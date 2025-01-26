Президент Казахстана посоветовал затянуть пояса и жить по средствам

13:28 28.01.2025

Касым-Жомарт Токаев посоветовал затянуть пояса и жить по средствам



Сегодня, 28 января 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что несмотря на сложную ситуацию в мире, в Казахстане достигнуты положительные результаты. Экономика растет, но, добавил он, нерешенных проблем по-прежнему много, сообщает Zakon.kz.



Об этом глава государства заявил на расширенном заседании правительства. По его словам, на первый план выходят вопросы, связанные с тем, что новой реальностью мировой экономики становятся тарифные конфликты и санкционное противостояние.



"Эти тенденции чреваты тяжелыми последствиями".

Касым-Жомарт Токаев



Далее, уточнил президент, претерпит большие изменения и климатическая повестка, что повлечет за собой ревизию подходов к развитию зеленой энергетики.



