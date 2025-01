Do Rzeczy: Трамп готов колонизировать Европу и уничтожить элиту ЕС

12:49 28.01.2025 Do Rzeczy

Польша



Мокрое место от Туска

Даже если ЕС не будет нарываться на неприятности и покорно подчинится всем задумкам Трампа, тот использует против него особого рода оружие, пишет Do Rzeczy. Американская политика успешно использует его со времен Кеннеди. С его помощью от элиты ЕС останется только мокрое место.



Европейский союз подвергнет Илона Ма ска "огромному наказанию". Это отличная новость. Все, чем Евросоюз может разозлить занимающую свои места в Вашингтоне новую администрацию Трампа, является для нас отличной новостью, поскольку приближает использование новым президентом США оружия, которое просто сметет особо вредных для Польши персонажей и структуры.



Впрочем, Трамп, вероятно, в любом случае его задействует. Даже если Германия и ЕС не будут нарываться на неприятности и покорно подчинятся всем его задумкам, которые ведут к вассализации обнищавшей Европы стремящимися к восстановлению державного статуса Штатами. В логике "революции здравого смысла" будущее "старого континента" понятно: раз оснований играть суверенную роль на международной арене у него больше нет, континент этот будет колонией - либо американской, либо китайской. В настоящее время он находится под огромным влиянием Китая и его младшего партнера - России. Так произошло из-за эгоизма немцев, которые строили свое благосостояние за счет дешевых российского и китайского импорта, а также из-за идеологии климатизма, которая позволила Пекину использовать сырьевое доминирование и наводнить своей продукцией все страны, которые делают ставку на так называемые "зеленые" или "возобновляемые" технологии. Трамп намерен освободить Европу от этого влияния, сделав ее зависимой от американского сырья, он собирается перетащить ценные элементы европейской экономики в Америку, ускорив и усилив процесс ее реиндустрализации, а то, что от этой экономики останется, рассматривать как ресурс.



Какое оружие я имею в виду? Я говорю об инструменте, который американская политика успешно использует со времен Кеннеди: о гражданских правах.



Не то чтобы США сами были здесь без греха, но, назначив себя их защитником и лидером мировой демократии, они поспособствовали падению СССР и распространили свое влияние на бывшие советские республики. Права человека и гражданина и демократия в мире хорошо "продаются", их все хотят получить, и все знают, что их эксклюзивным "поставщиком" является Америка.



Так что пусть только ЕС попробует что-то вякнуть в сторону Трампа и его команды, сразу же выйдет – может быть, Маск, может быть, Рубио, а, может быть, сам Трамп - и скажет лидерам ЕС резко и прямо: "А какое у вас моральное право представлять европейские народы? Вас не выбирали на честных демократических выборах, вы - клептократический режим, который нарушает гражданские права, уничтожает европейскую демократию, с такой же концентрацией взяточников и воров, как в Зимбабве".



Конечно, Брюссель, Берлин и Париж будут возмущены (а Рим, например, уже не будет), и тогда американцы начнут спокойно перечислять конкретные пункты обвинения. Среди прочего, они обратят внимание на страну, которая настоящее время председательствует в Европейском союзе. Государство, премьер-министр которого отказывается повиноваться Конституционному суду, а решения Верховного суда разделяет на те, которые ему подходят, и те, на которые он плевать хотел, власти которого совершили незаконный рейдерский захват СМИ, внедрили своих партийных назначенцев в прокуратуру, незаконно назначили партийных аппаратчиков на должности руководителей судов (…), а непокорных судей ссылают в дальние регионы с глаз долой. То есть на нашу родную Польшу. (…) Заодно Трамп отвесит оплеуху американским демократам, представителю которых в Варшаве придется объяснять перед соответствующей комиссией ту роль, которую он сам и администрация Байдена сыграли в установлении в Варшаве режима Туска.



Американцы бросят эти факты на стол и крепко ударят по этому столу кулаком, грозно вопрошая: а с какой это, интересно, стати этот маленький польский диктатор Туск до сих пор имеет возможность заниматься такими делишками в самом центре Европы? А потому что власти ЕС, которые не получили ни одного демократического мандата на правление от своих народов, в нарушение договоров, привели его к власти, шантажируя поляков урезанием субсидий, неправомерными решениями Конституционного суда ЕС, бомбардируя их лживыми резолюциями Европарламента - и так далее, как они в свое время сделали с Италией, где Европейский банк спровоцировал искусственный финансовый кризис, чтобы свергнуть Берлускони. Или в Греции. И вообще, власти ЕС - это кто? Аферистка фон дер Ляйен, которая для 400-миллионного населения ЕС закупила почти 5 миллиардов доз вакцины у компании, трудоустроившей ее мужа, на сумму 74 миллиарда долларов, а затем заявила, что у нее "пропали" эсэмэски, документирующие сделку? И которая считает, что никто не имеет никаких правовых оснований требовать от Европейской комиссии отчета о том, как она тратит миллиарды налогоплательщиков (…).



Взяточник Йоурова или Рейндерс, отмывавший деньги мафии, все эти наглецы, у которых полиция находила чемоданы наличных? И которым за это ничего не было, никаких неприятностей, в отличие от полицейских и журналистов.



И это далеко не все. Будет предъявлена информация о фальсификации румынских, а может быть, и немецких выборов – ведь Тьерри Бретон не зря анонсировал: "Сделали это в Румынии, сделаем и в Германии". Но вернемся на польские земли. Туск, со всеми своими свинствами, а также со своими прежними наглыми нападками на Трампа, является идеальным кандидатом на демонстративное наказание, и не случайно евробюрократы выставляют его на первую линию борьбы с "американской агрессией" и "защиту демократических процессов в Европе", а он, в свою очередь, выставляет в Европарламенте своего пуделя, чтобы он разглагольствовал о "предателях Европы". Хотя никакой "агрессии" пока еще нет, а рейтинги "предателей Европы" постепенно, с каждым новым высказыванием Маска растут – в Англии впервые в истории Партия реформ Фараджа перегнала и лейбористов, и тори, а в Германии популярность ХДС упала ниже 30-процентной отметки, и т.д. и т.п. Не состоялся еще и съезд "предателей Европы", а у Трампа на данный момент есть более насущные дела, чем содействие европейцам в освобождении от угнетающих их леволиберальных кланов.



Потрясая с одной стороны кулачками, с другой - штанами, европейская либеральная аристократия, кажется, вспомнила легенду о склонности поляков бросаться с саблями на танки, и решили натравить польского стража их интересов на Трампа. Чем может закончиться такая атака, понятно - от нападающего останется только мокрое место. На которое будет любо-дорого посмотреть.



Автор: Рафал А. Земкевич (Rafał A. Ziemkiewicz) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738057740





