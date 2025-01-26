|Президент Узбекистана: "настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики"
13:31 28.01.2025
"Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики" - президент Узбекистана
Долю "зеленой" энергии в общей структуре генерации в Узбекистане планируется увеличить c 16% до 26%. Для поддержки низкоуглеродных проектов будет привлечено 300 млн долларов. Президент заявил, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики.
Президент Шавкат Мирзиеев 27 января провел совещание по проекту государственной программы Года охраны окружающей среды и "зеленой экономики", сообщила пресс-служба главы государства.
За последние три года в регионах были введены в эксплуатацию 16 крупных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 3,5 ГВт, построено 35 малых гидроэлектростанций. В промышленности внедрена система выдачи сертификатов "зеленой энергии". Количество домов, установивших солнечные панели, превысило 60 тысяч. В рамках программы "Яшил макон" ежегодно проводится озеленение территорий.
2025 год объявлен Годом охраны окружающей среды и "зеленой экономики". В связи с этим был разработан проект государственной программы, который в течение месяца проходил общественное обсуждение.
По данным пресс-службы главы государства, с документом ознакомились 11 миллионов граждан, более 100 самых актуальных предложений включено в программу. Структуры ООН и представительства других организаций выразили готовность к сотрудничеству в реализации программы.
Одним из ключевых направлений госпрограммы является энергетика.
Сегодня доля "зеленой" энергии в общей структуре мощностей страны достигла 16%. В этом году планируется увеличить этот показатель до 26%. Для этого будут введены в эксплуатацию еще 16 крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью 3,5 ГВт, 5 крупных гидроэлектростанций мощностью 160 МВт и мощности для хранения энергии объемом 1,8 ГВт.
Глава государства поручил дополнительно разработать проекты мощностью 1 ГВт.
Кроме того, намечено продолжить стимулирование установки солнечных панелей на государственных предприятиях, в промышленных и сервисных комплексах, а также в домах. На эти цели будет выделено 2 трлн сумов кредитов.
На основе опыта школы №19 Баявутского района Сырдарьинской области будет расширено внедрение тепловых насосов в детских садах, школах и больницах. "Газета.uz" подробно рассказывала об этом проекте.
В этом году поставлена цель сохранить темпы экономического роста на уровне не менее 6% и увеличить объем ВВП до более чем 125 млрд долларов. Для достижения этого ключевыми факторами названы рациональность и экономия.
В связи с этим заместителю премьер-министра - министру экономики и финансов Джамшиду Кучкарову поручено разработать программу, направленную на сокращение затрат до 15−20% и увеличение добавленной стоимости за счет энергоэффективности.
Глава государства подчеркнул, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики.
Например, в электротехнической, автомобилестроительной, фармацевтической и пищевой промышленности добавленная стоимость на 1 тонну потребляемой энергии в 15−20 раз выше, чем в химической, строительной и текстильной отраслях.
Поставлена задача развивать отрасли с низким энергопотреблением и высокой добавленной стоимостью, а также обеспечивать ресурсосбережение в вышеперечисленных секторах. Определено проведение энергетического аудита и внедрение сберегающих технологий на 400 крупных предприятиях с высоким энергопотреблением.
В ближайшем будущем развитые страны будут покупать только продукцию, произведенную с использованием "зеленых технологий". Поэтому уже сейчас этому вопросу уделяется особое внимание. В этом году 15% производственных и инфраструктурных проектов будут экологически чистыми, к 2027 году их доля достигнет 30%, а к 2030 году - 55%.
Для поддержки низкоуглеродных проектов будет привлечено 300 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и других организаций.
При строительстве энергетических комплексов оборудование и комплектующие на сумму 4 млрд долларов планируется производить на отечественных предприятиях. Как ожидается, это позволит увеличить долю "зеленого компонента" в крупных проектах с 25 до 31%.