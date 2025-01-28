Аналитики гадают по спутниковым снимкам: зачем Китай строит огромный центр по термоядерному синтезу в Мяньяне

15:57 28.01.2025 На снимках видно, как Китай строит огромный исследовательский центр по термоядерному синтезу



28.01.25



Новый китайский объект может помочь в разработке ядерного оружия и производстве электроэнергии. Исследования лазерного термоядерного синтеза важны после полного запрета ядерных испытаний. По словам исследователя, экспериментальный отсек на объекте в Мяньяне на 50% больше, чем в американском NIF



Специалисты двух аналитических центров утверждают, что в юго-западной части Китая, в городе Мяньян, ведется строительство крупного исследовательского комплекса, специализирующегося на лазерном термоядерном синтезе. Это может способствовать развитию технологий в области ядерного оружия и изучению возможностей использования энергии.







Спутниковые фотографии показывают новый крупный центр исследований лазерного термоядерного синтеза в Мяньяне, Китай, который может оказать влияние как на разработку ядерного оружия, так и на исследования в области чистой энергии.



На спутниковых снимках видны четыре отдаленных "отсека", предназначенных для размещения лазерных установок, а также центральный экспериментальный отсек, где будет установлена камера с изотопами водорода. Мощные лазеры будут синтезировать эти изотопы, вырабатывая энергию, - сообщил Деккер Эвелет, исследователь из независимой аналитической организации CNA Corp.



На спутниковых снимках можно увидеть новый крупный исследовательский центр, занимающийся лазерным термоядерным синтезом в Мяньяне, Китай. Это может оказать влияние как на разработку ядерного оружия, так и на исследования в области чистой энергии.



Подобная схема реализована в американском Национальном комплексе зажигания (NIF), который расположен в Северной Калифорнии. В 2022 году в результате реакции термоядерного синтеза на этом комплексе было сгенерировано больше энергии, чем было направлено лазерами в мишень - это называется "научной безубыточностью".



Эвелет, работающая с аналитиками из Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS), считает, что экспериментальный отсек на китайском объекте примерно на 50% больше, чем на NIF, который на данный момент является крупнейшим в мире.



Ранее о таком развитии событий не сообщалось.



"Любая страна, имеющая объект, подобный NIF, может и, вероятно, будет повышать свою уверенность и совершенствовать существующие конструкции оружия, а также способствовать разработке будущих конструкций бомб без испытаний самого оружия", - сказал Уильям Альберк, аналитик по ядерной политике из Центра Генри Л. Стимсона.



Министерство иностранных дел Китая перенаправило вопросы Reuters в "соответствующий орган". Министерство науки и технологий Китая не ответило на запрос о комментарии.



Цель - преодолеть экспортный контроль Вашингтона и достичь самодостаточности в стратегических отраслях, таких как искусственный интеллект.



В Управлении директора национальной разведки США отказались от комментариев.



В ноябре 2020 года специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли опубликовал спутниковые снимки, которые, по его словам, показали наращивание Китаем объектов, связанных с ядерным оружием. В том числе были снимки Мяньяна, на которых был виден расчищенный участок земли с надписью "новые исследовательские или производственные зоны с 2010 года".



Согласно информации, предоставленной Эвелетом Reuters, на этом участке находится исследовательский центр термоядерного синтеза, который называется Лаборатория основных устройств лазерного термоядерного синтеза.



Лазерно-индуцированный синтез - это процесс, в котором используются мощные лазеры для сжатия и нагрева топлива с целью достижения ядерного синтеза. Этот процесс включает в себя несколько этапов, таких как нагрев, сжатие, зажигание и высвобождение энергии.



Согласно информации, предоставленной Эвелетом Reuters, на этом участке находится исследовательский центр термоядерного синтеза, который называется Лаборатория основных устройств лазерного термоядерного синтеза.



Лазерно-индуцированный синтез - это процесс, в котором используются мощные лазеры для сжатия и нагрева топлива с целью достижения ядерного синтеза. Этот процесс включает в себя несколько этапов, таких как нагрев, сжатие, зажигание и высвобождение энергии.



Лазерно-индуцированный синтез подразумевает использование мощных лазеров для сжатия и нагрева топлива для достижения ядерного синтеза. Этапы включают нагрев, сжатие, зажигание и высвобождение энергии.



Ядерные испытания



Зажигание термоядерного топлива позволяет исследователям изучать, как работают такие реакции и как они могут однажды создать чистый источник энергии, используя самый обильный ресурс во вселенной - водород. Это также позволяет им исследовать нюансы детонации, которые в противном случае потребовали бы взрывного испытания.



Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанный Китаем и США, запрещает ядерные взрывы во всех средах.



Странам разрешено проводить "субкритические" взрывные испытания, не вызывающие ядерных реакций. Исследования лазерного термоядерного синтеза, известные как инерционный термоядерный синтез, также разрешены.



Зигфрид Хеккер, старший научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи и бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории, еще одного ключевого исследовательского центра США по ядерному оружию, заявил, что в связи с запретом испытаний эксперименты по субкритическому и лазерному термоядерному синтезу имеют решающее значение для поддержания безопасности и надежности ядерного арсенала США.



Однако, по его словам, для стран, которые не проводили много испытательных взрывов (Китай испытал 45 единиц ядерного оружия по сравнению с 1054 у США), такие эксперименты будут менее ценными, поскольку у них нет большого набора данных в качестве базы.



"Я не считаю, что это будет иметь большое значение", - сказал Хеккер. "И поэтому... меня не волнует, что Китай может опередить нас в разработке ядерных объектов".



Другие страны, обладающие ядерным оружием, такие как Франция, Великобритания и Россия, также используют установки для инерционного термоядерного синтеза.



По словам Омара Харрикейна, главного научного сотрудника программы термоядерного синтеза с инерционным удержанием в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, которая управляет NIF, размер этих установок отражает количество энергии, которое, по оценкам проектировщиков, необходимо приложить к мишени для достижения реакции.



"В наше время, я думаю, вы, вероятно, можете построить установку, которая будет иметь такую же энергию или даже больше (чем NIF) и занимать меньше места", - сказал Харрикейн. Однако он добавил, что в слишком малых масштабах экспериментальный термоядерный синтез не представляется возможным.



По словам Харрикейна, тот факт, что в других странах есть исследовательские центры по лазерному термоядерному синтезу, сам по себе не вызывает беспокойства.



"Остановить научный прогресс и скрыть информацию довольно сложно, - сказал он. - Люди могут использовать науку в различных целях, и это сложный вопрос".



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters Источник - ProFinance.Ru

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