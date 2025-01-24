Аббас Аракчи (МИД Ирана): Мы в Кабуле, чтобы начать новую эру отношений между Ираном и Афганистаном

14:28 27.01.2025

Аракчи: Иран и Афганистан имеют глубокие исторические связи



Министр иностранных дел Ирана, прибывший в Кабул для встречи и консультаций с должностными лицами временного правительства Афганистана, встретился и провел консультации с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир - Ханом Моттаки.



Во время встречи с Амир-Ханом Моттаки в Кабуле сейед Аббас Аракчи заявил, что две страны являются друзьями, братьями и мусульманами, и добавил: "Иран и Афганистан имеют очень глубокие исторические и культурные связи друг с другом, и мы всегда имели хорошие отношения на протяжении всей истории".



