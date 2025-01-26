TRT: Согласится ли Иран с турецким влиянием в Зангезурском коридоре на Кавказе?

02:03 29.01.2025 Согласится ли Иран с турецким влиянием в Зангезурском коридоре на Кавказе?



Поскольку иранская "Ось сопротивления" демонстрирует признаки отступления на Ближнем Востоке, ведущие политики в Тегеране, похоже, смягчают свое противодействие стратегическому коридору.



Большая часть строительства из восточной Турции в материковый Азербайджан через Нахичевань была завершена, за исключением района, называемого Зангезурским коридором, который проходит через границу Ирана и Армении. Карта: Энес Данис



Турция и Азербайджан прилагают все усилия для завершения строительства железных дорог и автомагистралей через Зангезурский коридор.



Недавние политические события на Ближнем Востоке, включая ослабление поддерживаемой Ираном "Хезболлы" в Ливане и свержение союзника Башара Асада в Сирии, не сулят Ирану ничего хорошего.







В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют возможный отход страны с Ближнего Востока после десятилетия политики силы. Это происходит на фоне того, что Türkiye продолжает наращивать свое политическое влияние в различных областях от Сирии, где нынешнее правительство находится в дружеских отношениях с Анкарой, до Кавказа, неспокойного региона, где турецко-азербайджанский альянс достиг новых высот после освобождения Баку Карабахского региона от Армении в 2020 году.



Влияние Турции растет как на Ближнем Востоке, так и в Центральной Азии, древней родине турок и родине богатых источников энергии от газа до нефти и урана. На фоне этих изменений Тегеран пересматривает свою роль на Кавказе, переоценивая свое противодействие открытию стратегического Зангезурского коридора, торгового и транспортного маршрута, соединяющего Стамбул с Баку.



Помимо "политических заявлений", Иран не может блокировать развитие Зангезурского коридора, говорит Захид Фаррух Мамедов, профессор международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета в Баку. Строительство коридора еще продолжается, но в этом году оно близится к завершению.



По словам Мамедова, коридор, призванный связать Европу с Центральной Азией посредством сухопутного маршрута, проходящего с востока Турции до соседнего азербайджанского эксклава Нахичевань и далее на восток до Каспийского моря через приграничные районы Армении и Ирана и Азербайджана, является слишком крупным проектом, чтобы Иран мог его заблокировать из-за взаимосвязанных интересов Запада, Турции и России.



Коридор "неизбежен"



Профессор утверждает, что, несмотря на отказ Ирана признать формирующуюся парадигму, поддерживаемую как региональными, так и международными державами, по развитию Зангезурского коридора, проект сухопутного маршрута предлагает удовлетворить основные экономические потребности Кавказа, обеспечивая стабильность, мир и экономический рост.



"Почти все, от США до России, согласны с тем, что этот коридор является гарантией будущего процветания. Это дверь в будущее. Невозможно предотвратить реализацию этого проекта", - сказал Мамедов, который также является главой Международного научно-исследовательского центра "Евразия" при Азербайджанском государственном экономическом университете, в интервью телеканалу TRT World.



Сотрудничество - это лучшее отношение, чем противодействие такому проекту, который выгоден всем, включая Иран, добавляет азербайджанский экономист. "У Ирана нет другого выбора, кроме как согласиться на этот проект".



Несмотря на растущий региональный консенсус по вопросу открытия коридора, Иран "всегда выступал против коридора" из соображений национальной безопасности, говорит Камер Касим, профессор международных отношений в Университете Болу Абант Иззет Байсал.



В сентябре министр иностранных дел Ирана предположил, что открытие коридора может поставить под угрозу территориальную целостность Армении, которую Тегеран считает "красной линией".



Рейтер: В сентябре министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил сомнения своей страны в отношении открытия Зангезурского коридора, однако эксперты утверждают, что у Тегерана нет иного выбора, кроме как согласиться с растущим региональным консенсусом по торговому маршруту.



