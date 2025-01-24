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МВД Казахстана: За вымогательство задержаны "блогеры"
13:06 27.01.2025

МВД: За вымогательство задержаны "блогеры"

Автор Шұғыла Тұрлыбек
Опубликовано 24 января 2025

Министерством внутренних дел в рамках обеспечения принципа "закон и порядок" принимаются меры по изобличению "псевдоблогеров", которые под видом общественной деятельности преследуют корыстные цели, передает Polisia.kz.

Сотрудниками по борьбе с организованной преступностью выявлено и пресечено более 20 таких фактов.

- В УБОП транспортной полиции на шантаж и системное вымогательство пожаловались работники железнодорожной компании. Преступник, позиционировавший себя как "блогер", фиксировал различные нарушения со стороны проводников, затем шантажировал их с целью вымогательства денежных средств. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 48 млн тенге. Он осужден к длительному сроку лишения свободы по 60 эпизодам вымогательств.



В области Жетісу оперативниками УБОП с поличным задержан "блогер", требовавший у предпринимателя в сфере строительства 10 млн тенге. Он угрожал публикациями нарушений при возведении жилого дома.

УБОП ДП города Алматы задержаны и водворены в ИВС "блогеры", которые подозреваются в вымогательстве 10 млн тенге у осужденного.

Ранее в указанном городе задержан другой "блогер", вымогавший 27 млн тенге у представителя сети супермаркетов. По данному факту уголовное дело рассматривается в суде, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Аналогичные случаи были выявлены в Атырауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Все фигуранты задержаны с поличным и привлечены к уголовной ответственности.

В Туркестанской области "блогеры" путем шантажа под угрозой публикации компрометирующих сведений вымогали крупные суммы денег у руководителей учебных заведений. Судом им назначено наказание в виде лишения свободы до 3,5 лет.

МВД предупреждает, что за совершение вымогательства законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Источник - Polisia.kz
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