Международный день памяти жертв Холокоста: по пути забвения исторической правды, - Дмитрий Седов

14:28 28.01.2025 Международный день памяти жертв Холокоста: по пути забвения исторической правды

Почему провалилась Эвианская конференция



28.01.2025 | Дмитрий СЕДОВ



Накануне, 27 февраля 2025 г., отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Среди съехавшихся в бывший концлагерь Освенцим (Биркенау) были замечены делегации из многих европейских стран, в том числе из Германии, Великобритании, Франции, Италии и др. Организаторы мероприятия в лице польских властей не пригласили на него представителей России, в то время как именно Красная Армия освободила страшный концлагерь ровно 80 лет назад. Как сказал посол РФ в Польше Сергей Андреев, "присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц и всю Европу, нам ни к чему".



Ни одно из западных государств, в том числе Израиль, не вступились за историческую правду. Это сообщество озабочено достижением победы в идейном столкновении с Россией и не чурается никакими приемами для одурачивания мирового общественного мнения. Хотя если вернуться к тщательно скрываемой истории подготовки холокоста, то именно деятелям Запада следовало бы встать на колени, прося о прощении у погибших за политику их предшественников, сделавших возможным заклание миллионов невинных людей гитлеровскими фашистами. Западная историография и политология не любят обращаться к теме Эвианской конференции 1938 года, которая стала решительным поворотом в судьбе немецких и австрийских евреев. Однако теперь, когда Запад лезет из кожи вон, чтобы доказать "бесчеловечную суть" России, настало время обратиться к материалам Эвиана, чтобы понять, кто и как готовил евреям дорогу в ад, кто несет на себе генетический код лицемерной бесчеловечности.



Как известно, гитлеровский режим создал к 1938 году невыносимые условия для жизни евреев в немецком пространстве, и эта проблема была широко известна. Считалось, что разрешить ее можно через вывоз еврейского населения из Германии и Австрии, тем более что Гитлер не возражал против такого варианта.



В марте 1938 года по инициативе американского президента Рузвельта во Франции, в небольшом городке Эвиан была созвана международная конференция по организации вывоза евреев из Германии и Австрии. Западные СМИ приняли ее с восторгом и даже дали ей название "Конференция совести мира". Предполагалось очевидное решение в духе Всемирного сионистского конгресса, стремившегося к созданию "национального очага" для евреев в Палестине. Выражались надежды, что конференция отдаст ее под заселение евреям и заставит Англию (имевшую мандат на управление Палестиной) принимать еврейских беженцев.



Но конференция занималась планами спасения евреев, а не планами заселения Палестины. Все делегаты говорили о возможности (или невозможности) приема беженцев в своих странах, и никто не давил на Англию по палестинскому вопросу. Это вызвало у сионистов гнев. Словно по команде, включилась сионистская пресса: "Мы покинуты, у мира не оказалось совести, никто нас не утешит".



Однако это не повлияло на ход дебатов. Вырабатывались договоренности о приеме беженцев в разных странах, и сионистам стало ясно, что о массовом заселении Палестины можно не мечтать. Один из сионистских лидеров Джорж Ландауер писал другому лидеру Стивену Вайзу: "Больше всего мы боимся, что конференция подвигнет еврейские организации на сбор средств для переселения еврейских беженцев, а это повредит нам в сборе денег на наши цели". И Хаим Вайцман заявлял то же самое: "Для переселения еврейских беженцев в любой стране будет нужно много денег, значит, сионистские финансы будут подорваны. Если конференция увенчается успехом (то есть поможет еврейским беженцам эмигрировать из нацистской Германии), она нанесет непоправимый ущерб сионизму. Не дай Бог, чтобы страны-участницы конференции явили свое великодушие и пригласили евреев Германии в свои пределы, тогда Палестина будет отодвинута другими странами, евреи не дадут денег, и англичане не будут давать разрешения на въезд в Палестину".



