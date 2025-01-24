|В Кыргызстане запретили использовать 118 религиозных терминов в названиях компаний
14:09 27.01.2025
Бишкек, 23 января. Кабинет министров Кыргызстана утвердил список слов и терминов религиозного характера и их определений, которые теперь нельзя использовать в названиях юридических лиц. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
В списке термины, относящиеся к самым разным религиям и религиозным течениям.
В общей сложности в перечень вошло 118 слов, как прямо, так и косвенно связанных с крупнейшими и даже давно забытыми мировыми религиями.
Так, в наименованиях юрлиц Кыргызстана не должны фигурировать, например, слова и имена Христос, крещение, церковь, апостолы, Библия, Пасха, Троица и другие, соотносимые с христианством; азраил, джабраил, хадж, хадис, халиф и другие, связанные с исламом; Тора, Талмуд, Танах и прочие – из иудаизма.
В стоп-лист попали брахман, верховный бог Ахура Мазда и бог злых духов Ахриман, Будда, Сатья Саи Баба. Вспомнили и термины сикхов, последователей Заратуштры, секты Муна, саентологов, адвентистов, иеговистов и многих других.
Более общие понятия, косвенно указывающие на околорелигиозное значение, также угодили в запретный список. Например, в названиях киргизских юрлиц теперь нельзя использовать слова икона, собор, монах, армагеддон, миссионер, патриарх, кипа, нирвана, гуру и даже миллениум.
В июле 2024 года президент Садыр Жапаров подписал законопроект, запрещающий "применять слова, термины, определения религиозного характера в наименовании юридического лица". Запрет не касается религиозных организаций, у которых нет цели извлечь прибыль.
Авторы законопроекта объясняли, что документ нужно принять из-за того, что организаторы финансовых пирамид используют религиозные названия, отсылка к религии создает у граждан ложное представление о надежности компании.
В России многие слова, которые оказались под запретом в Кыргызстане, пока свободно используются в коммерческой деятельности.