Иран опасается, что если коридор начнет функционировать в регионе, "он отрежет свою сухопутную связь с Арменией", союзником Тегерана , сказал Касим TRT World. Иран также обеспокоен тем, что дальнейшее перераспределение Баку и Анкары, двух тюркских столиц, по маршруту ослабит его региональное влияние, поскольку связь из Центральной Азии в Турцию укрепляется.



Несмотря на эти опасения, коридор может принести пользу Ирану, стране, которая на протяжении десятилетий находится в изоляции из-за западных санкций, поскольку он предоставит Тегерану доступ к другим государствам региона с более тесными связями, говорит Касим.



По словам Касима, после провала в Сирии Иран может прийти к выводу, что его опосредованная война на Ближнем Востоке обходится ему слишком дорого, напрягая экономические возможности страны, что может заставить Тегеран пересмотреть свой подход к таким проектам, как Зангезурский коридор. В любом случае, если Армения станет партнером, коридор может быть открыт без участия Ирана, добавляет он.



Пришло время перекалибровать?



По словам Мамедова, ослабление влияния Тегерана на Ближнем Востоке может заставить Иран пересмотреть свою политику в отношении коридора. Министерство иностранных дел Ирана недавно выступило с примирительным посланием, заявив, что открытие коридора больше не является "политическим вопросом" для Тегерана.



"У Ирана много внутренних проблем: от растущих экономических трудностей до девальвации валюты. Без решения этих проблем Иран не сможет оказывать свое влияние в должном смысле на Ближнем Востоке и Кавказе", - говорит Мамедов.



С этой точки зрения Платформа регионального сотрудничества "3+3", в которую входят Армения, Азербайджан и Грузия, три кавказских государства, а также три соседних державы: Турция, Иран и Россия, является идеальной структурой для решения экономического и политического тупика, связанного с формированием Зангезурского коридора и другими региональными проблемами, считает азербайджанский ученый.



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел 3-ю встречу Южнокавказской региональной платформы сотрудничества "3+3" в Стамбуле 18 октября 2024 года.



Без участия Грузии платформа "3+3" провела свою последнюю встречу в Стамбуле в октябре, выразив готовность "изучать возможности сотрудничества в области транспорта, связи, торговли, энергетики, инвестиций и взаимосвязанности".



Ни одна региональная держава не может "отвергнуть" формирующуюся наземную реальность коридора и его экономические выгоды, говорит Мамедов. Помимо Турции и Азербайджана, двух тюркских государств, другие региональные игроки, включая Иран и Армению, государство без выхода к морю и с небольшим населением, также получат экономическую выгоду от открытия коридора, говорит он.



Русский подход



Союзник Ирана Россия, которая в прошлом правила большими частями Кавказа, такими как Турция, также могла бы потенциально выиграть от открытия Зангезурского коридора, говорит Мамедов. "Москва понимает, что появление этого коридора неизбежно", - говорит профессор.



В прошлом году многолетний министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением в поддержку Зангезурского коридора, раскритиковав позицию Армении, которая, как и Иран, выступила против его открытия.



"Мы выступаем за подписание мирного договора и скорейшее разблокирование этих транспортных коридоров", - заявил Лавров в телеинтервью, имея в виду возможное соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении конфликта в Карабахе. Эта территория была оккупирована армянскими войсками с 1990-х годов до ее полного освобождения Баку в 2023 году, несмотря на то, что регион был признан на международном уровне под суверенитетом Азербайджана.



"К сожалению, руководство Армении саботирует соглашение о транспортных маршрутах через Сюникскую область Армении, подписанное премьер-министром (Армении) Николом Пашиняном. Трудно понять, откуда они берутся", - добавил высокопоставленный российский дипломат. Зангезурский коридор проходит через Сюникскую область Армении.



Критика Лаврова в адрес руководства Армении связана со статьей 9 соглашения о прекращении огня 2020 года , в которой говорится, что "все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы".



Ереван "обеспечивает безопасность транспортных сообщений между западными регионами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", - говорится в статье, имея в виду открытие коридора, который проходит между материковой частью Азербайджана и Нахчываном.



Мурат Софуоглу - штатный корреспондент TRT World. Источник - TRT World

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