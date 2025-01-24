 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.01.2025
00:04  ВС РФ готовятся атаковать южные районы Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 27 января
Понедельник, 27.01.2025
23:01  Asia Times: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано
21:29  Почему китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek потряс рынки
17:39  Тот самый Олень: Доклад ЦРУ о лабораторном происхождении COVID-19 мощно "завирусился" во всем мире...
14:48  Кто будет строить АЭС в Казахстане
14:28  Аббас Аракчи (МИД Ирана): Мы в Кабуле, чтобы начать новую эру отношений между Ираном и Афганистаном
14:09  В Кыргызстане запретили использовать 118 религиозных терминов в названиях компаний

14:07  Гадалка-рецидивист. В Хатлоне возбуждено дело за повторное занятие колдовством
13:58  Истории от CNN в комиксах: Все ученые Центразии названы Узбеками; Колумб не понял астрономии Аль-Фергани, поэтому открыл Америку
13:06  МВД Казахстана: За вымогательство задержаны "блогеры"
12:59  Темпы роста ВВП на Кавказе и в Центральной Азии снизятся, - прогноз Всемирного банка
12:55  Победа Лукашенко на выборах более чем убедительна. Поздравления от президентов
12:42  Данияр Ашимбаев: Давосский форум представил некий доклад о рисках для разных стран на 2025-й год. Риски для Казахстана
12:39  Узбекистан и Афганистан продлили договор по эксплуатации ж/д линии "Хайратон - Мазари-Шариф"
12:36  ГКНБ задержал экс-главу "Кыргызиндустрии" Жарасула Абдураимова по обвинению в коррупции
12:13  Президент Садыр Жапаров объявил выговор Послу Кыргызстана в Китае Актилек Мусаевой
12:09  Кадровые назначения в Таджикистане
01:10  Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, по данным экзит-поллов почти 88%
01:06  "Разрыв с Россией - могила для армянской экономики": под Пашиняном трещат стулья
01:01  Впервые в истории! Попытка майдана в стране ЕС и НАТО
00:53  В Ашхабаде и Самарканде пройдут саммиты "Центральная Азия – Евросоюз"
00:50  Русская армия завершила освобождение Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.01.2025
20:55  Сигма-бой "передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир". Европарламент бьется в истерике
19:25  Почему Трамп обвиняет Китай в захвате Панамского канала
17:54  Александр Лукашенко: США еще поставят Европу "в позу" (интервью)
15:46  Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились на горнолыжном курорте "Амирсой" в Ташкентской области
15:38  Казахстанец Ерсин Балтагул (Кимбодзан Хируки) одержал 12-ю победу на Кубке Императора Японии
15:10  Маск продолжает троллить европейцев. Английский канал будет Вашингтонским по имени первого президента США
14:51  Трудно только первые трое суток! Как правильно ограничивать детей от гаджетов?
14:38  Кто больше заплатит? Трамп решает куда совершить свой первый зарубежный визит в качестве президента
14:34  В США предложили платить "охотникам за головами" по $1 тысяче за успешную депортацию нелегала
14:30  The Unz Review: в Китае создали модель ИИ, превосходящую западные аналоги, причем за копейки и с открытым исходным кодом
14:01  Где находился Форт-Росс, - Павел Густерин
02:40  Куриная революция в пустыне: как Саудовская Аравия меняет баррели на окорочка
02:23  Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок, - Алексей Белов
02:10  Times: Завершение конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
01:51  Событие недели в СВО. Мини-котел, внезапный плацдарм и армия дронов
00:31  В Китае выпустили сборник детских рассказов с пояснениями на русском языке для иностранцев, изучающих китайский язык
00:27  NDP: с приходом Трампа Европа пожалеет об оказанной Украине помощи
Суббота, 25.01.2025
22:03  В Монголии прошла конная демонстрация. Протестующие всадники требовали возобновить запрещенные весенние скачки "Дунжингарав"
21:44  Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию. Кто и сколько за это заплатит
20:14  В Алматы почтили память погибших 28 панфиловцев
14:42  Польша защитит Европу от российских гиперзвуковых ракет шестиметровым забором
14:23  Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона
14:12  "Зиг хайль" от трампистов. Глобальный неофашистский пакт, - Сергей Кожемякин
02:49  Душанбе быстро расширяется за счет прилегающих кишлаков, жителей штрафуют за содержание скота в столице
02:34  Талибы* предложили МУС переключить внимание на США
02:31  В Казахстане расширили мегаместорождение: конфликт в ОПЕК+ неизбежен?
02:23  ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января
Пятница, 24.01.2025
21:27  Женишбек Токторбаев назначен мэром города Ош
20:26  Advance: договор Трампа с Россией изменит мировой порядок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ готовятся атаковать южные районы Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 27 января
00:04 28.01.2025

Алия Демина

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 27 января в разрезе СВО. Русские войска готовятся нанести удар по южному сектору обороны ВСУ в Часовом Яре. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники заявило, что глава ГУР Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на совещании с руководителями фракций парламента незалежной отметил, что если до начала лета не начнутся мирные переговоры, то Украина может прекратить существование как государство.

