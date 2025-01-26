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Британские ученые: "Орешник" долетит из Белоруссии до Лондона за девять минут
14:47 28.01.2025

Daily Express
Великобритания

Путин готовится развернуть в Белоруссии гиперзвуковые ракеты, "способные долететь до Британии менее чем за девять минут"
Express: "Орешник" долетит из Белоруссии до Лондона менее чем за девять минут

Российская ракета "Орешник" долетит до Лондона менее чем за девять минут, если будет размещена в Белоруссии, пишет Express. О размещении там "чудо-оружия" уже заявил президент республики Александр Лукашенко. Даже без ядерного заряда ракета способна "испепелять цели", отмечает издание.

Ребекка Робинсон (Rebecca Robinson)

По имеющейся информации, Путин намерен разместить в Белоруссии гиперзвуковые ракеты "Орешник", о чем сообщил руководитель этой страны Александр Лукашенко.



Это так называемое чудо-оружие, поражающие элементы которого могут разогреваться до четырех тысяч градусов Цельсия, оно способно долететь до Британии менее чем за девять минут.

Белоруссия, являющаяся союзницей России и расположенная ближе к Европе и к Британии, чем большая часть российской территории, получит ракетную систему "Орешник" в полной боеготовности.

Хотя эта ракета может нести ядерный заряд, Путин утверждает, что и в обычном снаряжении она почти такая же мощная и разрушительная. Ракета способна испепелять цели, достигая почти такой же температуры, как на поверхности Солнца.

Ранее Кремль заявлял, что перехватить эту ракету невозможно. Лукашенко похвастался, что получил "Орешник" от своего "старшего брата" Путина.

Он также поведал о проблемах с поставками этой ракеты. Ее применяли всего один раз - в прошлом году по цели на Украине - и без активной боеголовки. Это подтверждает подозрения по поводу того, что Путин преувеличивает степень готовности "Орешника".

"Ракетный комплекс "Орешник" разместят со дня на день", - заявил Лукашенко, отметив, что это оружие может нести "ужасные" последствия. Он также рассказал о своих планах разместить эту ракетную систему ближе к российскому городу Смоленску.

Лукашенко добавил: "Оно плохо, когда твои объекты поражения очень близко, но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я так рассматриваю, где-то около вас [России]".

Белорусский руководитель также намекнул на проблемы Путина с массовым производством "Орешника", заметив: "Она [Россия] не сможет, наверное, даже за два, за три года не произведет. Я это понимаю".

"Достаточно одного комплекса ["Орешник" ], чтобы обезопасить Беларусь. Но в России они тоже нужны. И мы не стали устанавливать точные сроки. Это не срочно".

Российские государственные средства массовой информации сообщают, что в случае запуска "Орешника" из Белоруссии ракета долетит до Лондона за 8,8 минуты. При запуске с испытательного полигона на юге России полет займет 20 минут.

Ранее Путин хвастался личным участием в разработке "Орешника". Он заявил: "Орешник" - это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло вот с таким видом оружия. Насколько глубоко [я был к этому причастен]? Достаточно глубоко".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738064820


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