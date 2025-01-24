|ГКНБ задержал экс-главу "Кыргызиндустрии" Жарасула Абдураимова по обвинению в коррупции
12:36 27.01.2025
Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) задержал бывшего руководителя ОАО "Кыргызиндустрия" Жарасула Абдураимова и его заместителя по обвинению в коррупции. 24 января было возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении ответственных должностных лиц ОАО "Кыргызиндустрия". Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
Бывший президент Абдураимов и вице-президент "Б.Б." задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные сроки им будет предъявлено обвинение, а судом применена мера пресечения, говорится в сообщении.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы комплексной проверки деятельности ОАО "Кыргызиндустрия", проведенной Генеральной прокуратурой.
Следствие установило, что в целях модернизации промышленности и эффективного управления хозяйственными обществами с государственной долей в конце 2021 года кабинетом министров было образовано ОАО "Кыргызиндустрия". В 2022-2024 годах из бюджета республики было выделено более 2.3 млрд сомов.
"Однако, отдельные должностные лица ОАО "Кыргызиндустрия", преследуя личные корыстные цели, создали устойчивую коррупционную схему по присвоению и растрате бюджетных средств через дочерние компании. С 2022 по 2024 год "Кыргызиндустрия" создала и профинансировала более 40 заведомо убыточных предприятий, финансовые вливания в которые остались безвозвратными", – сообщили в ГКНБ.
"Результаты первоочередных следственных действий дают основания полагать, что руководство "Кыргызиндустрии" изначально преследовало личные корыстные цели по незаконному обогащению и созданию благоприятных условий для себя и приближенных лиц. Для чего в структуре ОАО было предусмотрено неоправданно большое количество руководящих должностей (из 75 сотрудников 33 являются руководителями), на которые назначались родственники, друзья и приближенные лица с высоким фондом оплаты труда. Руководство и особо приближенные к ним сотрудники одновременно занимали должности в ОАО "Кыргызиндустрия" и в дочерних компаниях, где также получали заработную плату", – отметили в комитете.
По данным ГКНБ, в результате неэффективного управления, нерационального использования государственных ресурсов, их умышленная растрата и декларативный подход к стратегии развития ОАО повлекли за собой причинение особо крупного ущерба государству, точный размер которого устанавливается.
Расследование продолжается.
by Азамат Айтбаев
25 янв. 2025