Британские ученые: "Орешник" долетит из Белоруссии до Лондона за девять минут

14:47 28.01.2025

Daily Express

Великобритания



Путин готовится развернуть в Белоруссии гиперзвуковые ракеты, "способные долететь до Британии менее чем за девять минут"

Express: "Орешник" долетит из Белоруссии до Лондона менее чем за девять минут



Российская ракета "Орешник" долетит до Лондона менее чем за девять минут, если будет размещена в Белоруссии, пишет Express. О размещении там "чудо-оружия" уже заявил президент республики Александр Лукашенко. Даже без ядерного заряда ракета способна "испепелять цели", отмечает издание.



Ребекка Робинсон (Rebecca Robinson)



По имеющейся информации, Путин намерен разместить в Белоруссии гиперзвуковые ракеты "Орешник", о чем сообщил руководитель этой страны Александр Лукашенко.



