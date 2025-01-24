|Аббас Аракчи (МИД Ирана): Мы в Кабуле, чтобы начать новую эру отношений между Ираном и Афганистаном
14:28 27.01.2025
Аракчи: Иран и Афганистан имеют глубокие исторические связи
Министр иностранных дел Ирана, прибывший в Кабул для встречи и консультаций с должностными лицами временного правительства Афганистана, встретился и провел консультации с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир - Ханом Моттаки.
Во время встречи с Амир-Ханом Моттаки в Кабуле сейед Аббас Аракчи заявил, что две страны являются друзьями, братьями и мусульманами, и добавил: "Иран и Афганистан имеют очень глубокие исторические и культурные связи друг с другом, и мы всегда имели хорошие отношения на протяжении всей истории".
Он добавил: "Экономические и торговые отношения между Ираном и Афганистаном находятся на очень хорошем уровне, и я надеюсь, что эта поездка еще больше расширит отношения в национальных интересах двух стран и народов, и что будут установлены и расширены еще более культурные связи день за днем."
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана, приветствуя иранскую делегацию, выразил надежду, что визит главы МИД Ирана повысит уровень отношений между двумя странами.
Моттаки продолжил: "Иран и Афганистан - две соседние мусульманские страны, и они всегда разделяют радости и печали друг друга".
Стоит отметить, что Аракчи отправился в Кабул для проведения переговоров с временным руководящим органом Афганистана.