 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.01.2025
23:01  Asia Times: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано
21:29  Почему китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek потряс рынки
17:39  Тот самый Олень: Доклад ЦРУ о лабораторном происхождении COVID-19 мощно "завирусился" во всем мире...
14:48  Кто будет строить АЭС в Казахстане
14:28  Аббас Аракчи (МИД Ирана): Мы в Кабуле, чтобы начать новую эру отношений между Ираном и Афганистаном
14:09  В Кыргызстане запретили использовать 118 религиозных терминов в названиях компаний
14:07  Гадалка-рецидивист. В Хатлоне возбуждено дело за повторное занятие колдовством

13:58  Истории от CNN в комиксах: Все ученые Центразии названы Узбеками; Колумб не понял астрономии Аль-Фергани, поэтому открыл Америку
13:06  МВД Казахстана: За вымогательство задержаны "блогеры"
12:59  Темпы роста ВВП на Кавказе и в Центральной Азии снизятся, - прогноз Всемирного банка
12:55  Победа Лукашенко на выборах более чем убедительна. Поздравления от президентов
12:42  Данияр Ашимбаев: Давосский форум представил некий доклад о рисках для разных стран на 2025-й год. Риски для Казахстана
12:39  Узбекистан и Афганистан продлили договор по эксплуатации ж/д линии "Хайратон - Мазари-Шариф"
12:36  ГКНБ задержал экс-главу "Кыргызиндустрии" Жарасула Абдураимова по обвинению в коррупции
12:13  Президент Садыр Жапаров объявил выговор Послу Кыргызстана в Китае Актилек Мусаевой
12:09  Кадровые назначения в Таджикистане
01:10  Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, по данным экзит-поллов почти 88%
01:06  "Разрыв с Россией - могила для армянской экономики": под Пашиняном трещат стулья
01:01  Впервые в истории! Попытка майдана в стране ЕС и НАТО
00:53  В Ашхабаде и Самарканде пройдут саммиты "Центральная Азия – Евросоюз"
00:50  Русская армия завершила освобождение Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.01.2025
20:55  Сигма-бой "передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир". Европарламент бьется в истерике
19:25  Почему Трамп обвиняет Китай в захвате Панамского канала
17:54  Александр Лукашенко: США еще поставят Европу "в позу" (интервью)
15:46  Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились на горнолыжном курорте "Амирсой" в Ташкентской области
15:38  Казахстанец Ерсин Балтагул (Кимбодзан Хируки) одержал 12-ю победу на Кубке Императора Японии
15:10  Маск продолжает троллить европейцев. Английский канал будет Вашингтонским по имени первого президента США
14:51  Трудно только первые трое суток! Как правильно ограничивать детей от гаджетов?
14:38  Кто больше заплатит? Трамп решает куда совершить свой первый зарубежный визит в качестве президента
14:34  В США предложили платить "охотникам за головами" по $1 тысяче за успешную депортацию нелегала
14:30  The Unz Review: в Китае создали модель ИИ, превосходящую западные аналоги, причем за копейки и с открытым исходным кодом
14:01  Где находился Форт-Росс, - Павел Густерин
02:40  Куриная революция в пустыне: как Саудовская Аравия меняет баррели на окорочка
02:23  Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок, - Алексей Белов
02:10  Times: Завершение конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
01:51  Событие недели в СВО. Мини-котел, внезапный плацдарм и армия дронов
00:31  В Китае выпустили сборник детских рассказов с пояснениями на русском языке для иностранцев, изучающих китайский язык
00:27  NDP: с приходом Трампа Европа пожалеет об оказанной Украине помощи
Суббота, 25.01.2025
22:03  В Монголии прошла конная демонстрация. Протестующие всадники требовали возобновить запрещенные весенние скачки "Дунжингарав"
21:44  Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию. Кто и сколько за это заплатит
20:14  В Алматы почтили память погибших 28 панфиловцев
14:42  Польша защитит Европу от российских гиперзвуковых ракет шестиметровым забором
14:23  Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона
14:12  "Зиг хайль" от трампистов. Глобальный неофашистский пакт, - Сергей Кожемякин
02:49  Душанбе быстро расширяется за счет прилегающих кишлаков, жителей штрафуют за содержание скота в столице
02:34  Талибы* предложили МУС переключить внимание на США
02:31  В Казахстане расширили мегаместорождение: конфликт в ОПЕК+ неизбежен?
02:23  ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января
Пятница, 24.01.2025
21:27  Женишбек Токторбаев назначен мэром города Ош
20:26  Advance: договор Трампа с Россией изменит мировой порядок
16:17  Агентов западных НПО депортировали из Сербии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Asia Times: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано
23:01 27.01.2025

