USAID - источник процветания иноагентов в Центразии отправлен в отпуск на 90 дней

19:30 28.01.2025

Администрация Трампа нацелилась на десятки старших сотрудников USAID после заморозки помощи



Примечание.

"USAID/Центральная Азия продвигает Стратегию правительства США в Центральной Азии, которая поддерживает и укрепляет суверенитет и независимость государств Центральной Азии; способствует развитию региональных связей между Центральной Азией и Афганистаном; продвигает верховенство закона и уважение прав человека; и способствует вкладу инвестиций США в Центральную Азию, для обеспечения большей стабильности и процветания во всем регионе".

https://www.usaid.gov/ru/central-asia-regional



ВАШИНГТОН, 27 января (Рейтер) - Администрация Трампа отправила в отпуск около 60 старших должностных лиц Агентства США по международному развитию (USAID), сообщили источники, знакомые с ситуацией, после того, как Вашингтон ввел масштабную заморозку американской помощи по всему миру.



В субботу администрация призвала сотрудников USAID помочь изменить порядок распределения помощи Вашингтоном по всему миру в соответствии с политикой Трампа "Америка прежде всего" и пригрозила "дисциплинарными мерами" любому сотруднику, который проигнорирует ее приказы.



Во внутренней служебной записке, разосланной сотрудникам USAID в понедельник вечером, говорится, что новое руководство выявило ряд действий в агентстве, которые "по всей видимости, были направлены на обход указов президента и поручений американского народа".



"В результате мы отправили ряд сотрудников USAID в административный отпуск с сохранением полной заработной платы и льгот до дальнейшего уведомления, пока мы не завершим анализ этих действий", - сообщил исполняющий обязанности администратора Джейсон Грей в служебной записке, с которой ознакомилось агентство Reuters.



Действия администрации ставят под угрозу миллиарды долларов жизненно важной помощи от крупнейшего в мире донора. В 2023 финансовом году США выделили 72 миллиарда долларов помощи. Это обеспечило 42% всей гуманитарной помощи, отслеживаемой Организацией Объединенных Наций в 2024 году.



В служебной записке не уточняется, сколько человек пострадало от этого решения, но шесть источников, знакомых с ситуацией, сообщили агентству Reuters, что речь идет о 57–60 человек.



По словам двух источников, отправленные в отпуск сотрудники были карьеристами на руководящих должностях почти всех бюро USAID в Вашингтоне, занимая должности в сфере энергетической безопасности, безопасности водоснабжения, образования детей и цифровых технологий. Среди тех, кого затронули сотрудники офиса генерального юрисконсульта агентства.



"Люди называют это понедельничной бойней", - сказал Франсиско Бенкосме, который до начала этого месяца возглавлял политику USAID в отношении Китая.



"Это решение подрывает нашу национальную безопасность и воодушевляет наших противников... Вместо того чтобы сосредоточиться на Китае, Северной Корее или России, администрация Трампа преследует государственных служащих, которые работали в нескольких администрациях, включая первую администрацию Трампа".



USAID не сразу ответил на запрос о комментарии. Politico первым сообщил, что людей отправили в отпуск.



Чиновники, отправленные в отпуск, сообщили, что в понедельник днем ​​получили электронное письмо с меморандумом, в котором сообщалось, что их немедленно переводят в отпуск по уважительной причине, также известный как административный отпуск, без указания причин.



В документе говорится, что они должны быть доступны по телефону и электронной почте в течение обычного рабочего времени и должны быть готовы явиться на работу по соответствующему указанию, но не должны входить в помещения USAID или получать доступ к системам USAID.



Один из высокопоставленных чиновников, отправленный в отпуск, заявил, что они пытались помочь в реализации указов.



"Это серьезный демонтаж целого агентства", - заявил чиновник.



ЖИЗНЕННО СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА



После возвращения к власти на прошлой неделе администрация переназначила или уволила сотни сотрудников в нескольких агентствах, стремясь выполнить обещание Трампа реформировать федеральную бюрократию, которая, по его мнению, была враждебна ему в период его президентства 2017–2021 годов.



Через несколько часов после вступления в должность Трамп приказал сделать 90-дневную паузу в иностранной помощи, чтобы проверить, соответствует ли она его внешнеполитическим приоритетам. В пятницу Госдепартамент издал приказ о прекращении работы по всему миру, даже для существующей помощи.



Вторая служебная записка в субботу дала понять сотрудникам USAID, что пауза в расходах на иностранную помощь означает "полную остановку". Исключения составляют только чрезвычайную гуманитарную продовольственную помощь и возвращение должностных лиц на свои места службы.



Могут быть выданы и другие разрешения, но для этого потребуются существенные обоснования и двухступенчатая процедура утверждения, включающая окончательное слово госсекретаря США Марко Рубио.



Программы, финансируемые USAID, помогают миллионам людей во всем мире бороться с ВИЧ/СПИДом и оказывают поддержку во всех областях: от доступа к чистой воде до инфраструктуры здравоохранения и здоровья детей.



Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в понедельник призвал Соединенные Штаты рассмотреть возможность дополнительных исключений .



"Если это не изменить, это разрушит иностранную помощь США... Это навсегда ослабит USAID", - сказал Джереми Конындайк, бывший сотрудник USAID, а ныне президент Refugees International.