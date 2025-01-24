Президент Садыр Жапаров объявил выговор Послу Кыргызстана в Китае Актилек Мусаевой

12:13 27.01.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 27 Закона Кыргызской Республики "О дипломатической службе Кыргызской Республики", абзацем пятым пункта 2 Указа Президента Кыргызской Республики "О политических государственных должностях, специальных должностях и политических муниципальных должностях" от 1 апреля 2024 года №86 за допущенные грубые нарушения в работе при подготовке государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику, выразившиеся в несанкционированном направлении вербальной ноты китайской стороне, a также нарушение служебной этики общения государственных служащих объявлен выговор Чрезвычайному и Полномочному Послу Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Мусаевой Актилек Ишенгазыевне.



