Шпионаж как мягкая сила: о работе американской "Организации молодых президентов" в России

14:24 28.01.2025

Что известно о работе американской "Организации молодых президентов" в России



28 января 2025



Young Presidents Organization (YPO, Организация молодых президентов) - закрытый клуб успешных представителей бизнеса, куда не может попасть случайный человек. Сообщество, созданное в Техасе, ныне объединяет свыше 35 тыс. предпринимателей и управленцев из 142 стран мира. В октябре 2024 года Генпрокуратура России внесла YPO в список нежелательных организаций. У правоохранителей возникли основания полагать, что под прикрытием формальной деятельности НКО занимается шпионажем в сфере экономики, вербует российских управленцев, готовит новых лидеров общественного мнения и распространяет с их помощью англосаксонскую идеологию. RT изучил, как устроена американская структура и чем она занимается в России.



Структура YPO представляет собой закрытое профессиональное сообщество, в котором, согласно данным официального сайта, состоят более 35 тыс. владельцев компаний и управляющих бизнесом из почти 50 стран мира. Организация была основана в 1950 году и зарегистрирована в городе Ирвинг, штат Техас.



