В Кыргызстане запретили использовать 118 религиозных терминов в названиях компаний

14:09 27.01.2025

Бишкек, 23 января. Кабинет министров Кыргызстана утвердил список слов и терминов религиозного характера и их определений, которые теперь нельзя использовать в названиях юридических лиц. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.



В списке термины, относящиеся к самым разным религиям и религиозным течениям.



В общей сложности в перечень вошло 118 слов, как прямо, так и косвенно связанных с крупнейшими и даже давно забытыми мировыми религиями.



