Президент Кыргызстана о согласовании кыргызско-таджикской границы и домах, расположенных в шахматном порядке

13:40 28.01.2025

Мы достигли двустороннего соглашения. Президент пояснил, в какие сроки и каким образом будет решен вопрос кыргызско-таджикской границы



28 Январь 2025



Бишкек, 28.01.25. /Кабар/. Президент Садыр Жапаров дал короткое интервью информационному агентству "Кабар" и рассказал об условиях урегулирования кыргызско-таджикской границы и судьбе домов, расположенных в шахматном порядке.



- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич!



- Здравствуйте!



