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Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина...
22:19 28.01.2025

История со звонком Белоусова Ллойду Остину теперь выглядит в другом свете
Москва не должна оставлять попытку покушения без наказания

Сергей Аксенов

Российские спецслужбы постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности главы государства, заявил Дмитрий Песков, в связи с откровениями американского журналиста Такера Карлсона об убийстве Владимира Путина.

США пытались убить президента РФ, огорошил Карлсон журналиста Мэтту Таибби. В качестве мотива для покушения названо стремление Белого дома развязать с Россией "настоящую войну". Неужели такое возможно? И как должна ответить Москва?

По словам Карлсона, убить Путина пыталась администрация бывшего президента Джо Байдена. Конкретно - госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я повсюду вижу его отпечатки", - пояснил журналист, очевидно, имея ввиду следы его причастности к заговору.

"Правда?" - переспросил интервьюер, пораженный сенсацией. "Да", - прямо и ясно подтвердил Карлсон. Никаких сомнений или двусмысленных толкований его ответ не предполагает. Хотя американец и не привел никаких деталей покушения.



Карлсон пояснил, что убийство Путина - было частью общего плана администрации Байдена по созданию хаоса в мире, который по замыслу стратегов Белого дома должен выступать "защитным экраном". Такие попытки, по мнению журналиста-консерватора, - безумие.

Карлсон - человек, весьма близкий к новому президенту США Дональду Трампу. Его сына Бакли - ведущего Fox News, вице-президент Джей Ди Вэнс нанял на должность замглавы своей пресс-службы. Обвинения такого человека не могут быть необоснованными.

Если вспомнить, что горячая фаза конфликта на Украине началась с "ультиматума" Путина Вашингтону с требованиями свернуть военное присутствие США и НАТО на постсоветском пространстве, атака на главнокомандующего ВС РФ и вовсе выглядит логичной.

Тем более, как известно со слов спикера Госдумы, "есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России". Получается, желая уничтожить конкурента в лице тысячелетней российской цивилизации американцам достаточно уничтожить физически ее лидера.

Интересно, что сразу после публикации интервью Карлсона в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что Кремль якобы поручил силовикам готовить возбуждение уголовного дела против Байдена за развязывании агрессивной войны…

Так что же имеет в виду Такер Карлсон?

Внимательные наблюдатели помнят странные маневры российского флота накануне празднования Дня ВМФ летом 2024-го.

Предварительные планы празднования в Кронштадте внезапно были свернуты, военные корабли уведены на базу, а праздник прошел на Неве.

Оказалось, разведка получила сведения о готовящемся покушении на Путина во время парада с помощью морских дронов. Чтобы предотвратить это, акваторию Финского залива перекрыли, ограничив проход иностранных судов и резко снизив вероятность атаки.

Министру обороны Белоусову пришлось связаться со своим визави из Пентагона Ллойдом Остином и раскрыть ему планы террористов. Исполнителями предполагались диверсанты из украинской ГУР. В Пентагоне не признались, что это их планы, но Киев окоротили.

О причастности Киева к попыткам покушения на Путина говорил и глава ГУР Кирилл Буданов: их было несколько. И хотя главный украинский террорист мог приврать, совокупность сведений из разных источников, как видим, подтверждает худшее.

Как покушение на Путина была расценена Кремлем и атака БПЛА на Кремль накануне 9 мая 2023 года. В результате применения систем РЭБ аппараты были выведены из строя, бодро отрапортовала тогда администрация президента.

Кроме того, СМИ сообщали о неудачных попытках атаковать беспилотниками "дворец" в Геленджике, приписываемый Путину, а также о развертывании ПВО ("Панцирь-С") недалеко от резиденции главы государства на Валдае. Нет дыма без огня?

В русскоязычной "Википедии", которая давно превратилась в ресурс врагов России, существует даже отдельная статья "Покушения на Путина", где перечислены пару десятков эпизодов, случившихся за четверть века, которые он находится у власти.

Киевский след попыток убийства российского главнокомандующего не должен отвлекать от главного - заказчика такого рода действий. В гибридную эпоху гибридным становится все - и война, и мир, и теракты. Покушение на аутсорсе вписывается в эту модель идеально.

Тем более администрация Байдена имела для организации покушения мотив. "И Нуланд, и Блинкен испытывают глубоко укоренившуюся иррациональную ненависть к России", - свидетельствовал американский конгрессмен Пол Госар.

Вообще, убийство главы государства кажется кощунством лишь щепетильным представителям Старого Света.

В привыкшей чуть что хвататься за "Кольт" Америке покушение даже на своих президентов - норма. Авраам Линкольн, Кеннеди, Рейган…

Тем более не щадили американцы чужих лидеров, которых предпочитали убирать чужими руками или в подстроенной катастрофе, или уморить в тюрьме. Самый известный в России пример - Сальвадор Альенде в Чили. А недавно был инцидент с Фицо в Словакии.

Теперь, вот, Путин…

Разве можно оставить эту попытку покушения без наказания?

Почему бы Москве, затеявшей борьбу с неоколониализмом, не воспользоваться откровениями Такера Карлсона и не организовать некую морально-политическую обструкцию заказчикам убийства?

Объектами такой кампании могли бы стать и Блинкен, и глава ЦРУ, и даже Байден. Администрация его, ему и нести ответственность. С учетом того, что Байден - политический противник Трампа, можно рассчитывать если не на содействие, то хотя бы нейтралитет.

Активными союзниками Москвы в такой кампании стали бы десятки стран мира, уставших от диктата США и жаждущих зафиксировать факт творимого ими беспредела. В крайнем случае, они останутся благодарными наблюдателями. Может, вынести тему в ООН?

Или Путин, от которого, видимо, зависят абсолютно все принципиальные решения, посчитает для себя невозможным опустится до уровня бандитов-ковбоев с Дикого Запада, и до последнего будет относиться к своим американским визави невозмутимо?

Тогда, единственное, что остается - оторваться на Киеве. Да, они - не заказчики, а исполнители. К тому же неудачники - покушения сорвались. Но воронка от "Орешника" на месте Банковой стала бы хорошим напоминанием Вашингтону, что с Россией так нельзя.

В конце концов Путин тоже гражданин страны. А своих граждан надо защищать всеми доступными методами.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738091940


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