 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Кыргызстана о согласовании кыргызско-таджикской границы и домах, расположенных в шахматном порядке
13:40 28.01.2025

Мы достигли двустороннего соглашения. Президент пояснил, в какие сроки и каким образом будет решен вопрос кыргызско-таджикской границы

28 Январь 2025

Бишкек, 28.01.25. /Кабар/. Президент Садыр Жапаров дал короткое интервью информационному агентству "Кабар" и рассказал об условиях урегулирования кыргызско-таджикской границы и судьбе домов, расположенных в шахматном порядке.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич!

- Здравствуйте!



- В конце прошлого года появилась информация о завершении процесса переговоров по уточнению кыргызско-таджикской границы. Это известие обрадовало многих.

Один из жителей села Карабак Баткенской области накануне в интервью радио "Азаттык" сообщил, что благодаря хорошей новости о границе смог вернуть домой своих детей и внуков, которые два года проживали у родственников.

Он рассказал, что после последнего приграничного конфликта два года жил в селе один, но, получив известие о том, что вопрос границ урегулирован, вместе с ним большинство жителей перестали опасаться и начали возвращаться в свои села. Жизнь постепенно вернулась в привычное для жителей русло.

Тем временем председатель местного кенеша Акылбек Дильшатов сообщил, что у сельчан появилась надежда на лучшее. Однако до сих пор у них нет информации о том, как удалось решить проблему границы.

В этой связи мы хотели бы задать Вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, на каких условиях и в чью пользу был решен вопрос кыргызско-таджикской границы?

- Вопрос границы практически решен. Сейчас ведутся двусторонние работы по документальному оформлению.

После завершения этих работ подписи поставят межправительственные комиссии, затем – министры иностранных дел.

После всех этих процедур соглашение будет ратифицировано парламентами двух стран.

Далее документ подпишем мы, президенты двух стран.

Затем состоится обмен нотами.

И только потом, еще 1-2 года, будут вестись работы по демаркации.

Только после этого процесс будет полностью завершен.

Самое главное – мы достигли двустороннего соглашения.

Отвечая на ваш вопрос "в чью пользу был решен вопрос?", скажу так: при разрешении пограничных споров между двумя странами невозможно учитывать только односторонние интересы.

Решение принимается только тогда, когда учитываются интересы обеих сторон.

У нас около тысячи километров границ. На многих участках были спорные территории. В некоторых случаях эти участки решались поровну.

Кроме того, у нас есть приграничные села, расположенные как шахматная доска, с перемешанными домами. Мы также урегулировали этот вопрос. В противном случае охрана границы создавала бы большие неудобства для обеих сторон.

Если на нашей стороне оказались дома, принадлежащие гражданам Таджикистана, таджикская сторона переселит их. Если же наши дома оказались на их стороне, мы переселим наших граждан. Построим им дома в другом месте, при этом будут учтены размеры земельных участков.

Таким образом, вопросы решались с учетом каждого метра земли.

Когда начнутся работы по демаркации, будет предоставлена полная информация.

- Благодарим Вас за ответы на наши вопросы!

Источник - Кабар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738060800


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