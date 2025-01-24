Кадровые назначения в Таджикистане

12:09 27.01.2025

Кадровые назначения

24.01.2025 18.00

город Душанбе



Сегодня Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в соответствии с пунктом 9 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан направил в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан предложения о согласии на назначение Хаетзода Фирдавса Джурахона заместителем Генерального прокурора – Главным военным прокурором Республики Таджикистан и Косимзода Хайриддина Шарифджона на должность заместителя Генерального прокурора Республики Таджикистан.



Указом и распоряжениями Президента Республики Таджикистан и постановлениями Правительства Республики Таджикистан осуществлены другие кадровые изменения в некоторых управлениях Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан и в Государственном унитарном предприятии "Сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбонк".



Саидзода Тоджиддин Ниез освобожден от должности председателя района Сино города Душанбе и назначен первым заместителем руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Худоерзода Худоер Бахтиер освобожден от должности начальника управления финансов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и назначен первым заместителем председателя Государственнго унитарного предприятия "Сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбонк".



Джумъазода Махмуд освобожден от должности старшего советника аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан и назначен начальником финансового управления Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан.



Холикзода Джонибек освобожден от должности советника аппарата Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам и назначен начальником правового управления Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.



Абдуллозода Алишер Хамид освобожден от должности заместителя начальника управления обороны и правопорядка Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и назначен начальником управления обороны и правопорядка.



Собирзода Нурали Мирали, занимавший ранее должность вице-президента Национальной академии наук Таджикистана, распоряжением Президента Республики Таджикистан назначен заместителем начальника управления финансов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.