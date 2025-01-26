Президент Узбекистана: "настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики"

13:31 28.01.2025

"Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики" - президент Узбекистана



Долю "зеленой" энергии в общей структуре генерации в Узбекистане планируется увеличить c 16% до 26%. Для поддержки низкоуглеродных проектов будет привлечено 300 млн долларов. Президент заявил, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики.



Президент Шавкат Мирзиеев 27 января провел совещание по проекту государственной программы Года охраны окружающей среды и "зеленой экономики", сообщила пресс-служба главы государства.



