Победа Лукашенко на выборах более чем убедительна. Поздравления от президентов

12:55 27.01.2025

Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле

Песков: победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной



МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Президент Путин поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на выборах и с проведением успешных выборов", - сказал он.



В Кремле считают, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы, добавил Песков. Что касается заявлений на Западе о непризнании выборов, то, по словам пресс-секретаря, эта реакция была ожидаемой, но Москва не считает возможным принимать ее во внимание.



Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.



***



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня направил поздравительную телеграмму главе Беларуси Александру Лукашенко в связи с переизбранием на пост президента.



Шавкат Мирзиеев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Главы государств также обсудили ход выполнения двусторонних договоренностей.



Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.



Алиев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси. Главы Азербайджана и Беларуси выразили уверенность в том, что дружественные и партнерские отношения между странами будут и впредь развиваться по восходящей линии.