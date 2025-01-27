Гадалка-рецидивист. В Хатлоне возбуждено дело за повторное занятие колдовством

14:07 27.01.2025

27 января 2025



Сотрудники милиции в Хатлонской области задержали 54-летнюю жительницу деревни Мехробод Хулкар Маджидову, которая занималась гаданием и колдовством, несмотря на ранее наложенный административный штраф. Об этом сообщили в УМВД по Хатлонской области.



В мае 2024 года Маджидова уже привлекалась к административной ответственности за нарушение статьи 482 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан, предусматривающей наказание за занятие магией. Тогда она была оштрафована на 2880 сомони. Однако гражданка вновь вернулась к незаконной деятельности, обещая клиентам с помощью магии улучшение личной жизни и других аспектов. На момент задержания она проводила ритуал у себя дома, получая деньги за свои "услуги".



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 240-1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Ведется следствие. В УМВД напомнили, что борьба с проявлениями суеверий продолжается в рамках усилий по укреплению правопорядка и защите населения от мошенников.