Собралось заседание Еврейского агентства, на котором Ицхак Гринбойм говорил о "страшной опасности Эвиана". И сам Давид Бен Гурион сказал, что она принесет чудовищный вред сионизму. Он дал прямое указание сорвать конференцию. Сионисты саботировали усилия других стран по спасению евреев.



На самом же деле ситуация для евреев в Германии складывалась драматически. С 1933 по 1938 год из страны выехало всего лишь 137 тысяч евреев, несмотря на антисемитские нюрнбергские законы. Это было неудивительно: люди не хотели бросать нажитых мест и благосостояния, надеясь на то, что преследования прекратятся. Однако большие политики знали, что преследования еще только начинаются и пытались найти пути оказания помощи. Возможность договориться с нацистами была. Германия согласилась не изгонять 200 тысяч стариков, а прочие страны заявили о готовности принять полмиллиона евреев в течение 3-4 лет. Из них США – 100 тысяч, Бразилия – 40 тысяч, Доминиканская республика – 100 тысяч и так далее. Будущий министр Израиля Моше Шерет заявил на заседании Еврейского агентства: "Еврейское агентство не должно быть соучастником массовой эмиграции евреев в другие страны". Ицхак Гринбойм выразился еще определеннее: "Нужно сорвать организованную эмиграцию из Германии и начать открытую войну против Германии, не задумываясь о судьбе немецких евреев. Конечно, евреи Германии заплатят за это, но что поделаешь".



Сионисты срывали планы переселения евреев в Британскую Гвинею и на Таньганьику. "Пусть они лучше погибнут, чем живут в бывших немецких колониях", – сказал Стивен Вайз. Правитель Доминиканской Республики Трухильо изъявил о готовности принять 100 тысяч евреев. У него была своя выгода – увеличить процент белого населения, привлечь финансы и улучшить отношения с США. Международное еврейское агентство энергично взялось за срыв этого предложения. Развернулась кампания о притеснении черных в республике, о недопустимости смешанных браков, а главное, на переселение не давали денег. В Доминиканскую Республику переселилось всего несколько десятков семей, а остальных ждали Освенцим, Треблинка и другие врата ада...



Немецкие евреи представили на Эвианской конференции меморандум, содержавший план эмиграции из Германии 200 000 человек в течение 4 лет, но их конкретные предложения потонули в общих разговорах.



В выступлениях участников конференции звучало нежелание большинства стран открыть свои границы для беженцев из Третьего рейха. Участники разъехались, не приняв никакого решения. Провал Эвианской конференции открыл нацистам путь к "окончательному решению еврейского вопроса".



Советский Союз в Эвианской конференции не участвовал. Тем не менее именно СССР осенью 1939 г. оказался единственным государством, принявшим у себя значительное количество еврейских беженцев из оккупированной нацистами западной Польши.



Вывод, который Третий рейх сделал из провала Эвианской конференции, был прост: если в мире не желают принимать еврейских беженцев из Германии и Австрии‚ то следует найти иной путь избавиться от нежелательного элемента. До "окончательного решения" нацистами "еврейского вопроса" оставался один шаг. После "Хрустальной ночи" 9 ноября 1938 г. он был сделан. Началось их массовое преследование и уничтожение.



Эвианская конференция стала наглядным доказательством тому, что коллективному Западу искренне безразлична судьба миллионов невинных людей и он стремится только к одному – прикрыть собственные эгоистические интересы. Так было тогда и так есть сегодня – взять хотя бы Украину.



Ну а что касается мировой организации по защите интересов евреев, то ее роль также очевидна. Она является сонмищем потомков книжников и фарисеев, которые довели Израиль до разрушения Римом. А теперь, забыв о своем негодяйстве во время Второй мировой войны, ведут его к большой трагедии через конфликт в Газе. Им точно также безразлично убийство десятков тысяч палестинцев, как было безразлично убийство миллионов евреев. Ведь их цель выше таких категорий. Ее имя – сионизм. Источник - Фонд стратегической культуры

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