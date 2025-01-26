 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.01.2025
19:30  USAID - источник процветания иноагентов в Центразии отправлен в отпуск на 90 дней
19:10  Что такое микрокредит и как он работает
16:25  Исполнилось 4 года, как Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана (фото)
15:57  Аналитики гадают по спутниковым снимкам: зачем Китай строит огромный центр по термоядерному синтезу в Мяньяне
15:20  "Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами". Талибы запретили афганцам ехать на учебу в Россию
14:47  Британские ученые: "Орешник" долетит из Белоруссии до Лондона за девять минут
14:28  Международный день памяти жертв Холокоста: по пути забвения исторической правды, - Дмитрий Седов

14:24  Шпионаж как мягкая сила: о работе американской "Организации молодых президентов" в России
14:16  Пограничная торговля и рост товарооборота: Ташкент и Ашхабад делают ставку на совместные проекты
14:02  Покажи мне свою тюбетейку, и я скажу, кто ты. Чем Таджикистан удивит ЮНЕСКО?
13:40  Президент Кыргызстана о согласовании кыргызско-таджикской границы и домах, расположенных в шахматном порядке
13:31  Президент Узбекистана: "настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики"
13:28  Президент Казахстана посоветовал затянуть пояса и жить по средствам
13:10  Признать Россию победителем - больно. Запад боится вспоминать, что Европу освободила от нацизма Красная армия
12:49  Do Rzeczy: Трамп готов колонизировать Европу и уничтожить элиту ЕС
00:04  ВС РФ готовятся атаковать южные районы Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 27 января
Понедельник, 27.01.2025
23:01  Asia Times: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано
21:29  Почему китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek потряс рынки
17:39  Тот самый Олень: Доклад ЦРУ о лабораторном происхождении COVID-19 мощно "завирусился" во всем мире...
14:48  Кто будет строить АЭС в Казахстане
14:28  Аббас Аракчи (МИД Ирана): Мы в Кабуле, чтобы начать новую эру отношений между Ираном и Афганистаном
14:09  В Кыргызстане запретили использовать 118 религиозных терминов в названиях компаний
14:07  Гадалка-рецидивист. В Хатлоне возбуждено дело за повторное занятие колдовством
13:58  Истории от CNN в комиксах: Все ученые Центразии названы Узбеками; Колумб не понял астрономии Аль-Фергани, поэтому открыл Америку
13:06  МВД Казахстана: За вымогательство задержаны "блогеры"
12:59  Темпы роста ВВП на Кавказе и в Центральной Азии снизятся, - прогноз Всемирного банка
12:55  Победа Лукашенко на выборах более чем убедительна. Поздравления от президентов
12:42  Данияр Ашимбаев: Давосский форум представил некий доклад о рисках для разных стран на 2025-й год. Риски для Казахстана
12:39  Узбекистан и Афганистан продлили договор по эксплуатации ж/д линии "Хайратон - Мазари-Шариф"
12:36  ГКНБ задержал экс-главу "Кыргызиндустрии" Жарасула Абдураимова по обвинению в коррупции
12:13  Президент Садыр Жапаров объявил выговор Послу Кыргызстана в Китае Актилек Мусаевой
12:09  Кадровые назначения в Таджикистане
01:10  Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, по данным экзит-поллов почти 88%
01:06  "Разрыв с Россией - могила для армянской экономики": под Пашиняном трещат стулья
01:01  Впервые в истории! Попытка майдана в стране ЕС и НАТО
00:53  В Ашхабаде и Самарканде пройдут саммиты "Центральная Азия – Евросоюз"
00:50  Русская армия завершила освобождение Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.01.2025
20:55  Сигма-бой "передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир". Европарламент бьется в истерике
19:25  Почему Трамп обвиняет Китай в захвате Панамского канала
17:54  Александр Лукашенко: США еще поставят Европу "в позу" (интервью)
15:46  Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились на горнолыжном курорте "Амирсой" в Ташкентской области
15:38  Казахстанец Ерсин Балтагул (Кимбодзан Хируки) одержал 12-ю победу на Кубке Императора Японии
15:10  Маск продолжает троллить европейцев. Английский канал будет Вашингтонским по имени первого президента США
14:51  Трудно только первые трое суток! Как правильно ограничивать детей от гаджетов?
14:38  Кто больше заплатит? Трамп решает куда совершить свой первый зарубежный визит в качестве президента
14:34  В США предложили платить "охотникам за головами" по $1 тысяче за успешную депортацию нелегала
14:30  The Unz Review: в Китае создали модель ИИ, превосходящую западные аналоги, причем за копейки и с открытым исходным кодом
14:01  Где находился Форт-Росс, - Павел Густерин
02:40  Куриная революция в пустыне: как Саудовская Аравия меняет баррели на окорочка
02:23  Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок, - Алексей Белов
02:10  Times: Завершение конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
USAID - источник процветания иноагентов в Центразии отправлен в отпуск на 90 дней
19:30 28.01.2025

Администрация Трампа нацелилась на десятки старших сотрудников USAID после заморозки помощи

Примечание.
"USAID/Центральная Азия продвигает Стратегию правительства США в Центральной Азии, которая поддерживает и укрепляет суверенитет и независимость государств Центральной Азии; способствует развитию региональных связей между Центральной Азией и Афганистаном; продвигает верховенство закона и уважение прав человека; и способствует вкладу инвестиций США в Центральную Азию, для обеспечения большей стабильности и процветания во всем регионе".
https://www.usaid.gov/ru/central-asia-regional

ВАШИНГТОН, 27 января (Рейтер) - Администрация Трампа отправила в отпуск около 60 старших должностных лиц Агентства США по международному развитию (USAID), сообщили источники, знакомые с ситуацией, после того, как Вашингтон ввел масштабную заморозку американской помощи по всему миру.

