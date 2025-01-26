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Покажи мне свою тюбетейку, и я скажу, кто ты. Чем Таджикистан удивит ЮНЕСКО?
14:02 28.01.2025

Покажи мне свою тюбетейку, и я скажу, кто ты. Чем мы удивим ЮНЕСКО?

Саша Каримова, Asia-Plus

Таджикский национальный головной убор может войти в список всемирного культурного наследия.

Таджикская тюбетейка может войти в список культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом на пресс-конференции 27 января сообщили в Минкультуры.

А мы расскажем, какие виды "токи" есть в нашей стране и чем они отличаются.



Абдуфаттох Аминов, директор НИИ культуры и информации, сообщил "Азия-Плюс", что номинация "Токи" будет подана совместно с другими странами Центральной Азии.

"Каждая страна представит свои образцы национальных тюбетеек. Таджикистан предложит все виды тюбетеек таджикского народа", – сказал Аминов.

О чем говорит таджикская тюбетейка?

По форме и цветовому оформлению можно определить регион, статус и даже возраст хозяина тюбетейки.

В Центральной Азии тюбетейки появились задолго до проникновения ислама, рассказывает Дилшод Рахими, кандидат филологических наук, заведующим Центром культурного наследия таджиков Научно-исследовательского института культуры и информации.

Первые сведения о них были найдены в миниатюрах среди древних рукописей X-XI веков. В них можно увидеть круглые тюбетейки в основном без вышивки. Золотошвейные встречались редко. В основном их носили подданные шаха.

Узорные тюбетейки появились в XIII-XV веках. В историческом труде Зайниддина Махмуд Васифи "Бадаи аль-вакаи" дважды упоминается "тӯппӣ" и "тоқӣ" (тюбетейка). Автор описывает девушку в танце, на голове которой тюбетейка с вышитым цветком персика.

Мужчины носили тюбетейки в разных вариациях – кто-то так, как это принято сегодня, а некоторые повязывали на ней чалму.

Женщины надевали на нее паранджу, платок или накидку – до XX века женщина не могла выйти на улицу в одной лишь тюбетейке.

В это время на тюбетейках вышивали в основном элементы мира растений – цветы, деревья и листья. Считалось, что в дом, где в интерьере или в элементах одежды присутствуют зооморфические или антропоморфные орнаменты, никогда не придут ангелы.

Изменения произошли с приходом советской власти. В это время тюбетейка превратилась в самостоятельный головной убор, который носили и женщины, и мужчины.

Именно в эти годы стали появляться красочные тюбетейки с вышивкой. Помимо орнаментов с отсылкой к растительному миру на головных уборах появились изображения птиц и животных.

Сегодня в Таджикистане существует множество различных тюбетеек. Для каждого региона характерна особая форма, метод вышивки и орнамент.

Согдийская тюбетейка. Сдержанная и одна из самых первых в Таджикистане

Всем известная "чусти", четырехугольная черно-белая мужская тюбетейка с куполом родом с севера Таджикистана. Ее характерная особенность – вышитые на черной ткани белые узоры. Кто-то их называет стручком перца "каламфур", другие говорят, что это крылья ангела или миндаль. Реже встречается мнение, что узор изображает почки деревьев.

Если брать за основу, что на тюбетейке изображены стручки перца, то они наделяют головной убор оберегающей функцией.

"Существует поверье, что все острое оберегает от злых духов. Именно поэтому часто на кухне можно увидеть висящую на стене связку сушеных перцев. Наши предки клали рядом с колыбелью младенца острый перец, лук или чеснок. А под колыбелью на полу оставляли острый предмет из железа, например, нож или серп", − говорит Дилшод Рахими.

Если рассматривать женские тюбетейки, характерные для Согда, то здесь преобладают четырехугольные "тӯппӣ" с орнаментом "садбарг" (в переводе с таджикского "роза").

Узоры вышиваются иракским швом, иначе говоря, крестиком. Считается, что техника шва пришла из Ирака несколько веков назад, когда торговцы шли с караваном через земли современного Таджикистана. Они торговали материалом, где была вышивка крестиком.

Яркие тюбетейки с богатым цветочным орнаментом надевали девушки и молодые женщины. Рукодельницы говорят, что этот узор олицетворяет красочный мир девушек и молодость. Взрослые же женщины носили более сдержанные однотонные тюбетейки. Статус женщины подчеркивал золотошвейный головной убор.

Гиссарская тюбетейка. Наследие Бухарского эмирата

Гиссарская традиционная тюбетейка – круглой формы, вышивка присутствует только над шерозом (узорной тесьмой, которой обшиваются края). Орнаменты этих тюбетеек чаще содержат изображения лепестков цветов. Есть также и золотошвейные тюбетейки. В Гиссар они в свое время пришли из Бухары.

