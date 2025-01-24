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Президент Садыр Жапаров объявил выговор Послу Кыргызстана в Китае Актилек Мусаевой
12:13 27.01.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 27 Закона Кыргызской Республики "О дипломатической службе Кыргызской Республики", абзацем пятым пункта 2 Указа Президента Кыргызской Республики "О политических государственных должностях, специальных должностях и политических муниципальных должностях" от 1 апреля 2024 года №86 за допущенные грубые нарушения в работе при подготовке государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику, выразившиеся в несанкционированном направлении вербальной ноты китайской стороне, a также нарушение служебной этики общения государственных служащих объявлен выговор Чрезвычайному и Полномочному Послу Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Мусаевой Актилек Ишенгазыевне.



Объявлен выговор послу в Китае. Что известно об Актилек Мусаевой?

25 января 2025

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в Китае Актилек Мусаевой за грубые нарушения в работе. Причиной стало несанкционированное направление вербальной ноты китайской стороне, а также нарушение служебной этики в общении.

Актилек Мусаева была назначена послом в Китай в сентябре 2022 года и вручила верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину 24 апреля 2023 года. До этого она не занимала должности посла.

Свою карьеру она начала в 2004 году в качестве исполнительного директора делового совета по странам СНГ. Позже работала референтом Управления делами президента Кыргызстана и секретарем аппарата национального координатора ШОС при МИД КР.

С 2009 по 2013 годы Мусаева занимала должности первого секретаря и советника в посольстве Кыргызстана в Китае. В 2016-2020 годах работала вице-президентом холдинга "Аю", а с 2017 по 2022 годы была вице-президентом Кыргызско-Китайской ассоциации по торгово-экономическому сотрудничеству.

Источник - АКИpress
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