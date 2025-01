Asia Times: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано

23:01 27.01.2025

Asia Times

Гонконг



Трамп спотыкается еще только на подходе к Путину

AT: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано



Складывается ощущение, что Трамп, как и Байден, надеется надавить на Россию, исходя из ошибочного представления об экономической ситуации в стране, пишет The Asia Times. Поэтому в Москве его авторитет уже падает, хотя переговоры по Украине еще даже не начинались.



Стивен Брайен (Stephen Bryen)



Авторитет Трампа в Москве уже падает, поскольку, по первым признакам, он следует методичке Байдена по смене режима.



У себя в соцсетях и в интервью Дональд Трамп активно продвигает мысль, что Кремлю нужно поторопиться и заключить соглашение по Украине, пока он не воспользовался экономическими проблемами России и не ввел высокие пошлины и другие санкции.



Рассуждая о тщетности украинского конфликта, Трамп заявил, что Россия якобы потеряла более миллиона человек, а Украина - 800 000.



Однако цифры Трампа превышают даже самые смелые оценки Киева. "Официальная" цифра, которую озвучивает Зеленский в отношении потерь России, на сегодняшний день составляет 812 670 человек, тогда как ВСУ, по его же собственным словам, потеряли лишь 43 000 человек.



Широко признано, что соотношение раненых и погибших в конфликте на Украине составляет 3 к 1, поэтому из цифр Зеленского явствует, что ВСУ потеряли в общей сложности 129 000 человек.



Но не верьте Зеленскому - потери ВСУ гораздо выше.



Разумеется, обе стороны сознательно искажают сведения. Русские вообще не приводят никаких цифр, тогда как украинцы значительно преувеличивают потери противника, чтобы успокоить собственную общественность и своих покровителей из НАТО.



[...]



Взгляд же Трампа на российскую экономическую ситуацию наверняка диктуется американской разведкой. Похоже, он убежден, что экономика России близка к краху, и именно поэтому убеждает Путина поторопиться и поскорее прийти к мирному урегулированию, грозясь в противном случае далеко идущими последствиями.



Западная пресса пестрит однотипными публикациями о том, что экономика России якобы ушла в глухой штопор, а страна в глубочайшем кризисе. Эта тема разгоняется сообщениями о том, что у Путина внутриполитические проблемы, что он в ярости на советников и требует решения.



У всякого, кто ведет дорогостоящие боевые действия, когда стоимость национальной валюты резко упала, процентные ставки зашкаливают, а инфляция вот-вот выйдет из-под контроля, поводов для беспокойства, разумеется, хватает. Но это отнюдь не значит, что Путин и его министры в панике или что российское правительство вот-вот рухнет.



В большинстве статей в западных СМИ не приводится вообще никаких источников - в лучшем случае лишь косвенные. Например, проукраинская газета The Daily Mail сообщает со ссылкой на бывшего зампредседателя Центрального банка России Олега Вьюгина, что Россия "разумеется, экономически заинтересована в переговорах о дипломатическом урегулировании".



Пока что лучший неправительственный анализ ситуации в России опубликовала в журнале Foreign Affairs Александра Пропененко. Она - научный сотрудник Евразийского центра Карнеги* в Берлине и работала в центральном банке России до начала 2022 года. Ее доводы сводятся к тому, что Путин "еще не в отчаянии" и что нынешние экономические трудности не переломят ход событий на Украине.



Она пишет: "Проблема для Запада - текущий момент. Политические лидеры хотят, чтобы конфликт закончился поскорее. Некоторые аналитики даже предполагают, что в ближайшие месяцы давление на Россию усилится настолько, что Путину придется искать пути к отступлению, чтобы стабилизировать экономику и сохранить власть".



"Но надежды Запада строятся на ложных предпосылках. Экономические проблемы России еще не настолько остры, чтобы существенно повлиять на ход конфликта в ближайшей перспективе. По крайней мере в течение следующего года Кремль наверняка удержит свою перегретую экономику от полномасштабного кризиса. У Путина наверняка хватит ресурсов для продолжения своей военной кампании на Украине - и, возможно, появится стимул "пересидеть" Запад", - заключает она.



Сейчас в России наблюдается нехватка рабочей силы и полная занятость. Обычно экономический кризис характеризуется безработицей, низкой заработной платой или ее задержкой, а также дефицитом поставок, особенно потребительских товаров. В России потребительских товаров хватает. Импортные и некоторые отечественные продукты (в частности, масло и яйца) подорожали, но по-прежнему в изобилии.



Санкции расчистили "поляну" для китайских товаров, которые оказались дешевле западных аналогов (например, автомобилей). Нет никаких сомнений, что конфликт обострил кадровый голод, однако трудно сказать, насколько. Зарплаты высоки и продолжают расти.



Кроме того, Россия энергетически независима и может регулировать внутренние цены на топливо, в отличие от Европы. Из-за антироссийских санкций, подрыва российских трубопроводов (из которого продолжают делать секрет Полишинеля) и искусственного решения не продлевать транзит газа через Украину европейские экономики оказались в худшем положении, чем Россия. Это касается, в частности, занятости, дефицита товаров и стоимости энергии.



Так, в Германии уже рецессия - в отличие от России. Некоторые считают, что европейская валюта доживает последние дни. Дальнейшая экономическая эрозия в Германии и Франции грозит подорвать стоимость евро.



Энергетический кризис в Европе может усугубиться, если Россия решит прекратить поставки газа, нефти и СПГ, а это значит, что Путин может навредить Европе гораздо больше, чем Трамп - России, будь то новыми санкциями, пошлинами или иными экономическими мерами.



Поток сообщений о якобы плачевном состоянии экономики России и многочисленных проблемах Путина - сценарий, которого придерживался Байден и его коллеги из "глубинного государства", исходя из ошибочной предпосылки, что США смогут спровоцировать в России смену режима. Складывается ощущение, что Трамп этот подход тоже одобряет. Увы, он контрпродуктивен, поскольку лишь укрепляет готовность России завершить конфликт на Украине собственной победой.



Хуже того, это лишь подрывает доверие Москвы к самому Трампу в плане дипломатии и мирного урегулирования. Трамп пришел к власти, будучи относительно свободным от пут политики Байдена и "глубинного государства". Складывалось ощущение, что он понимает, что попытки подорвать позиции Москвы и лишить Путина власти неразумны и вредны. Трамп пришел к власти без внешнеполитического "багажа" Байдена - но теперь рискует потерять это преимущество.



Давно ожидаемый телефонный звонок между Трампом и Путиным пока не состоялся, и Белый дом и команда по национальной безопасности не договорились с русскими о начале диалога. Причины очевидны.



Стивен Брайен - специальный корреспондент Asia Times. Бывший директор ближневосточного подкомитета сенатского комитета по международным отношениям и помощник министра обороны по политическим вопросам.



* Организация признана в России выполняющей функции иноагента.