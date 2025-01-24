Узбекистан и Афганистан продлили договор по эксплуатации ж/д линии "Хайратон - Мазари-Шариф"

12:39 27.01.2025

Узбекистан и Афганистан продлили контракт на дальнейшую эксплуатацию железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф". Оператором участка останется дочерняя компания "Узбекистон темир йуллари".



Железнодорожные администрации Узбекистана и Афганистана договорились продлить контракт на эксплуатацию и обслуживание железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф", сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.



Оператором ж/д ветки останется ООО "Согдиана транс" - дочерняя компания "Узбекистон темир йуллари".



