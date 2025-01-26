Признать Россию победителем - больно. Запад боится вспоминать, что Европу освободила от нацизма Красная армия

13:10 28.01.2025

Стыд и страх: на Западе не хотят видеть своих политиков празднующими победу над нацизмом

Признать Россию победителем - больно



Андрей Кузмак



Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках сорвать участие иностранных лидеров в праздновании 80-летия победы СССР во Второй мировой войне. Стратегия по фальсификации истории крупнейшего в истории человечества военного конфликта, принятая в европейских государствах, пересекается с настойчивыми попытками показать "изоляцию" современной России. "Известия" изучили вопрос.



Не пускать



Глава СВР заявил о наблюдаемых его ведомством попытках Запада не допустить участия международных политиков в праздновании юбилея праздника Победы. По словам Нарышкина, в противном случае это станет ударом по планам изолировать Российскую Федерацию.



Ранее стало известно, что представители нашей страны не будут приглашены на мемориальные мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Освенцима. Причем это произойдет в четвертый раз подряд. Два последних года польские власти не отправляли приглашение по причине СВО, а в 2021-м отсутствие российской делегации объясняли коронавирусными ограничениями.



Плач палачей



Примечательно, что на мероприятиях не будет и представителей Израиля. Польский МИД предупредил Биньямина Нетаньяху о его возможном аресте в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС). Несмотря на последующие заверения от правительства Польши и премьер-министра Дональда Туска, израильский коллега предпочел не ехать. Кроме того, тема Второй мировой войны и холокоста в двусторонних отношениях ранее уже становилась поводом для скандала. В 2019 году в ходе визита в Польшу Нетаньяху заявлял о роли поляков в расправах над еврейским населением. В свою очередь, годом ранее парламент республики принял закон, который вводил уголовную ответственность за утверждения о причастности страны к преступлениям холокоста.



Кроме того, Варшава на время приезда высоких гостей "временно" закрыла выставку, посвященную освобождению концлагеря. В итоге, как справедливо отмечают в России и Европе, мероприятие превратится в политический цирк, на который почтить память убитых соберутся потомки тех, кто убивал, и тех, кто охранял. И еще приедет Владимир Зеленский.



"Никто не вспоминал, что Аушвиц-Биркенау, Польшу и Европу освобождала от нацизма Красная армия"

Посол России в Варшаве Сергей Андреев - об отношении в республике к памяти о Второй мировой войне, фальсификации истории и соглашателях



О годовщине освобождения Освенцима пишет западная пресса, при этом, однако, последовательно избегая или искажая имена его освободителей. Daily Express, например, сообщает, что это сделали войска 1-го Украинского фронта - без дополнительных уточнений. К слову, памятник его командующему генералу Ватутину в Киеве снесли в феврале 2023 года. Спустя три месяца в Польше в прямом эфире национального телевидения уничтожили монумент Благодарности Красной армии. Он был установлен на месте захоронения более 500 солдат 1-го Украинского фронта.



Неудобный момент



В свою очередь, как подчеркивает Сергей Нарышкин, не допустить участия иностранных официальных лиц в празднованиях Дня Победы в России входит в число приоритетных направлений западных внешнеполитических ведомств.



Цель не меняется, это просто один из методов в общей стратегии, принятой не одно десятилетие назад, подчеркивает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. Она напомнила, что в Европейском союзе целый пласт юридических норм относится к исторической памяти. Выстроена целая система, где важнейшую роль играют прибалтийские государства.



- Все это хорошо видно по решениям Европейского парламента. Это уравнивание СССР и Третьего рейха, попытка создать единый учебник истории (что, правда, не получилось сделать - как раз-таки из-за разницы в историческом опыте Второй мировой войны). Все это части одного целого, эта же последовательность проявляются и в санкционном давлении, которое осуществляется на Россию. ЕС надеется системно изолировать нас и политически, и в культурном, и в торговом отношении. Остановить это быстро не получится в силу инерции: кто-то подстраивается, кто-то патологически поражен русофобией, - отмечает собеседница "Известий".



"Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой - русофобией"

Замглавы МИД России Сергей Вершинин - о неприятии Западом российской резолюции и ситуации с правами человека в мире



История как таковая в данном случае уже не имеет большого значения. Самый важный российский праздник, к тому же посвященный военному триумфу над европейским государством (а если точнее - коалицией, главным образом, европейских государств) и его идеологией, должен быть проигнорирован - такова установка. В противном случае ни о какой "изоляции" России говорить не приходится. Таким образом, вопреки собственным политическим взглядам, на Западе символизм события в России признается, но его повод вспоминать все равно не хочется. Тем более если речь в некоторых случаях идет о поражении.



Давление, которое оказывается в этой связи на европейских политиков, и сопротивление этому давлению - больше вопрос текущей политической конъюнктуры, отмечает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.



- Политический символизм Дня Победы в России огромен. Это сакральная дата, вокруг которой формируется и ценностный ряд, и внешнеполитическое восприятие других государств и народов. Странами же антигитлеровской коалиции, как и странами Оси, этот день воспринимается по-разному и зачастую - вообще как рядовое событие. Поэтому в данном случае мы имеем дело с символизмом "здесь и сейчас". И это для Запада действительно важно. Приезд отдельного политика в Москву на празднование будет означать для него консолидацию политического ресурса, для нас - демонстрацию присутствия на Западе альтернативной политической силы, - подчеркивает эксперт.