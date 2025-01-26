ВС РФ заняли поселок Двуречная на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 28 января

02:12 29.01.2025 Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 января в разрезе СВО. Русские войска полностью овладели пгт Двуречная за Осколом и готовятся к дальнейшему наступлению. Президент США Трамп начал зачистку американской армии от наследия демократов в виде трансгендеров. На Украине без официального признания потери Курахово будут судить экс-командира 46-й бригады Золотарева за провал обороны города.



Балкон для наступления готов







Русские войска после освобождения села Западное, как и предполагала редакция Readovka, сумели полностью овладеть поселком городского типа Двуречная. Это открывает для ВС РФ новые перспективы для развития успеха за Осколом севернее Купянска. Контроль над двумя "точками жесткости" на плацдарме автоматически означает переход на новый этап операции против Купянской группировки ВСУ. Речь идет о подготовке наступления в тыл украинским частям, развернутым в Купянске и окрестностях.



На данный момент противоборствующие стороны ведут активные приготовления: если наши войска готовятся дальше наступать, то противник возводит фортификации. К обороне приспосабливается обширная полоса сел, на которую в перспективе ляжет задача по сдерживанию прорыва ВС РФ на запад, в тыл оперативной группировке ВСУ "Харьков".



Однако противник по причине слабого состава сил, даже несмотря на переброску подкреплений из района Волчанска и Сумской области, не готов к решительным контрмерам. Единственное, на что может рассчитывать командование незалежной на данном участке фронта – это только формальное количество личного состава. С его помощью можно обеспечить "заполняемость" позиций, отсутствие дыр в оборонительной полосе и проведение фортификационных работ. А вот с качеством подразделений у ВСУ проблемы, которые редакция Readovka уже описывала.



При таких данных украинским силам ничего не остается, кроме тактики активной обороны.



Подготовка к вооруженному конфликту, или зачем нужна работа над ошибками



При администрации уже бывшего президента США Байдена американское общество практически во всех сферах столкнулось с внедрением в массовое сознание "новой реальности". В сонме явлений, которые составляли эту "новую реальность", особое место занимает политика так называемого воукизма. Этот термин включает в том числе продвижение экстремистских идей ЛГБТ (движение в России признано экстремистским и запрещено) и прочих ультралевых проявлений. Воукизм не прошел мимо ВС США, полиции и других силовых структур.



Очевидно, что для любой армии "квоты для достижения разнообразия", по которым в войска и вспомогательные службы набирались "небинарные" персонажи – это обуза и источник проблем. Из-за лиц, сменивших пол или иных приверженцев нетрадиционной ориентации, на военных базах США произошло множество негативных инцидентов. В совокупности политика демократов наносила серьезнейший ущерб боеспособности американских вооруженных сил.



Но с возвращением Трампа в Белый дом ситуация начала разворачиваться на 180 градусов. Сегодня стало известно, что американский президент ликвидировал программу "разнообразия, равенства и инклюзивности" в Вооруженных силах США. Это значит, что более 15 000 военных, среди которых есть и старшие офицеры, и генералы, отправятся в отставку формально по медицинским показателям. Для основной массы американских военных это отличная новость. Но вот для всех остальных она скорее отрицательная. Это говорит о том, что в Штатах ВС встали на путь повышения эффективности и нужно это в рамках подготовки к глобальным потрясениям, которые, по вероятному замыслу Трампа, армия США должна встретить во всеоружии.



Как говорил Наполеон Бонапарт, "не мешайте врагу совершать ошибку", но это было актуально во времена Байдена и его команды. Теперь последствия аврально исправляются новой администрацией. А учитывая геополитические амбиции Трампа, ему нужна боеготовая, избавленная от "хромых лошадей" армия.



Горе стрелочнику



На Украине решили наречь виновным за сдачу Курахово экс-командира 46-й аэромобильной бригады ВСУ полковника Золотарева.



"Сначала его сняли с командования бригады. Потому что он виноват в потере Курахово. Теперь хотят за эту якобы потерю публично наказывать", – пишет украинская журналистка Кириенко-Меринова на своей странице в соцсети X.



Причин, по которым ВСУ провалились в Кураховском оборонительном районе, великое множество. И командир одной из разбитых в тех боях частей уж никак не может на себе нести всю вину за эту военную неудачу. Но Банковая решительно настроена делать все, чтобы переложить ответственность с высшего военно-политического руководства Украины на стрелочников.



Особое внимание в этой истории стоить обратить на то, что официальная линия украинской пропаганды отказывается признавать утрату Курахово. Но в рамках подготовки показательного судебного процесса над полковником ВСУ Золотаревым этот вопрос для обывателя незалежной закрывается окончательно.



Эскапада Карлсона: зачем рассказывать о планах покушения на Путина



Экстравагантный телеведущий Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена лелеяла планы убийства президента России Владимира Путина. Каждый день американская политика становится все более интригующей, и уже не знаешь, какие тайны откроются завтра. Подтверждений своей версии Карлсон предпочел не обнародовать, поэтому трудно сказать, имеем мы дело с необычайной откровенностью или просто с языком без костей.



Не подлежит сомнению готовность американского истеблишмента убить любого, кого сочтут полезным спровадить в лучший мир – будь то хоть глава иного государства, хоть Папа Римский, хоть, как показывают некоторые примеры, собственный президент. Вопрос в другом – отчего и почему Карлсон счел полезным сказать такое именно про чиновников администрации Байдена.



Очевидных адресатов тут два. С одной стороны, Джо Байден, хотя и нетвердо помнит, где он и какой сейчас год, представляет по-прежнему мощный клан американских политиков. Эти карьерные демократы проиграли не навеки, а притопить их напоминанием жителям США, что это разжигатели конфликтов, коррупционеры и убийцы – всегда полезно. Американский народ не фанат Путина персонально и нашей страны вообще, но вот лишний раз сообщить ему, что демократическая администрация состояла из бессильных придурков, никогда не помешает.



А другой адресат реплики Карлсона – это, собственно, наш президент. Завтра, через полгода, когда-то все равно прямые переговоры между Трампом и Путиным состоятся. И здесь на линии пули, которую пускает Карлсон, сразу два зайца. Во-первых – мы не такие, а иные, мы настроены на более вменяемое взаимодействие, и не стоит придавать значения тому, что наворотила предыдущая администрация, там все были сумасшедшие.



А кроме того, Карлсон, разумеется, намекает, что США в принципе склонны и к силовым решениям, и заранее не только создает почву для переговоров, но и завуалированно угрожает. Переговоры будут нелегкими и уже точно можно сказать, что недостатка в угрозах со стороны Америки не будет. Однако Россия угрозы получает давно, и можно заранее сказать: устойчивость к ним выработана.



Вчера, 27 января, главным событием дня стала подготовка ВС РФ к наступлению на южный сектор обороны ВСУ в Часовом Яре. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738105920





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Сенате пройдет правчас по вопросам подготовки к паводкам

- Олжас Бектенов обсудил с Послом КНР в РК Хань Чуньлинем вопросы торгово-экономического сотрудничества

- Приговоры по делам о январских событиях

- Совершенствование системы ОСМС обсудили на Правительственном часе в Мажилисе

- Министр иностранных дел Казахстана принял Посла Узбекистана

- Кадровые перестановки

- Результаты анализа рынка оптовой реализации лекарственных средств

- О ликвидации нарколаборатории

- По рекомендации Антикора ожидается снижение цен на лекарства и медизделия

