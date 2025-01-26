Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина...

22:19 28.01.2025

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Москва не должна оставлять попытку покушения без наказания



Сергей Аксенов



Российские спецслужбы постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности главы государства, заявил Дмитрий Песков, в связи с откровениями американского журналиста Такера Карлсона об убийстве Владимира Путина.



США пытались убить президента РФ, огорошил Карлсон журналиста Мэтту Таибби. В качестве мотива для покушения названо стремление Белого дома развязать с Россией "настоящую войну". Неужели такое возможно? И как должна ответить Москва?



По словам Карлсона, убить Путина пыталась администрация бывшего президента Джо Байдена. Конкретно - госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я повсюду вижу его отпечатки", - пояснил журналист, очевидно, имея ввиду следы его причастности к заговору.



"Правда?" - переспросил интервьюер, пораженный сенсацией. "Да", - прямо и ясно подтвердил Карлсон. Никаких сомнений или двусмысленных толкований его ответ не предполагает. Хотя американец и не привел никаких деталей покушения.



