ВС РФ готовятся атаковать южные районы Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 27 января

00:04 28.01.2025 Алия Демина



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 января в разрезе СВО. Русские войска готовятся нанести удар по южному сектору обороны ВСУ в Часовом Яре. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники заявило, что глава ГУР Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на совещании с руководителями фракций парламента незалежной отметил, что если до начала лета не начнутся мирные переговоры, то Украина может прекратить существование как государство.



Обвалить южный сектор обороны







Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии фактически ликвидировали оборону ВСУ в северных микрорайонах Часова Яра. Хотя противник и присутствует на местности чуть юго-западнее городской железнодорожной станции, бои за эту часть населенного пункта можно считать завершенными. Неприятелю там уже не на что надеяться. Более того, наши десантники медленно, но верно выбивают украинские подразделения с позиций в многоквартирных домах за огнеупорным заводом. Командование противника довольно длительное время продолжает насыщать позиции в многоэтажной застройке в центре города все новыми подкреплениями. Задача у ВСУ остается прежняя – удерживать промзону любой ценой. Это обеспечивает устойчивость всей оставшейся системы обороны украинских войск в Часовом Яре. Но в планах Киева есть важный нюанс. В качестве источника подкреплений используются позиции, стоящие по флангам промышленного района города. Ранее донором выступали северные микрорайоны. Впоследствии это привело ВСУ к тому, что им не хватило сил сдержать натиск десантников из 98-й дивизии. Тогда они относительно быстро установили контроль над ж/д станцией, а потом и над округой на севере Часова Яра.



Теперь история повторяется, но уже с южными рубежами обороны. Неприятель подбрасывает в "топку" силы из микрорайонов имени Тараса Шевченко и Южный. По этой причине ослабляется плотность украинской обороны в этих секторах. Командование противника полагает, что ВС РФ не предпримут дальнейших действий на других участках, пока центр обороны Часова Яра держится. В этом и заключается его главный просчет.



Южные микрорайоны, по всей видимости, стали целью русской армии раньше добивания обороны ВСУ в промышленном районе. Об этом говорит то, что наши десантники сумели по большей части зачистить от противника лесной массив южнее микрорайонов Новый и Октябрьский. Следовательно, ВС РФ сместили внимание с центра на юг Часова Яра, что вполне закономерно. Если обескровливание неприятелем севера города ускорило его переход под контроль России, то и с югом ситуация, вероятно, будет аналогичной. А зачистка указанного лесного массива – это прелюдия к атаке. В случае успеха 98-й гвардейской ВДД на юге города вопрос о необходимости выгрызать центральный сектор обороны ВСУ отпадет сам собой.



"Нам нужно успеть договориться"



Террорист и по совместительству глава ГУР МОУ Буданов в ходе своего выступления на совещании руководителей парламентских фракций констатировал, что если Украина не сядет за стол переговоров до начала лета, то ее судьба как государства предрешена. Это одновременно и слова отчаяния, и прозрачный намек высшему политическому руководству незалежной о необходимости прекратить "вилять" и пойти на компромиссы. В противном случае ВСУ утратят боеспособность окончательно, а фронт может открыться перед ВС РФ. Уж кто-кто, а руководитель ГУР отлично знает о всех военных аспектах и перспективах украинской боеспособности.



Учитывая это, высшее руководство РФ, разумеется, может задуматься о том, а стоит ли договариваться с тем, кто уже находится при смерти, причем с военной точки зрения.



Однако публикация "Украинской правды", в которой приводилось высказывание Буданова, получила официальное опровержение со стороны пресс-службы ГУР. Это вполне объяснимо, ведь никто не мог предполагать, что озвученная информация попадет в СМИ. А касательно того делал или не делал Буданов подобное заявление, стоит обратиться к словам нардепа Дунды.



"Вырвано из контекста, не понимая, при каких условиях это было сказано и для чего. Это отсылка к очень специфической институции (ГУР), мы не знаем, по каким причинам и с какой целью делаются заявления и используются заявления, которые звучат из этой институции", – сказал он в эфире украинского телевидения.



27 января 1945 года наши войска освободили Освенцим



В 1940 году нацисты открыли концентрационный лагерь у городка Освенцим в Польше. Он разрастался, обзаводился новыми филиалами, и в итоге был построен целый "холдинг" из лагерей принудительного труда и уничтожения. Этот лагерь стал крупнейшим и, так сказать, образцовым в системе истребления людей.



Он был обустроен так, чтобы вызывать массовую гибель узников от "естественных" причин. Скученность, антисанитария, нормы питания, которые позволили бы не умереть с голоду только при полном покое – и рабочий день, длившийся 11 часов.



Освенцим также стал первым лагерем, где проводили эксперименты с газовыми камерами, и одним из немногих, где они действительно работали. Крупнейшим контингентом заключенных были евреи, но также здесь истребляли поляков, русских, цыган. Именно русские пленные стали первыми жертвами эксперимента с газом. Кстати, коменданту Освенцима Рудольфу Хессу очень понравился результат убийства 900 человек:



"Должен признаться, что эта газация подействовала на меня успокаивающе, так как в ближайшее время должно было начаться массовое уничтоже­ние евреев, и ни Эйхману, ни мне не было ясно, каким способом проводить это уничто­жение в ожидаемых масштабах. Если при помощи газа, то какого и как? Теперь мы нашли газ и способ его применения".