В субботу администрация призвала сотрудников USAID помочь изменить порядок распределения помощи Вашингтоном по всему миру в соответствии с политикой Трампа "Америка прежде всего" и пригрозила "дисциплинарными мерами" любому сотруднику, который проигнорирует ее приказы.

Во внутренней служебной записке, разосланной сотрудникам USAID в понедельник вечером, говорится, что новое руководство выявило ряд действий в агентстве, которые "по всей видимости, были направлены на обход указов президента и поручений американского народа".

"В результате мы отправили ряд сотрудников USAID в административный отпуск с сохранением полной заработной платы и льгот до дальнейшего уведомления, пока мы не завершим анализ этих действий", - сообщил исполняющий обязанности администратора Джейсон Грей в служебной записке, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Действия администрации ставят под угрозу миллиарды долларов жизненно важной помощи от крупнейшего в мире донора. В 2023 финансовом году США выделили 72 миллиарда долларов помощи. Это обеспечило 42% всей гуманитарной помощи, отслеживаемой Организацией Объединенных Наций в 2024 году.

В служебной записке не уточняется, сколько человек пострадало от этого решения, но шесть источников, знакомых с ситуацией, сообщили агентству Reuters, что речь идет о 57–60 человек.

По словам двух источников, отправленные в отпуск сотрудники были карьеристами на руководящих должностях почти всех бюро USAID в Вашингтоне, занимая должности в сфере энергетической безопасности, безопасности водоснабжения, образования детей и цифровых технологий. Среди тех, кого затронули сотрудники офиса генерального юрисконсульта агентства.

"Люди называют это понедельничной бойней", - сказал Франсиско Бенкосме, который до начала этого месяца возглавлял политику USAID в отношении Китая.

"Это решение подрывает нашу национальную безопасность и воодушевляет наших противников... Вместо того чтобы сосредоточиться на Китае, Северной Корее или России, администрация Трампа преследует государственных служащих, которые работали в нескольких администрациях, включая первую администрацию Трампа".

USAID не сразу ответил на запрос о комментарии. Politico первым сообщил, что людей отправили в отпуск.

Чиновники, отправленные в отпуск, сообщили, что в понедельник днем ​​получили электронное письмо с меморандумом, в котором сообщалось, что их немедленно переводят в отпуск по уважительной причине, также известный как административный отпуск, без указания причин.

В документе говорится, что они должны быть доступны по телефону и электронной почте в течение обычного рабочего времени и должны быть готовы явиться на работу по соответствующему указанию, но не должны входить в помещения USAID или получать доступ к системам USAID.

Один из высокопоставленных чиновников, отправленный в отпуск, заявил, что они пытались помочь в реализации указов.

"Это серьезный демонтаж целого агентства", - заявил чиновник.

ЖИЗНЕННО СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

После возвращения к власти на прошлой неделе администрация переназначила или уволила сотни сотрудников в нескольких агентствах, стремясь выполнить обещание Трампа реформировать федеральную бюрократию, которая, по его мнению, была враждебна ему в период его президентства 2017–2021 годов.

Через несколько часов после вступления в должность Трамп приказал сделать 90-дневную паузу в иностранной помощи, чтобы проверить, соответствует ли она его внешнеполитическим приоритетам. В пятницу Госдепартамент издал приказ о прекращении работы по всему миру, даже для существующей помощи.

Вторая служебная записка в субботу дала понять сотрудникам USAID, что пауза в расходах на иностранную помощь означает "полную остановку". Исключения составляют только чрезвычайную гуманитарную продовольственную помощь и возвращение должностных лиц на свои места службы.

Могут быть выданы и другие разрешения, но для этого потребуются существенные обоснования и двухступенчатая процедура утверждения, включающая окончательное слово госсекретаря США Марко Рубио.

Программы, финансируемые USAID, помогают миллионам людей во всем мире бороться с ВИЧ/СПИДом и оказывают поддержку во всех областях: от доступа к чистой воде до инфраструктуры здравоохранения и здоровья детей.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в понедельник призвал Соединенные Штаты рассмотреть возможность дополнительных исключений .

"Если это не изменить, это разрушит иностранную помощь США... Это навсегда ослабит USAID", - сказал Джереми Конындайк, бывший сотрудник USAID, а ныне президент Refugees International.

Источник - Reuters
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738081800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате пройдет правчас по вопросам подготовки к паводкам
- Олжас Бектенов обсудил с Послом КНР в РК Хань Чуньлинем вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Приговоры по делам о январских событиях
- Совершенствование системы ОСМС обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Министр иностранных дел Казахстана принял Посла Узбекистана
- Кадровые перестановки
- Результаты анализа рынка оптовой реализации лекарственных средств
- О ликвидации нарколаборатории
- По рекомендации Антикора ожидается снижение цен на лекарства и медизделия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  