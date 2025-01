Кто будет строить АЭС в Казахстане

Похоже, в правительстве уже определились с тем, кто будет участвовать в строительстве первой казахстанской атомной электростанции (АЭС).



Президент Касым-Жомарт Токаев за последний месяц сделал два важных заявления касательно АЭС. В начале января в интервью газете "Ана тілі" он сказал, что вопрос выбора компании по строительству АЭС обсуждался во время визита президента России Владимира Путина в Астану.



"Мы договорились, что казахстанская сторона, как заказчик проекта, будет генеральным оператором в консорциуме (по строительству АЭС). Было сказано, что в проекте может принять участие компания "Росатом", имеющая большой опыт и квалификацию в строительстве АЭС за рубежом. Также, учитывая большие достижения Китая в строительстве гражданских ядерных объектов, ведутся переговоры с компанией из этой страны. Интерес к проекту проявляют и корпорации из других стран, в том числе западных", - отметил глава государства.



По его словам, в этом году состоятся конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение.







Еще президент заявил, что будет построено несколько АЭС.



"Кроме того, я не исключаю, что в ближайшем будущем мы можем построить вторую или даже третью атомную электростанцию", - сказал он.



Слова о том, что "будем строить две большие станции, возможно, три" он повторил членам правительства 8 января во время посещения Проектного офиса в Астане, заявив при этом, что "надо ускоряться" со строительством.



Также в этот день Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Франции "о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан".



Французское агентство развития (Agence Française de Développement, AFD) – государственное финансовое учреждение, которое через свои дочерние компании Societe de Promotion et de Participation Pour la Cooperation Economique (PROPARCO) и Expertise France финансирует проекты развития в частном секторе и продвигает французское техническое содействие за рубежом. Известно, что PROPARCO участвует в финансировании проектов возобновляемой энергетики в Узбекистане.



В декабре прошлого года Министерство водных ресурсов и ирригации подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с AFD и Бюро геологических и горных исследований Франции о выделении гранта в 1,35 млн евро на развитие управления водными ресурсами озера Балхаш. Документ предусматривает измерение и анализ состояния воды, моделирование климатических и антропогенных влияний, а также прогнозирование водного баланса озера до 2040 года.



Село Улькен в Алматинской области, где планируют построить АЭС, расположено на берегу озера Балхаш, чью воду намерены использовать для нужд станции.



Ранее Министерство энергетики объявило, что правительством рассмотрено 13 проектов современных реакторов от шести поставщиков, однако в шорт-лист попали предложения китайской China National Nuclear Corporation (CNNC), российского "Росатома", южнокорейской Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и французской Electricite de France (EDF).



Теперь, судя по всему, принято решение, что АЭС в Казахстане будут строить CNNC, "Росатом" и EDF. Об этом может говорить и тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в 2023 и 2024 годах побывали с визитами в Казахстане, а решения о строительстве АЭС, как правило, принимаются на уровне руководителей государств, тем более, если речь идет о первой станции.



Есть и другие косвенные доказательства этого решения. Но, давайте посмотрим, что собой представляют будущие поставщики ядерных технологий в Казахстан.



Китайский дракон



CNNC – Китайская национальная ядерная корпорация – контролирует большую часть бизнеса в ядерном секторе КНР, включая НИОКР, инженерное проектирование, разведку и добычу урана, обогащение, изготовление топлива, переработку и утилизацию отходов. Она также является основным инвестором всех атомных электростанций в Китае и единственным экспортером китайских ядерных технологий за рубеж.



Атомная промышленность КНР основана в 1955 году, тогда же было сформировано министерство с соответствующим названием, которое затем, в 1988 году, было преобразовано в CNNC.



По сведениям самой компании, на конец 2023 года ее общие активы достигли 1,3 трлн юаней ($177,3 млрд), а число сотрудников – 180 тыс. человек. С учетом персонала дочерних предприятий, на нее работают 1 млн человек.



Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association), материковый Китай имеет 56 действующих реакторов общей мощностью 54 ГВт, расположенных в основном на площадках вдоль юго-восточного побережья. Большинство станций используют водо-водяные ядерные реакторы. Это наиболее распространенный в мире тип реакторов. На постсоветском пространстве его называют водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР), в других странах их общее название – PWR, сокращенно от Pressurized Water Reactor, что переводится как "реактор с водой под давлением".



