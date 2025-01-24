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В Кыргызстане запретили использовать 118 религиозных терминов в названиях компаний
14:09 27.01.2025

Бишкек, 23 января. Кабинет министров Кыргызстана утвердил список слов и терминов религиозного характера и их определений, которые теперь нельзя использовать в названиях юридических лиц. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В списке термины, относящиеся к самым разным религиям и религиозным течениям.

В общей сложности в перечень вошло 118 слов, как прямо, так и косвенно связанных с крупнейшими и даже давно забытыми мировыми религиями.



Так, в наименованиях юрлиц Кыргызстана не должны фигурировать, например, слова и имена Христос, крещение, церковь, апостолы, Библия, Пасха, Троица и другие, соотносимые с христианством; азраил, джабраил, хадж, хадис, халиф и другие, связанные с исламом; Тора, Талмуд, Танах и прочие – из иудаизма.

В стоп-лист попали брахман, верховный бог Ахура Мазда и бог злых духов Ахриман, Будда, Сатья Саи Баба. Вспомнили и термины сикхов, последователей Заратуштры, секты Муна, саентологов, адвентистов, иеговистов и многих других.

Более общие понятия, косвенно указывающие на околорелигиозное значение, также угодили в запретный список. Например, в названиях киргизских юрлиц теперь нельзя использовать слова икона, собор, монах, армагеддон, миссионер, патриарх, кипа, нирвана, гуру и даже миллениум.

В июле 2024 года президент Садыр Жапаров подписал законопроект, запрещающий "применять слова, термины, определения религиозного характера в наименовании юридического лица". Запрет не касается религиозных организаций, у которых нет цели извлечь прибыль.

Авторы законопроекта объясняли, что документ нужно принять из-за того, что организаторы финансовых пирамид используют религиозные названия, отсылка к религии создает у граждан ложное представление о надежности компании.

В России многие слова, которые оказались под запретом в Кыргызстане, пока свободно используются в коммерческой деятельности.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737976140


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