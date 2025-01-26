 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.01.2025
19:30  USAID - источник процветания иноагентов в Центразии отправлен в отпуск на 90 дней
19:10  Что такое микрокредит и как он работает
16:25  Исполнилось 4 года, как Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана (фото)
15:57  Аналитики гадают по спутниковым снимкам: зачем Китай строит огромный центр по термоядерному синтезу в Мяньяне
15:20  "Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами". Талибы запретили афганцам ехать на учебу в Россию
14:47  Британские ученые: "Орешник" долетит из Белоруссии до Лондона за девять минут
14:28  Международный день памяти жертв Холокоста: по пути забвения исторической правды, - Дмитрий Седов

14:24  Шпионаж как мягкая сила: о работе американской "Организации молодых президентов" в России
14:16  Пограничная торговля и рост товарооборота: Ташкент и Ашхабад делают ставку на совместные проекты
14:02  Покажи мне свою тюбетейку, и я скажу, кто ты. Чем Таджикистан удивит ЮНЕСКО?
13:40  Президент Кыргызстана о согласовании кыргызско-таджикской границы и домах, расположенных в шахматном порядке
13:31  Президент Узбекистана: "настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики"
13:28  Президент Казахстана посоветовал затянуть пояса и жить по средствам
13:10  Признать Россию победителем - больно. Запад боится вспоминать, что Европу освободила от нацизма Красная армия
12:49  Do Rzeczy: Трамп готов колонизировать Европу и уничтожить элиту ЕС
00:04  ВС РФ готовятся атаковать южные районы Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 27 января
Понедельник, 27.01.2025
23:01  Asia Times: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано
21:29  Почему китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek потряс рынки
17:39  Тот самый Олень: Доклад ЦРУ о лабораторном происхождении COVID-19 мощно "завирусился" во всем мире...
14:48  Кто будет строить АЭС в Казахстане
14:28  Аббас Аракчи (МИД Ирана): Мы в Кабуле, чтобы начать новую эру отношений между Ираном и Афганистаном
14:09  В Кыргызстане запретили использовать 118 религиозных терминов в названиях компаний
14:07  Гадалка-рецидивист. В Хатлоне возбуждено дело за повторное занятие колдовством
13:58  Истории от CNN в комиксах: Все ученые Центразии названы Узбеками; Колумб не понял астрономии Аль-Фергани, поэтому открыл Америку
13:06  МВД Казахстана: За вымогательство задержаны "блогеры"
12:59  Темпы роста ВВП на Кавказе и в Центральной Азии снизятся, - прогноз Всемирного банка
12:55  Победа Лукашенко на выборах более чем убедительна. Поздравления от президентов
12:42  Данияр Ашимбаев: Давосский форум представил некий доклад о рисках для разных стран на 2025-й год. Риски для Казахстана
12:39  Узбекистан и Афганистан продлили договор по эксплуатации ж/д линии "Хайратон - Мазари-Шариф"
12:36  ГКНБ задержал экс-главу "Кыргызиндустрии" Жарасула Абдураимова по обвинению в коррупции
12:13  Президент Садыр Жапаров объявил выговор Послу Кыргызстана в Китае Актилек Мусаевой
12:09  Кадровые назначения в Таджикистане
01:10  Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, по данным экзит-поллов почти 88%
01:06  "Разрыв с Россией - могила для армянской экономики": под Пашиняном трещат стулья
01:01  Впервые в истории! Попытка майдана в стране ЕС и НАТО
00:53  В Ашхабаде и Самарканде пройдут саммиты "Центральная Азия – Евросоюз"
00:50  Русская армия завершила освобождение Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.01.2025
20:55  Сигма-бой "передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир". Европарламент бьется в истерике
19:25  Почему Трамп обвиняет Китай в захвате Панамского канала
17:54  Александр Лукашенко: США еще поставят Европу "в позу" (интервью)
15:46  Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились на горнолыжном курорте "Амирсой" в Ташкентской области
15:38  Казахстанец Ерсин Балтагул (Кимбодзан Хируки) одержал 12-ю победу на Кубке Императора Японии
15:10  Маск продолжает троллить европейцев. Английский канал будет Вашингтонским по имени первого президента США
14:51  Трудно только первые трое суток! Как правильно ограничивать детей от гаджетов?
14:38  Кто больше заплатит? Трамп решает куда совершить свой первый зарубежный визит в качестве президента
14:34  В США предложили платить "охотникам за головами" по $1 тысяче за успешную депортацию нелегала
14:30  The Unz Review: в Китае создали модель ИИ, превосходящую западные аналоги, причем за копейки и с открытым исходным кодом
14:01  Где находился Форт-Росс, - Павел Густерин
02:40  Куриная революция в пустыне: как Саудовская Аравия меняет баррели на окорочка
02:23  Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок, - Алексей Белов
02:10  Times: Завершение конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Президент Узбекистана: "настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики"
13:31 28.01.2025

"Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики" - президент Узбекистана

Долю "зеленой" энергии в общей структуре генерации в Узбекистане планируется увеличить c 16% до 26%. Для поддержки низкоуглеродных проектов будет привлечено 300 млн долларов. Президент заявил, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики.

