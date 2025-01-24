ГКНБ задержал экс-главу "Кыргызиндустрии" Жарасула Абдураимова по обвинению в коррупции

12:36 27.01.2025

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) задержал бывшего руководителя ОАО "Кыргызиндустрия" Жарасула Абдураимова и его заместителя по обвинению в коррупции. 24 января было возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении ответственных должностных лиц ОАО "Кыргызиндустрия". Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



Бывший президент Абдураимов и вице-президент "Б.Б." задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные сроки им будет предъявлено обвинение, а судом применена мера пресечения, говорится в сообщении.