Строительство первой АЭС в КНР началось в 1985 году. Она была введена в эксплуатацию в 1991-м. На ней установлен реактор типа PWR (модель – CNP-300), разработанный CNNC. Большинство станций используют реакторы китайского производства. Однако немало и таких, где установлены реакторы французских, канадских, американских и российских поставщиков. Долгое время Китай вел разработку собственных реакторов, используя или усовершенствуя технологии французских и американских производителей. В итоге создал полную систему ядерной промышленности, и сегодня может сам проектировать и строить АЭС по собственным технологиям.



По состоянию на июль 2024 года в Китае строилось 30 реакторов общей мощностью 32 ГВт.



За рубежом CNNC построила АЭС в Пакистане. Строительство началось в 1993 году, а первый энергоблок с реактором PWR, CNP-300 и мощностью 300 МВт был запущен в 2000-м. Еще три реактора станции были введены в эксплуатацию в 2011, 2016 и 2017 годах. Сейчас идет строительство пятого энергоблока уже на 1200 МВт с реактором типа Hualong One.



Компания подписала соглашение или ведет переговоры о строительстве станций в Аргентине, Уганде, Саудовской Аравии и ряде других стран.



С властями Аргентины в 2022 году CNNC подписала контракт на строительство АЭС мощностью 1200 МВт, стоимостью $8 млрд. Тогда компания заявила, что профинансирует 85% стоимости, а государство возьмет на себя оставшуюся часть. Но власти страны, которая испытывает финансовые проблемы, хотят, чтобы CNNC полностью покрыла расходы.



Аргентина уже имеет две АЭС с тремя тяжеловодными ядерными реакторами типа PHWR, разработанными в США и Канаде. Общая мощность двух станций – 1800 МВт.



Китайская компания намерена поставить на новую станцию реактор Hualong One, который является совместной разработкой CNNC и China General Nuclear Power Group (CGNPG). Он создан на основе линейки французских реакторов и технологий собственного производства.



Hualong One (переводится, как Китайский дракон №1. Также его называют Hualong-1 и HPR1000) – водо-водяной ядерный реактор с водой под давлением. Проект в Аргентине станет вторым зарубежным предприятием, использующим эту технологию после Пакистана.



Предполагается, что этот реактор сможет конкурировать с технологией AP1000, разработанной Westinghouse, и европейской технологией Evolutionary Pressurized Reactor (EPR).



Французский электрик



Еще одна компания, которая претендует на участие в строительстве АЭС в Казахстане – это французская EDF, которая является главным предприятием Франции по производству и распределению электроэнергии. Она на 85% принадлежит правительству и управляет 56 энергетическими реакторами страны мощностью 61,4 ГВт.



В 2023 году на долю АЭС пришлось около 65% от общего объема производства электроэнергии во Франции. В том году оборот EDF составил 139,7 млрд евро. Она произвела 467,6 ТВт*ч электроэнергии (в Казахстане всего 112,8 ТВт*ч за 2023 год), 78% из которых пришлись на АЭС, 15% – на возобновляемые источники энергии. Группа поставляет энергию и услуги примерно 40,9 млн клиентов.



В ноябре 2024 года президент Токаев во время визита во Францию провел встречу с генеральным директором EDF Люком Ремоном, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической отрасли. Тогда было отмечено, что EDF является оператором 67 атомных реакторов, из них 56 во Франции, 9 – в Великобритании, 2 – в Китае. В общей сложности они генерируют примерно 18% всех АЭС мира. При этом компания планирует построить в своей стране еще 14 реакторов. В марте 2023 года парламент страны одобрил план правительства по строительству шести реакторов EPR2 на трех площадках стоимостью 52 млрд евро.



EPR2 – это новая модель европейского водо-водяного ядерного реактора поколения III+ типа EPR, спроектированного и разработанного в 2000-2017 годах французскими Areva NP, EDF и немецкой Siemens. Также ее называют European Pressurised Reactor.



Два реактора EPR по 1750 МВт каждый были установлены на АЭС "Тайшань" в китайской провинции Гуандун, введенной в строй в 2018-2019 годах. Строительство станции началось в 2009 году и обошлось оно в 8 млрд евро.



АЭС принадлежит Guangdong Taishan Nuclear Power Joint Venture Company – совместному предприятию китайских CGNPG (51%) и Guangdong Energy Group (19%), а также EDF (30%).