Раньше Гиссар называли Восточной Бухарой. Эмир Бухарского эмирата отправлял туда сановников, которые приезжали не только со своей семьей, но еще с лекарями, учителями, ремесленниками и малочисленной армией.

"После назначения нового сановника, прежний со своими людьми оставался, так как гостей прельщала природа, плодородные земли и обилие воды в Гиссаре. Так происходило смешение народов и культур", – говорит эксперт.

Женские гиссарские тюбетейки имеют много общих черт с "тоқӣ" из Хатлонской области и Раштской долины. Все они имеют круглую форму без купола, с цветочным орнаментом из ярких ниток.

Памирская тюбетейка. Разнообразие в зависимости от региона

Стоит отметить неповторимый стиль тюбетеек в Горно-Бадахшанской автономной области. В Хороге, Рушане, Рошткале и Шугнане жители носят однотонные круглые тюбетейки без узора на верхней части.

И тут тюбетейки бывают разного цвета. Так, например, молодые люди носят красные тюбетейки, взрослые – синие, а в преклонном возрасте предпочитают зеленые.

Головной убор украшает тонкий шероз и пучок сбоку. Рахими Дилшод считает, что пучок сбоку на памирской тюбетейке был создан как оберег: "Если посмотреть на тюбетейки тюркских народов, то можно увидеть перья или косички из конского волоса. Эти элементы служили защитой от темных сил. Здесь я могу предположить, что украшение имеет такую же функцию".

На Памире есть не только однотонные тюбетейки. В Ишкашиме носят яркие вышитые головные уборы с цветочным орнаментом. Чтобы понять, мужской или женский перед вами убор, посмотрите на шероз. У мужской тюбетейки он высокий, а на женской более узкий.

Один из самых частых орнаментов ваханских или ишкашимских тюбетеек – "маргулак", завиток похожий на рога нахчира. Жители почитают этого горного козла и называют его райским животным. Нахчир считается символом достатка и благополучия дома, он особым образом связан с различными божествами (а в некоторых случаях сам является таковым) или "обитателями" иного мира.

Содержание легенд и преданий указывает на то, что горный козел воспринимался также как посредник между верхним и нижним мирами, с чем связан обычай помещать рога или голову горного козла возле памирских остонов.

Также на тюбетейке ишкашимцев часто можно встретить свастику. Она является самым ранним символическим знаком, начертанным человеком. Горизонтальная линия символизирует землю, женское начало, а вертикальная - небо, мужское начало.

Их пересечение изображает единство неба и земли, мировой разум. Четыре крыла арийской свастики соответствуют четырем первоэлементам природы – Огня, Воздуха, Воды и Земли.

Как правило, свастика изображается на черном фоне в обрамлении красного цвета. Черный цвет для древних ариев означал ночную тьму, красный – солнце или огонь.

Тюбетейки локайцев. Отсылки к кочевой жизни этого народа

Локайцы – одна из многочисленных групп узбекоязычного населения Таджикистана. Они относились к одному из древнетюрских племен даштикипчакского происхождения. Тюбетейки локайцев – явное напоминание о многовековой кочевой жизни этого народа, полной тяжелых погодных условий и постоянной жизни в движении.

Предки локайцев исповедовали тенгрианство − традиционную религию всех тюрко-монгольских кочевников евразийских степей и Центральной Азии. Верование было достаточно абстрактным и простым. Люди поклонялись Тенгри − владыке неба и душам умерших предков, чьими символами были солнце, луна и гром.

Эти символы и нашли отражение в орнаментах локайских тюбетеек. Очень часто можно встретить тюбетейку, наверху которой изображено солнце.

Сегодня таджикские ремесленницы по всей стране по-прежнему продолжают вышивать тюбетейки. Это долгий и трудоемкий процесс, требующий сосредоточенности. Знания о вышивке передаются из поколения в поколение.

Дилшод Рахими отмечает, что существуют правила создания каждого вида тюбетейки, но любая из ремесленниц вносит в свою работу частичку себя:

"На самом деле это замечательно. Потому что только благодаря нововведениям и авторскому стилю происходит развитие ремесла. Мне бы очень хотелось, чтобы наши мастерицы продолжали вышивать тюбетейки со старыми традиционными узорами, а люди их покупали. Меня огорчает, что сегодня на рынках можно встретить очень много тюбетеек "аракчин" (однотонная легкая тюбетейка), сделанных в Китае из синтетических тканей. Зачем их брать, если наши ремесленницы могут шить такие же из хлопка".

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738062120


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