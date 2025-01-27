Почему китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek потряс рынки

21:29 27.01.2025

27.01.2025



Китайская модель ИИ работает на чипах меньшей мощности, нежели OpenAI и использует открытый код.



Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта потряс Кремниевую долину и Уолл-стрит, продемонстрировав модели ИИ, сопоставимые с моделями OpenAI, - при этом за гораздо меньшие деньги и энергетические затраты.



На прошлой неделе компания DeepSeek из Ханчжоу, которой чуть больше года, опубликовала результаты своей последней модели с открытым исходным кодом DeepSeek-R1. Она показала производительность, сопоставимую с моделями OpenAI, o1-mini и o1. По данным DeepSeek, обучение и разработка одной из последних моделей ИИ обошлись в 5,6 млн долларов. Между тем, американские конкуренты, такие как OpenAI и Meta, рекламируют траты десятков миллиардов на передовые чипы от Nvidia (NVDA).



Результаты спровоцировали глобальную распродажу акций технологических компаний: в понедельник утром, 27 января, упали фьючерсы на Nasdaq, Dow Jones Industrial Average и S&P500.



Вот что нужно знать о DeepSeek и его моделях ИИ.



Что такое DeepSeek?



Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта был основан в 2023 году Ляном Вэньфэном, соучредителем китайского коллективного хедж-фонда в сфере искусственного интеллекта High-Flyer.



DeepSeek разрабатывает модели с открытым исходным кодом, что означает, что разработчики имеют доступ к ее программному обеспечению и могут работать над ним.