Эти два реактора являются третьим и четвертым блоками EPR, установленными в мире. До этого такой реактор был поставлен на третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии и "Фламанвиль-3" во Франции.



Два реактора EPR общей мощностью 3200 МВт будут установлены на АЭС "Хинкли-Пойнт" в Великобритании. Реализация проекта затянулась, а сроки ввода в эксплуатацию несколько раз переносились. При этом выросли и расходы на строительство – с 25 млрд фунтов стерлингов в 2015 году до 33 млрд в 2024 году, согласно Reuters.



Также французская компания предложила установить два реактора EPR по 1600 МВт каждый на планируемую третью очередь АЭС "Сайзвел" в Великобритании, на побережье Северного моря.



EDF была создана в 1946 году, когда французское правительство решило национализировать производство и распределение электроэнергии. Это было частью общей волны национализации ключевых отраслей промышленности во Франции после окончания Второй мировой войны.



Первая фаза атомной электростанции, построенной EDF во Франции, имела мощность всего 68 МВт. Она была введена в эксплуатацию в 1962 году. Вторая фаза, запущенная в 1965 году, могла генерировать уже 200 МВт электроэнергии, а третья, подключенная в 1967, давала уже 500 МВт.



На ядерной энергетике EDF начала концентрироваться в 1970-х годах, после энергетического кризиса 1973 года, когда страны ОПЕК резко подняли цены на нефть. Тогда правительство Франции решило расширить использование атомной энергии, чтобы никогда не зависеть от других стран в отношении своей энергии. Был принят так называемый "План Мессмера" (Пьер Мессмер – тогдашний премьер-министр Франции).



Этот план предусматривал запуск в течение двух лет 13 атомных электростанций, мощностью 1000 МВт каждая.



Только в 1974 году были запущены три новых станции общей мощностью около 11 000 МВт. К 1977 году началась работа еще над пятью АЭС – все с использованием PWR общей мощностью 13 000 МВт.



За шесть лет, до 1979 года, доля ядерной энергии в общем объеме производства EDF выросла с 8 до 20%. К 1983 году она подскочила до 49%, а к 1990 году атомные электростанции обеспечивали уже 75% электроэнергии EDF. При этом доля электричества, вырабатываемого станциями, работающими на нефти или угле, сократилась с 53% в 1973 году до 24% в 1983 и до всего лишь 11% в 1990 году. Мощность гидроэлектроэнергии снизилась с 32% в 1973 году до 14% в 1990. Общая ядерная мощность EDF достигла 54 000 МВт к концу 1990 года.



Однако резкий рост генерации на АЭС привел к избытку электроэнергии. К 1988 году ядерные блоки EDF работали со средним коэффициентом нагрузки 61% по сравнению с 74% в Западной Германии и гораздо более эффективными системами малых реакторов в Швейцарии (84%) и Финляндии (92%).



В то же время это дало возможность Франции экспортировать избытки электроэнергии в соседние страны, в том числе в Великобританию, Италию, Германию и ряд других государств.



Кроме того, набравшись опыта, компания стала крупным экспортером ядерных и других энергетических технологий, в том числе в страны Африки и Китай.



Вообще можно сказать, что Франция дала толчок развитию гражданской ядерной энергетики КНР. Благодаря французским технологиям появились первые китайские атомные реакторы, собственной разработки. Обе страны по сей день сотрудничают в этой сфере. Весной прошлого года CNNC и EDF договорились провести исследования в области ядерной энергетики, как отрасли, способствующей развитию низкоуглеродной энергетики.



В этом году они совместно выпустили так называемую синюю книгу – "Ядерная энергетика в поддержку низкоуглеродной экономики", которая содержит, в том числе, взгляды компаний на дальнейшее развитие атомной энергетики, включая безопасность, общественное признание, промышленную цепочку поставок, методы строительства, топливные ресурсы, вывод из эксплуатации и отходы, а также адаптацию установок к изменению климата.



Из Советского Союза



Третий наиболее вероятный поставщик ядерных технологий в Казахстан – российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", наследница министерств среднего машиностроения и атомной энергетики и промышленности СССР. После распада Союза российская часть министерства была преобразована в Министерство по атомной энергии РФ, которое в 2004 году преобразовано в Федеральное агентство по атомной энергии, а потом в 2008 году реорганизовано в корпорацию "Росатом".



