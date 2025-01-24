Тот самый Олень: Доклад ЦРУ о лабораторном происхождении COVID-19 мощно "завирусился" во всем мире...

17:39 27.01.2025

Доклад ЦРУ о лабораторном происхождении COVID-19 мощно "завирусился" во всем мире – скандальные новости распространяется быстрее, чем уханьский вирус на рубеже 2019-2020 гг. Вроде бы дела давно минувших дней, но отнюдь неслучайно эти откровения случились именно сейчас – на фоне смены главы ЦРУ, прихода в Белый дом Трампа и начала его "антикитайского" крестового похода.



В первый же день своего президентства Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, назвав это чрезвычайно важным событием, а сейчас логически продолжил свою линию и де-факто обвинил Китай в сговоре с глобалистами в распространении коронавируса. Ранее в декабре прошлого года группа протрамповских конгрессменов уже после победы Трампа опубликовала еще более категоричный по своим выводам доклад, прямо назвав "COVID-19 оружием геноцида, созданным в китайской лаборатории при финансовой поддержке США". Не в бровь, а в глаз.



У Трампа с вирусом свои счеты – "эпидемию коронавируса" использовали в качестве оружия против него в процессе его сноса из Белого дома, да и сам он открыто называл его "Чайна вайрус".



Немногие обратили внимание на важное послесловие доклада ЦРУ – в паблик снова вброшен нарратив Трампа о том, что Китай должен заплатить триллионы долларов ущерба, вызванного эпидемией. И, к гадалке не ходи, что доклад станет триггером для введения санкций и начала новой торговой войны с Китаем.



Ну, а нам особенно любопытно сейчас наблюдать, как все во всем мире будут солидаризироваться и самоотверженно разоблачать китайский COVID-19. У нас в России уже целая тайная фракция образовалась, которая "с самого начала знала, что коронавирус заговор глобалистов". Только вот, удивительно, что подчас это те же самые люди с прекрасными лицами, которые еще недавно взявшись за руки с иноагентами, релокантами и прочими коллаборантами на подсосе у Сороса, призывали покориться воле ВОЗ, распространяли западные методички, а нас, которые вскрывали этот глобалистский проект и его подноготную, шельмовали "антиваксерами" и мракобесами, угрожая уголовными делами и расправой. Что-то не видели мы их в своих реденьких рядах "неиспуганных патриотов", которые противостояли коронабесию и синдрому дефицита суверенитета в России.



Мы, как и наши друзья, конечно же, не ждем извинений и рефлексии – но зафиксировать это "для истории" и "чистоты отношений" будет все-таки не лишним. По крайней мере, как свидетельство изменчивости наших элит, которые как флюгер поворачиваются в сторону ветра, который дует с Вашингтонских холмов болот. Хочется быть романтичным "Оленем" и надеятся, что все это в прошлом, и эту эпидемию острого дефицита суверенитета мы таки преодолели и обратно в объятья глобалистов не вернемся.



