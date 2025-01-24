 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан и Афганистан продлили договор по эксплуатации ж/д линии "Хайратон - Мазари-Шариф"
12:39 27.01.2025

Узбекистан и Афганистан продлили контракт на дальнейшую эксплуатацию железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф". Оператором участка останется дочерняя компания "Узбекистон темир йуллари".

Железнодорожные администрации Узбекистана и Афганистана договорились продлить контракт на эксплуатацию и обслуживание железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф", сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Оператором ж/д ветки останется ООО "Согдиана транс" - дочерняя компания "Узбекистон темир йуллари".



Министерство общественных работ Афганистана сообщило о продлении "соглашения о четырехстороннем железнодорожно-экономическом коридоре между Афганистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем на 2025 год".

Официальный представитель министерства Мохаммад Ашраф Хакшенас заявил, что заместитель министра общественных работ подписал соглашение во время своего визита в Узбекистан.

Этот коридор соединяется с железной дорогой Хайратан-Мазари-Шариф после прохождения через Китай, Кыргызстан и Узбекистан.

Представитель министерства добавил, что через этот железнодорожный коридор в 2024 году было перевезено 4200 контейнеров с товарами между Афганистаном и Китаем. Согласно новому соглашению, объем перевозок между странами-участницами будет увеличен.

21−23 января в Ташкенте организована встреча с делегацией Афганистана во главе заместителя министра общественных работ по вопросам железной дороги Махмадали Сохибзода.

Илхом Махкамов (в центре), председатель правления "Узбекистон темир йуллари" Зуфар Нарзуллаев.Илхом Махкамов (в центре), председатель правления "Узбекистон темир йуллари" Зуфар Нарзуллаев.

На встрече с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым стороны обсудили с афганской стороной ускорение реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги.

В декабре 2022 года афганское издание TOLOnews сообщило, что контракт на обслуживание участка железной дороги "Хайратон - Мазари - Шариф" получила казахская компания Mansour Fatih, однако Узбекистан опроверг эту информацию, заявив, что переговоры еще ведутся. В феврале 2023 года стороны подписали новый договор.

В августе прошлого года в Афганистане открылась железнодорожная станция Наибабад, ее и линию Хайратон - Наибабад - Мазари-Шариф восстановила компания "Узбекистон темир йуллари" по контракту с Афганским железнодорожным управлением. В ходе церемонии на станцию прибыли первые грузовые вагоны.

Предприятие "Согдиана транс" было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон - Мазари - Шариф". "Узбекистон темир йуллари" завершила строительство линии протяженностью 75 км и стоимостью 129 млн долларов в ноябре 2010 года.

Через станцию "Хайратон" проходит около половины импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.

Источник - Газета.uz
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