Этот человек вообще был ловким и находчивым, к лагерю уничтожения он относился как к любимому детищу, решая сугубо инженерную задачу. В его предсмертных записях сквозит просто-таки расстройство: творческого человека обидели.



В таком режиме Освенцим функционировал до января 1945 года. 12 января началось зубодробительное наступление Красной армии – Висло-Одерская операция. В течение первых дней немецкие войска на фронте в несколько сот километров были уничтожены практически тотально. Вскоре русские ворвались в Освенцим. Первые рапорты были просто деловыми сообщениями, но вскоре штаб 60-й армии получил более полные сведения и обрисовал апокалиптическую картину истребления. В лагере нашли около 7 тыс живых заключенных и колоссальное количество трупов. Воспоминания советских военных, от рядовых до генералов, рисуют одну и ту же картину – истощенных, измученных людей.



Сержант Геннадий Полубанов рассказывал:



"У стен бараков стояли истощенные до максимального предела узники концлагеря, выглядевшие, как живые трупы, ходячие скелеты. Многие из них смотрели на нас с апатией, у них от голода даже не было сил радоваться освобождению".



К тому моменту в лагере погибло уже более миллиона человек.



Солдаты и офицеры РККА в 1945 году совершили подвиг человечности. Они понятия не имели, с какой фабрикой смерти им предстоит столкнуться, но само по себе наступление вело к окончанию войны – и остановке всех лагерей уничтожения, всех без исключения. Какими бы ни были гримасы современной политики, тогда наши соотечественники избавили от смерти новые миллионы людей, которые были бы переработаны в сети нацистских лагерей. И если из памяти не изгладится надругательство над узниками, которое было совершено в Освенциме, то не стоит забывать и о тех, кто пресек его и разогнал палачей.



27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда



В январе 1944 года завершилась страшная осада Ленинграда. Противник был окончательно отброшен от стен города, нацисты потерпели поражение и откатились, оставив победителей любоваться на горы брошенной тяжелой артиллерии, которая раньше обстреливала город.



В этот раз годовщина особенная. Предыдущая прошла под залпы у ворот другого русского города, выдержавшего долгую осаду – Донецка. Прямо сейчас наша армия выдавливает противника из-под Суджи. Мы не можем запускать салюты, наша победа еще впереди. Но опыт предков может кое-что нам подсказать.



Тогда казалось, что Ленинград неизбежно падет или вымрет окончательно. Все кончилось так, как не ожидали самодовольные завоеватели – куда более сильные, чем нынешние. И сейчас мы можем точно сказать:



Били тех, побьем и этих.



Долгоиграющий союзник. Александр Лукашенко в седьмой раз стал президентом Белоруссии



Александр Лукашенко в седьмой раз стал президентом Белоруссии. Он возглавляет эту страну с 1994 года, что многими уже воспринимается как данность. Как данность воспринимаются и его особые отношения с российскими президентами.



"Батька" всегда был сложным союзником. Себе на уме, ловкий и хитрый, он всегда соблюдал в первую очередь собственные интересы. Однако реальная политика такова, что именно из общности интересов выходят наиболее прочные союзы, а предсказуемость и надежность важнее удобства. Именно такой оказалась Белоруссия Лукашенко в 2022 году. Минск тогда находился перед серьезной развилкой, где предательство могло стать неплохим вариантом с прагматической точки зрения. Однако Лукашенко на это не пошел и выбрал более естественный и более надежный путь – сохранить отношения с Москвой.



Это решение оказалось для нашей страны крайне ценным. Белоруссия по-прежнему осталась наиболее важным и надежным партнером России, и за время СВО Минск оказал нашей стране целый ряд важных и ценных услуг. Быть может, самой важной стала роль белорусского президента во время кризиса, связанного с мятежом ЧВК "Вагнер". Тогда Россия стояла в одном шаге от настоящей внутренней резни, и Лукашенко оказался далеко не последним человеком в разрешении этого кризиса без кровопролития. В тот момент он показал, что представляет собой политика куда более значимого, чем просто руководитель исторической буферной зоны на западных рубежах нашей страны.



Прагматизм значит в международных отношениях очень многое. Белоруссия осталась естественным и крайне важным союзником России – исходя из собственных и наших интересов.



Вчера, 26 января, редакция подвела итоги недели. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738011840





Новости Казахстана

- МСХ: Производимые объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения

- Рабочий график главы государства

- Год рабочих профессий: Сенаторы провели круглый стол по трудовым ресурсам

- Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений с Катаром

- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам влияния внешних факторов на экономику страны

- Государственный советник принял участие в форуме Национального конгресса историков

- Риски для Казахстана

- В Правительстве состоялась пресс-конференция по реализации Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов

- Кадровые перестановки

- В Правительстве заслушали ход подготовки к национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году