Asia Times
Гонконг

Трамп спотыкается еще только на подходе к Путину
AT: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано

Складывается ощущение, что Трамп, как и Байден, надеется надавить на Россию, исходя из ошибочного представления об экономической ситуации в стране, пишет The Asia Times. Поэтому в Москве его авторитет уже падает, хотя переговоры по Украине еще даже не начинались.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Авторитет Трампа в Москве уже падает, поскольку, по первым признакам, он следует методичке Байдена по смене режима.

У себя в соцсетях и в интервью Дональд Трамп активно продвигает мысль, что Кремлю нужно поторопиться и заключить соглашение по Украине, пока он не воспользовался экономическими проблемами России и не ввел высокие пошлины и другие санкции.

Рассуждая о тщетности украинского конфликта, Трамп заявил, что Россия якобы потеряла более миллиона человек, а Украина - 800 000.

Однако цифры Трампа превышают даже самые смелые оценки Киева. "Официальная" цифра, которую озвучивает Зеленский в отношении потерь России, на сегодняшний день составляет 812 670 человек, тогда как ВСУ, по его же собственным словам, потеряли лишь 43 000 человек.

Широко признано, что соотношение раненых и погибших в конфликте на Украине составляет 3 к 1, поэтому из цифр Зеленского явствует, что ВСУ потеряли в общей сложности 129 000 человек.

Но не верьте Зеленскому - потери ВСУ гораздо выше.

Разумеется, обе стороны сознательно искажают сведения. Русские вообще не приводят никаких цифр, тогда как украинцы значительно преувеличивают потери противника, чтобы успокоить собственную общественность и своих покровителей из НАТО.

[...]

Взгляд же Трампа на российскую экономическую ситуацию наверняка диктуется американской разведкой. Похоже, он убежден, что экономика России близка к краху, и именно поэтому убеждает Путина поторопиться и поскорее прийти к мирному урегулированию, грозясь в противном случае далеко идущими последствиями.

Западная пресса пестрит однотипными публикациями о том, что экономика России якобы ушла в глухой штопор, а страна в глубочайшем кризисе. Эта тема разгоняется сообщениями о том, что у Путина внутриполитические проблемы, что он в ярости на советников и требует решения.

У всякого, кто ведет дорогостоящие боевые действия, когда стоимость национальной валюты резко упала, процентные ставки зашкаливают, а инфляция вот-вот выйдет из-под контроля, поводов для беспокойства, разумеется, хватает. Но это отнюдь не значит, что Путин и его министры в панике или что российское правительство вот-вот рухнет.

В большинстве статей в западных СМИ не приводится вообще никаких источников - в лучшем случае лишь косвенные. Например, проукраинская газета The Daily Mail сообщает со ссылкой на бывшего зампредседателя Центрального банка России Олега Вьюгина, что Россия "разумеется, экономически заинтересована в переговорах о дипломатическом урегулировании".

Пока что лучший неправительственный анализ ситуации в России опубликовала в журнале Foreign Affairs Александра Пропененко. Она - научный сотрудник Евразийского центра Карнеги* в Берлине и работала в центральном банке России до начала 2022 года. Ее доводы сводятся к тому, что Путин "еще не в отчаянии" и что нынешние экономические трудности не переломят ход событий на Украине.

