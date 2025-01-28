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Пограничная торговля и рост товарооборота: Ташкент и Ашхабад делают ставку на совместные проекты
14:16 28.01.2025

28.01.2025

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел встречу с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Высокопоставленный представитель Туркменистана прибыл в Ташкент в рамках очередных узбекско-туркменских политических консультаций.

В ходе переговоров стороны подтвердили стремление к укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Отмечено, что в 2024 году объем взаимной торговли превысил 1,1 млрд долларов США, и эта цифра продолжает расти. Дополнительным стимулом для взаимодействия станет формируемая зона приграничной торговли "Шават – Дашогуз", которая позволит бизнесу двух стран активнее обмениваться товарами и услугами.

Узбекистан и Туркменистан активно сотрудничают в промышленной кооперации, сфере энергетики, транспорта и логистики, сельском хозяйстве и водопользовании, а также развивают культурно-гуманитарные связи. Особое внимание уделялось новым проектам и инициативам, нацеленным на укрепление стабильности в Центральной Азии. Такой подход открывает широкие возможности для дальнейшего взаимовыгодного партнерства и укрепления связей с ключевыми партнерами, включая Россию, которая неизменно поддерживает позитивные интеграционные процессы в регионе.

Отдельно Рашид Мередов поблагодарил узбекскую сторону за организацию в Ташкенте презентации новой книги Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова "Hakyda göwheri" ("Жемчужина разума"), изданной на узбекском языке. По словам представителей Туркменистана, это событие стало еще одним символом культурной близости и взаимного уважения двух братских народов.

Собеседники обсудили также детали предстоящих визитов на высшем уровне, планируемые мероприятия в формате Консультативной встречи глав государств региона и саммиты "Центральная Азия плюс". Кроме того, была отмечена важность координации позиций по ряду ключевых вопросов международной политики, что станет основой для совместного продвижения интересов всего региона и дальнейшего развития взаимоотношений.

Источник - AsiaToday
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