По данным "Росатома", она производит около 20% электроэнергии в стране. Установленная мощность АЭС, эксплуатируемых ею, составляет 28,5 ГВт, тепловых электростанций – 3,6 ГВт, ветровых – 1 ГВт.



В 2023 году объем выработки электроэнергии корпорации составил 219,7 млрд кВт*ч. Выручка составила 2,5 трлн рублей ($25,1 млрд по сегодняшнему курсу), активы оценивались в 8,4 трлн рублей ($82 млрд).



Есть неофициальная версия, что ядерные технологии СССР были переданы Соединенными Штатами. По другим сведениям, специалисты министерства среднего машиностроения разработали их благодаря разведданным, полученным советскими шпионами в Великобритании и США.



Как бы там ни было, первая АЭС в мире была запущена в Советском Союзе, в 1954 году в городе Обнинск Калужской области. Строительство началось в 1952 году. На АЭС был установлен уран-графитовый канальный реактор с водяным теплоносителем АМ-1, электрической мощностью – 5 МВт, тепловой – 30 МВт. В 2002 году он выведен из эксплуатации.



"Росатом" сообщает, что сейчас у нее на разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков (включая шесть блоков малой мощности) в 10 странах. В корпорацию входит более 450 предприятий и организаций, в которых работают около 400 тысяч человек.



Наиболее известный нам проект "Росатома", о котором, как о примере выгодного сотрудничества, говорят нам казахстанские власти и эксперты, – это АЭС "Аккую" в Турции на побережье Средиземного моря, где планируется установить четыре российских реактора ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 МВт.



Турция и Россия подписали межправительственное соглашение по "Аккую" в 2010 году. Строительство началось в 2013 году и набрало обороты в 2018. Первый реактор планировали ввести в эксплуатацию в 2023 году, но запуск был отложен на 2025 год из-за проблем с поставками необходимого оборудования, в том числе задержек деталей со стороны Siemens Energy. Немецкая компания объяснила задержку отсутствием экспортных лицензий. "Росатому" пришлось закупать оборудование в Китае.



При этом увеличилась и общая стоимость проекта с $20 млрд до $25 млрд, согласно Reuters, которое ссылается на "Росатом". Российская корпорация полностью сама финансирует проект.



Для реализации проекта была учреждена проектная компания АО "Akkuyu Nukleer", мажоритарным акционером которой является АО "Русатом Энерго Интернешнл". Генеральный проектировщик станции – "Атомэнергопроект", генподрядчик строительства – "Атомстройэкспорт". Обе являются дочерними компаниями "Росатома".



Проект реализуется по модели "Build – Own – Operate", или "Строй – Владей – Эксплуатируй". "Аккую Нуклеар" отвечает за проектирование, строительство, обслуживание, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. Расчетный срок службы АЭС "Аккую" – 60 лет с возможностью продления.



Пока в отношении "Росатома" нет прямых санкций, есть только против ее дочерних компаний. Но недавно против руководства и членов совета директоров корпорации введены санкции со стороны США, где считают, что предприятия "Росатома" разрабатывают системы вооружения, поставляют российской оборонной промышленности вооружение, компоненты и передовые технологии для ведения войны России против Украины.



Есть мнение, что в случае продолжения войны, атомная компания в конечном счете будет подвергнута санкциям. Хотя российские эксперты считают, что "Росатом" ни технологически, ни финансово не зависит от международного рынка, поэтому санкции не повлияют на ее деятельность.



Тем не менее, не исключено, что в Казахстане российской корпорации удастся получить подряд на строительство АЭС, но не первой, а второй.



Первую АЭС в поселке Улькен мощностью в 2,4 ГВт или 3,2 ГВт, вероятнее всего, построит консорциум CNNC и EDF. Если так, то будут ставить два реактора типа Hualong One или EPR, а возможно по одному реактору от каждой компании.



Российской корпорации, скорее всего, отдадут строительство второй атомной электростанции, которая, как ожидается, будет построена на западе Казахстана – в Актау или Атырау, которые в последнее время также испытывают нехватку электроэнергии, и где ожидается резкий рост ее потребления в связи со строительством нефтехимических заводов. Тогда можно предполагать, что Казахстан и Россия договорятся реализовать проект по модели "Build – Own – Operate": "Росатом" будет полностью финансировать строительство АЭС, но также будет и полностью ее контролировать.