Президент Шавкат Мирзиеев 27 января провел совещание по проекту государственной программы Года охраны окружающей среды и "зеленой экономики", сообщила пресс-служба главы государства.



За последние три года в регионах были введены в эксплуатацию 16 крупных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 3,5 ГВт, построено 35 малых гидроэлектростанций. В промышленности внедрена система выдачи сертификатов "зеленой энергии". Количество домов, установивших солнечные панели, превысило 60 тысяч. В рамках программы "Яшил макон" ежегодно проводится озеленение территорий.

2025 год объявлен Годом охраны окружающей среды и "зеленой экономики". В связи с этим был разработан проект государственной программы, который в течение месяца проходил общественное обсуждение.

По данным пресс-службы главы государства, с документом ознакомились 11 миллионов граждан, более 100 самых актуальных предложений включено в программу. Структуры ООН и представительства других организаций выразили готовность к сотрудничеству в реализации программы.

Одним из ключевых направлений госпрограммы является энергетика.

Сегодня доля "зеленой" энергии в общей структуре мощностей страны достигла 16%. В этом году планируется увеличить этот показатель до 26%. Для этого будут введены в эксплуатацию еще 16 крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью 3,5 ГВт, 5 крупных гидроэлектростанций мощностью 160 МВт и мощности для хранения энергии объемом 1,8 ГВт.

Глава государства поручил дополнительно разработать проекты мощностью 1 ГВт.

Кроме того, намечено продолжить стимулирование установки солнечных панелей на государственных предприятиях, в промышленных и сервисных комплексах, а также в домах. На эти цели будет выделено 2 трлн сумов кредитов.

На основе опыта школы №19 Баявутского района Сырдарьинской области будет расширено внедрение тепловых насосов в детских садах, школах и больницах. "Газета.uz" подробно рассказывала об этом проекте.

В этом году поставлена цель сохранить темпы экономического роста на уровне не менее 6% и увеличить объем ВВП до более чем 125 млрд долларов. Для достижения этого ключевыми факторами названы рациональность и экономия.

В связи с этим заместителю премьер-министра - министру экономики и финансов Джамшиду Кучкарову поручено разработать программу, направленную на сокращение затрат до 15−20% и увеличение добавленной стоимости за счет энергоэффективности.

Глава государства подчеркнул, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики.

Например, в электротехнической, автомобилестроительной, фармацевтической и пищевой промышленности добавленная стоимость на 1 тонну потребляемой энергии в 15−20 раз выше, чем в химической, строительной и текстильной отраслях.

Поставлена задача развивать отрасли с низким энергопотреблением и высокой добавленной стоимостью, а также обеспечивать ресурсосбережение в вышеперечисленных секторах. Определено проведение энергетического аудита и внедрение сберегающих технологий на 400 крупных предприятиях с высоким энергопотреблением.

В ближайшем будущем развитые страны будут покупать только продукцию, произведенную с использованием "зеленых технологий". Поэтому уже сейчас этому вопросу уделяется особое внимание. В этом году 15% производственных и инфраструктурных проектов будут экологически чистыми, к 2027 году их доля достигнет 30%, а к 2030 году - 55%.

Для поддержки низкоуглеродных проектов будет привлечено 300 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и других организаций.

При строительстве энергетических комплексов оборудование и комплектующие на сумму 4 млрд долларов планируется производить на отечественных предприятиях. Как ожидается, это позволит увеличить долю "зеленого компонента" в крупных проектах с 25 до 31%.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738060260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате пройдет правчас по вопросам подготовки к паводкам
- Олжас Бектенов обсудил с Послом КНР в РК Хань Чуньлинем вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Приговоры по делам о январских событиях
- Совершенствование системы ОСМС обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Министр иностранных дел Казахстана принял Посла Узбекистана
- Кадровые перестановки
- Результаты анализа рынка оптовой реализации лекарственных средств
- О ликвидации нарколаборатории
- По рекомендации Антикора ожидается снижение цен на лекарства и медизделия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  