Обвалить южный сектор обороны



Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии фактически ликвидировали оборону ВСУ в северных микрорайонах Часова Яра. Хотя противник и присутствует на местности чуть юго-западнее городской железнодорожной станции, бои за эту часть населенного пункта можно считать завершенными. Неприятелю там уже не на что надеяться. Более того, наши десантники медленно, но верно выбивают украинские подразделения с позиций в многоквартирных домах за огнеупорным заводом. Командование противника довольно длительное время продолжает насыщать позиции в многоэтажной застройке в центре города все новыми подкреплениями. Задача у ВСУ остается прежняя – удерживать промзону любой ценой. Это обеспечивает устойчивость всей оставшейся системы обороны украинских войск в Часовом Яре. Но в планах Киева есть важный нюанс. В качестве источника подкреплений используются позиции, стоящие по флангам промышленного района города. Ранее донором выступали северные микрорайоны. Впоследствии это привело ВСУ к тому, что им не хватило сил сдержать натиск десантников из 98-й дивизии. Тогда они относительно быстро установили контроль над ж/д станцией, а потом и над округой на севере Часова Яра.

Теперь история повторяется, но уже с южными рубежами обороны. Неприятель подбрасывает в "топку" силы из микрорайонов имени Тараса Шевченко и Южный. По этой причине ослабляется плотность украинской обороны в этих секторах. Командование противника полагает, что ВС РФ не предпримут дальнейших действий на других участках, пока центр обороны Часова Яра держится. В этом и заключается его главный просчет.

Южные микрорайоны, по всей видимости, стали целью русской армии раньше добивания обороны ВСУ в промышленном районе. Об этом говорит то, что наши десантники сумели по большей части зачистить от противника лесной массив южнее микрорайонов Новый и Октябрьский. Следовательно, ВС РФ сместили внимание с центра на юг Часова Яра, что вполне закономерно. Если обескровливание неприятелем севера города ускорило его переход под контроль России, то и с югом ситуация, вероятно, будет аналогичной. А зачистка указанного лесного массива – это прелюдия к атаке. В случае успеха 98-й гвардейской ВДД на юге города вопрос о необходимости выгрызать центральный сектор обороны ВСУ отпадет сам собой.

"Нам нужно успеть договориться"

Террорист и по совместительству глава ГУР МОУ Буданов в ходе своего выступления на совещании руководителей парламентских фракций констатировал, что если Украина не сядет за стол переговоров до начала лета, то ее судьба как государства предрешена. Это одновременно и слова отчаяния, и прозрачный намек высшему политическому руководству незалежной о необходимости прекратить "вилять" и пойти на компромиссы. В противном случае ВСУ утратят боеспособность окончательно, а фронт может открыться перед ВС РФ. Уж кто-кто, а руководитель ГУР отлично знает о всех военных аспектах и перспективах украинской боеспособности.

Учитывая это, высшее руководство РФ, разумеется, может задуматься о том, а стоит ли договариваться с тем, кто уже находится при смерти, причем с военной точки зрения.

Однако публикация "Украинской правды", в которой приводилось высказывание Буданова, получила официальное опровержение со стороны пресс-службы ГУР. Это вполне объяснимо, ведь никто не мог предполагать, что озвученная информация попадет в СМИ. А касательно того делал или не делал Буданов подобное заявление, стоит обратиться к словам нардепа Дунды.

"Вырвано из контекста, не понимая, при каких условиях это было сказано и для чего. Это отсылка к очень специфической институции (ГУР), мы не знаем, по каким причинам и с какой целью делаются заявления и используются заявления, которые звучат из этой институции", – сказал он в эфире украинского телевидения.

27 января 1945 года наши войска освободили Освенцим

В 1940 году нацисты открыли концентрационный лагерь у городка Освенцим в Польше. Он разрастался, обзаводился новыми филиалами, и в итоге был построен целый "холдинг" из лагерей принудительного труда и уничтожения. Этот лагерь стал крупнейшим и, так сказать, образцовым в системе истребления людей.

Он был обустроен так, чтобы вызывать массовую гибель узников от "естественных" причин. Скученность, антисанитария, нормы питания, которые позволили бы не умереть с голоду только при полном покое – и рабочий день, длившийся 11 часов.

Освенцим также стал первым лагерем, где проводили эксперименты с газовыми камерами, и одним из немногих, где они действительно работали. Крупнейшим контингентом заключенных были евреи, но также здесь истребляли поляков, русских, цыган. Именно русские пленные стали первыми жертвами эксперимента с газом. Кстати, коменданту Освенцима Рудольфу Хессу очень понравился результат убийства 900 человек:

"Должен признаться, что эта газация подействовала на меня успокаивающе, так как в ближайшее время должно было начаться массовое уничтоже­ние евреев, и ни Эйхману, ни мне не было ясно, каким способом проводить это уничто­жение в ожидаемых масштабах. Если при помощи газа, то какого и как? Теперь мы нашли газ и способ его применения".