Она пишет: "Проблема для Запада - текущий момент. Политические лидеры хотят, чтобы конфликт закончился поскорее. Некоторые аналитики даже предполагают, что в ближайшие месяцы давление на Россию усилится настолько, что Путину придется искать пути к отступлению, чтобы стабилизировать экономику и сохранить власть".

"Но надежды Запада строятся на ложных предпосылках. Экономические проблемы России еще не настолько остры, чтобы существенно повлиять на ход конфликта в ближайшей перспективе. По крайней мере в течение следующего года Кремль наверняка удержит свою перегретую экономику от полномасштабного кризиса. У Путина наверняка хватит ресурсов для продолжения своей военной кампании на Украине - и, возможно, появится стимул "пересидеть" Запад", - заключает она.

Сейчас в России наблюдается нехватка рабочей силы и полная занятость. Обычно экономический кризис характеризуется безработицей, низкой заработной платой или ее задержкой, а также дефицитом поставок, особенно потребительских товаров. В России потребительских товаров хватает. Импортные и некоторые отечественные продукты (в частности, масло и яйца) подорожали, но по-прежнему в изобилии.

Санкции расчистили "поляну" для китайских товаров, которые оказались дешевле западных аналогов (например, автомобилей). Нет никаких сомнений, что конфликт обострил кадровый голод, однако трудно сказать, насколько. Зарплаты высоки и продолжают расти.

Кроме того, Россия энергетически независима и может регулировать внутренние цены на топливо, в отличие от Европы. Из-за антироссийских санкций, подрыва российских трубопроводов (из которого продолжают делать секрет Полишинеля) и искусственного решения не продлевать транзит газа через Украину европейские экономики оказались в худшем положении, чем Россия. Это касается, в частности, занятости, дефицита товаров и стоимости энергии.

Так, в Германии уже рецессия - в отличие от России. Некоторые считают, что европейская валюта доживает последние дни. Дальнейшая экономическая эрозия в Германии и Франции грозит подорвать стоимость евро.

Энергетический кризис в Европе может усугубиться, если Россия решит прекратить поставки газа, нефти и СПГ, а это значит, что Путин может навредить Европе гораздо больше, чем Трамп - России, будь то новыми санкциями, пошлинами или иными экономическими мерами.

Поток сообщений о якобы плачевном состоянии экономики России и многочисленных проблемах Путина - сценарий, которого придерживался Байден и его коллеги из "глубинного государства", исходя из ошибочной предпосылки, что США смогут спровоцировать в России смену режима. Складывается ощущение, что Трамп этот подход тоже одобряет. Увы, он контрпродуктивен, поскольку лишь укрепляет готовность России завершить конфликт на Украине собственной победой.

Хуже того, это лишь подрывает доверие Москвы к самому Трампу в плане дипломатии и мирного урегулирования. Трамп пришел к власти, будучи относительно свободным от пут политики Байдена и "глубинного государства". Складывалось ощущение, что он понимает, что попытки подорвать позиции Москвы и лишить Путина власти неразумны и вредны. Трамп пришел к власти без внешнеполитического "багажа" Байдена - но теперь рискует потерять это преимущество.

Давно ожидаемый телефонный звонок между Трампом и Путиным пока не состоялся, и Белый дом и команда по национальной безопасности не договорились с русскими о начале диалога. Причины очевидны.

Стивен Брайен - специальный корреспондент Asia Times. Бывший директор ближневосточного подкомитета сенатского комитета по международным отношениям и помощник министра обороны по политическим вопросам.

* Организация признана в России выполняющей функции иноагента.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738008060


Новости Казахстана
- МСХ: Производимые объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения
- Рабочий график главы государства
- Год рабочих профессий: Сенаторы провели круглый стол по трудовым ресурсам
- Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений с Катаром
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам влияния внешних факторов на экономику страны
- Государственный советник принял участие в форуме Национального конгресса историков
- Риски для Казахстана
- В Правительстве состоялась пресс-конференция по реализации Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
- Кадровые перестановки
- В Правительстве заслушали ход подготовки к национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  