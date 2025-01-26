 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Джеффри Сакс: Трамп ошибается, думая, что может угрожать другим странам
06:11 29.01.2025

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ошибается, думая, что размер американского рынка дает ему значительные рычаги давления на другие страны, и угрожая им тарифами, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Трамп верит, что размер рынка США дает ему значительные рычаги давления, угрожая тарифами. Я не верю, что это правда", - сказал он.

Как объяснил американский профессор, даже если бы торговля с Вашингтоном полностью исчезла, то остальной мир чувствовал бы себя "достаточно хорошо".

Сакс подчеркнул, что глобальное сообщество находится в многополярном мире, "нравится это США или нет".

"США, конечно, сильно пострадали бы от потери торговли", - подчеркнул он и добавил, что реальный баланс сил в мире в настоящее время заметно меняется.

Источник - РИА Новости
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