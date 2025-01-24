Темпы роста ВВП на Кавказе и в Центральной Азии снизятся, - прогноз Всемирного банка

12:59 27.01.2025

Но на Кавказе спад будет глубже.

Jan 24, 2025



Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста реального ВВП в государствах Кавказа и Центральной Азии в 2025-2026 годах.



В своем флагманском докладе "Глобальные экономические перспективы", опубликованном ранее в этом месяце, Всемирный банк прогнозирует, что Грузия и Азербайджан переживут самое большое снижение роста реального ВВП среди государств Кавказа и Центральной Азии.



В Грузии, охваченной политическим кризисом, вызванным резким геополитическим разворотом правительства спиной к Западу, прогнозируется спад ВВП с 9% в 2024 году до 5% к 2026-му. В Азербайджане ожидается падение с 4% в 2024 году до 2,4% в 2026-м за счет сокращения добычи нефти. При этом в Армении темпы роста снизятся лишь умеренно – с 5,5% в прошлом году до 4,6% в следующем.



Тем временем экономический рост в большинстве государств Центральной Азии останется в основном на прежнем уровне или испытает небольшое сокращение, считают авторы доклада. Прогнозируется, что увеличение экспорта нефти поднимет ВВП Казахстана в 2025 году до 4,7% с прошлогодних 4%. Но в 2026 году этот показатель опустится до 3,5%.



Худшие экономические показатели в Центральной Азии предрекают Таджикистану, ВВП которого упадет до 5% в 2026 году с прошлогодних 8%.



Между тем в Кыргызстане и Узбекистане темпы роста ВВП в 2025-2026 гг. останутся сравнительно стабильными на уровне 4,5% и 5,8% соответственно. Всемирный банк не представил экономические данные по Туркменистану.