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Шпионаж как мягкая сила: о работе американской "Организации молодых президентов" в России
14:24 28.01.2025

Что известно о работе американской "Организации молодых президентов" в России

28 января 2025

Young Presidents Organization (YPO, Организация молодых президентов) - закрытый клуб успешных представителей бизнеса, куда не может попасть случайный человек. Сообщество, созданное в Техасе, ныне объединяет свыше 35 тыс. предпринимателей и управленцев из 142 стран мира. В октябре 2024 года Генпрокуратура России внесла YPO в список нежелательных организаций. У правоохранителей возникли основания полагать, что под прикрытием формальной деятельности НКО занимается шпионажем в сфере экономики, вербует российских управленцев, готовит новых лидеров общественного мнения и распространяет с их помощью англосаксонскую идеологию. RT изучил, как устроена американская структура и чем она занимается в России.

Структура YPO представляет собой закрытое профессиональное сообщество, в котором, согласно данным официального сайта, состоят более 35 тыс. владельцев компаний и управляющих бизнесом из почти 50 стран мира. Организация была основана в 1950 году и зарегистрирована в городе Ирвинг, штат Техас.



С 2023 года YPO возглавляет Раймонд Уатт - экономист и управленец, владелец компаний по сбору и анализу данных. В руководящий состав в разное время входили бывший министр торговли США и представитель страны по восстановлению экономики Украины Пенни Притцкер, экс-директор по персоналу Минфина США и член совета директоров Meta Platforms (Facebook)* Шерил Сэндберг, один из богатейших людей мира, инвестор в американские топовые компании индиец Мукеш Амбани.

Одна из главных задач YPO - рекрутинг молодых и успешных бизнесменов по всему миру. Члены клуба реализуют "социальные проекты" по подготовке и воспитанию будущих лидеров общественного мнения в интересах США. Россия - в числе стран, где организация развернула активную деятельность.

Согласно официальным данным, YPO пропагандирует ЛГБТ-идеологию** и открыто поддерживает Украину. После начала СВО на страничке организации появился раздел "Украинский кризис", где публикуются материалы, формирующие образ России как страны-агрессора. Однако в Москве сочли агрессивным поведение самой YPO: как отмечают эксперты, работа с кандидатами в члены этого сообщества ведется по принципам вербовки.

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Поддержка в обмен на информацию

"К кандидатам предъявляется ряд требований, включая предоставление полной экономической информации о проекте и организации. Взамен член YPO может получить неограниченную методическую и финансовую поддержку", - рассказал RT доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского Антон Шмелев.

YPO интересуют молодые специалисты, достигшие успехов в бизнесе. Кандидат должен занимать ключевую должность в компании с годовым оборотом в десятки миллионов долларов. В члены клуба его должен рекомендовать действующий член YPO.

Если все требования соблюдены, кандидатуру рассматривает совет организации, он и принимает окончательное решение. В обмен на сотрудничество новичку предлагаются деньги.

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Теневой реестр

Финансирование членов YPO осуществляется двумя способами: это может быть выгодный кредит либо безвозмездный грант (во втором случае достаточно представить отчет о результатах работы).

Среди инструментов привлечения - доступ к внутренней базе данных организации, в которой содержатся сведения о новых и об уже реализуемых проектах, а также о готовых стартапах. Член YPO может самостоятельно реализовать понравившийся ему бизнес-проект и получить прибыль.

Взамен организация требует детальные финансовые отчеты о компаниях: ее интересуют объемы, продажи, контрагенты. Особый интерес представляют партнерства, связанные с политикой или государственной экономикой. Собранная информация объединяется в общий реестр и тщательно изучается.

Анализом данных занимается партнер YPO - американский исследовательский центр RAND Corporation. Формально это некоммерческий институт политических исследований, но фактически его сотрудники, включая бывших работников спецслужб, собирают информацию в интересах США. По данным RT, RAND Corporation управляет тремя проектами, спонсируемыми Пентагоном.

"Владея информацией об особенностях и уязвимостях российской экономики, оппоненты получают возможность точечного давления. Это инструмент влияния на Россию, который может привести к утрате экономического суверенитета. Современная политика руководства России направлена на минимизацию воздействий подобного рода", - отмечает главную задачу YPO Антон Шмелев.

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Рекрутер из Кремниевой долины

Представителем YPO в России стал Ярослав Глазунов - специалист по рекрутингу CEO и формированию советов директоров. Он проходил обучение в Singularity University - частном аналитическом центре в Кремниевой долине, с 2017 года имеющем филиал в Москве.

Проекты YPO в России реализуют Центр содействия инновациям в обществе "СОЛь" и закрытое бизнес-сообщество "Джинто", основанное Глазуновым. Центр "СОЛь" проводит конкурсы среди молодых специалистов, предлагая стажировки в зарубежных компаниях.

По данным источника RT, в список членов YPO входят бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Марей, сооснователи Mail.ru Group Дмитрий Гришин и платежного сервиса QIWI Сергей Солонин, медиаменеджер Олег Волкош и бывшая глава российского Disney Марина Жигалова-Озкан.

В рамках закона

За сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрено административное и уголовное наказание, а неоднократное участие в их мероприятиях может привести к лишению свободы на срок до шести лет, отмечают опрошенные RT юристы.

"Для нейтрализации организаций, выполняющих задачи иностранных разведок, важны превентивные меры. Это включает разъяснительную работу с гражданами и развитие цифровых технологий для мониторинга их активности", - заявил в беседе с RT директор юридической компании "Русяев и партнеры" Илья Русяев.

Он уточнил, что к превентивным относятся такие меры, как "блокировка сайтов, контроль денежных переводов и ограничение выезда членов нежелательных организаций за рубеж".

"Такой инструментарий у правоохранительных органов есть", - заключил Русяев.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738063440


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