Этот человек вообще был ловким и находчивым, к лагерю уничтожения он относился как к любимому детищу, решая сугубо инженерную задачу. В его предсмертных записях сквозит просто-таки расстройство: творческого человека обидели.

В таком режиме Освенцим функционировал до января 1945 года. 12 января началось зубодробительное наступление Красной армии – Висло-Одерская операция. В течение первых дней немецкие войска на фронте в несколько сот километров были уничтожены практически тотально. Вскоре русские ворвались в Освенцим. Первые рапорты были просто деловыми сообщениями, но вскоре штаб 60-й армии получил более полные сведения и обрисовал апокалиптическую картину истребления. В лагере нашли около 7 тыс живых заключенных и колоссальное количество трупов. Воспоминания советских военных, от рядовых до генералов, рисуют одну и ту же картину – истощенных, измученных людей.

Сержант Геннадий Полубанов рассказывал:

"У стен бараков стояли истощенные до максимального предела узники концлагеря, выглядевшие, как живые трупы, ходячие скелеты. Многие из них смотрели на нас с апатией, у них от голода даже не было сил радоваться освобождению".

К тому моменту в лагере погибло уже более миллиона человек.

Солдаты и офицеры РККА в 1945 году совершили подвиг человечности. Они понятия не имели, с какой фабрикой смерти им предстоит столкнуться, но само по себе наступление вело к окончанию войны – и остановке всех лагерей уничтожения, всех без исключения. Какими бы ни были гримасы современной политики, тогда наши соотечественники избавили от смерти новые миллионы людей, которые были бы переработаны в сети нацистских лагерей. И если из памяти не изгладится надругательство над узниками, которое было совершено в Освенциме, то не стоит забывать и о тех, кто пресек его и разогнал палачей.

27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда

В январе 1944 года завершилась страшная осада Ленинграда. Противник был окончательно отброшен от стен города, нацисты потерпели поражение и откатились, оставив победителей любоваться на горы брошенной тяжелой артиллерии, которая раньше обстреливала город.

В этот раз годовщина особенная. Предыдущая прошла под залпы у ворот другого русского города, выдержавшего долгую осаду – Донецка. Прямо сейчас наша армия выдавливает противника из-под Суджи. Мы не можем запускать салюты, наша победа еще впереди. Но опыт предков может кое-что нам подсказать.

Тогда казалось, что Ленинград неизбежно падет или вымрет окончательно. Все кончилось так, как не ожидали самодовольные завоеватели – куда более сильные, чем нынешние. И сейчас мы можем точно сказать:

Били тех, побьем и этих.

Долгоиграющий союзник. Александр Лукашенко в седьмой раз стал президентом Белоруссии

Александр Лукашенко в седьмой раз стал президентом Белоруссии. Он возглавляет эту страну с 1994 года, что многими уже воспринимается как данность. Как данность воспринимаются и его особые отношения с российскими президентами.

"Батька" всегда был сложным союзником. Себе на уме, ловкий и хитрый, он всегда соблюдал в первую очередь собственные интересы. Однако реальная политика такова, что именно из общности интересов выходят наиболее прочные союзы, а предсказуемость и надежность важнее удобства. Именно такой оказалась Белоруссия Лукашенко в 2022 году. Минск тогда находился перед серьезной развилкой, где предательство могло стать неплохим вариантом с прагматической точки зрения. Однако Лукашенко на это не пошел и выбрал более естественный и более надежный путь – сохранить отношения с Москвой.

Это решение оказалось для нашей страны крайне ценным. Белоруссия по-прежнему осталась наиболее важным и надежным партнером России, и за время СВО Минск оказал нашей стране целый ряд важных и ценных услуг. Быть может, самой важной стала роль белорусского президента во время кризиса, связанного с мятежом ЧВК "Вагнер". Тогда Россия стояла в одном шаге от настоящей внутренней резни, и Лукашенко оказался далеко не последним человеком в разрешении этого кризиса без кровопролития. В тот момент он показал, что представляет собой политика куда более значимого, чем просто руководитель исторической буферной зоны на западных рубежах нашей страны.

Прагматизм значит в международных отношениях очень многое. Белоруссия осталась естественным и крайне важным союзником России – исходя из собственных и наших интересов.

Вчера, 26 января, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738011840


Новости Казахстана
- МСХ: Производимые объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения
- Рабочий график главы государства
- Год рабочих профессий: Сенаторы провели круглый стол по трудовым ресурсам
- Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений с Катаром
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам влияния внешних факторов на экономику страны
- Государственный советник принял участие в форуме Национального конгресса историков
- Риски для Казахстана
- В Правительстве состоялась пресс-конференция по реализации Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов
- Кадровые перестановки
- В Правительстве заслушали ход подготовки к национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  