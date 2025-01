ЦРУ врет о происхождении коронавируса..., - Владимир Прохватилов

13:52 29.01.2025 ЦРУ врет о происхождении коронавируса, но на новый лад, при этом само себе не доверяет

Создание этнического и расового оружия теоретически стало возможным с открытием механизма РНК-интерференции



29.01.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



На днях в ЦРУ заявили, что изменили свои предыдущие оценки и пришли к выводу, что, вероятно, COVID-19 просочился из китайской лаборатории до того, как стал глобальной пандемией, при этом в шпионском ведомстве добавили, что агентство "мало доверяет" своему заключению.



"ЦРУ с низкой степенью уверенности оценивает, что происхождение пандемии COVID-19, связанное с исследованиями, более вероятно, чем естественное происхождение, исходя из имеющегося массива сообщений", - заявил представитель ЦРУ в своем заявлении. "ЦРУ продолжает оценивать, что сценарии как связанного с исследованиями, так и естественного происхождения пандемии COVID-19 остаются правдоподобными".



Представитель агентства добавил, что у агентства "низкое доверие к этому суждению" и оно продолжит оценивать любые новые разведывательные отчеты или соответствующую информацию.



В течение многих лет ЦРУ заявляло, что неясно, возникла ли пандемия COVID в результате контакта человека с инфицированным животным или в результате инцидента в исследовательской лаборатории в Китае.



Оценка ЦРУ основывалась не на новых разведданных, а на мнении аналитиков, изучающих существующую информацию, сообщил NBC News источник, знакомый с этим вопросом. Обзор был заказан в последние недели администрации Байдена и завершен до инаугурации президента Дональда Трампа, сказал источник.



По словам источника, уходящий директор ЦРУ Уильям Бернс сказал аналитикам, что, вместо того чтобы оставаться нейтральными в отношении различных теорий о происхождении COVID, им следует занять единую позицию, хотя он и не выразил предпочтения относительно того, какую теорию поддержать.



Новый директор шпионского агентства Джон Рэтклифф, назначенный президентом Дональдом Трампом и утвержденный на своем посту сенатом, одобрил рассекречивание новой оценки, сообщил источник. Рэтклифф давно утверждал, что вирус, скорее всего, появился в результате утечки в Уханьском институте вирусологии.



Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил Breitbart News в своем первом интервью после утверждения его кандидатуры Сенатом США в четверг, что он намерен немедленно выяснить, что известно агентству об утечке COVID из лаборатории в Ухане в Китае.



"Из разговоров с президентом я знаю, каковы его приоритеты и как он хочет, чтобы все было, что касается внешних угроз национальной безопасности Америки, и это начинается с Китая, – сказал Рэтклифф. – Одна из вещей, о которой я много говорил, – это борьба с угрозой со стороны Китая на нескольких фронтах, и это возвращает нас к тому, почему погиб миллион американцев и почему Центральное разведывательное управление в течение пяти лет сидело в стороне, не проводя оценку происхождения COVID. Для меня это вопрос первого дня. Я открыто заявлял, как вы знаете, что, по моему мнению, наша разведка, наша наука и наш здравый смысл действительно говорят о том, что происхождение COVID было утечкой в ​​Уханьском институте вирусологии. Но ЦРУ не проводило такую ​​оценку или, по крайней мере, не делало ее публично. Поэтому я собираюсь сосредоточиться на этом, изучить разведданные и убедиться, что общественность знает, что агентство собирается выйти из игры".



Редакция Breitbart News отмечает, что, рассказывая о своем антикитайском настрое, свежеиспеченный глава ЦРУ "не сдерживал эмоций". Это понятно, так как Рэтлиффу уж очень хотелось вписаться в генеральную линию Трампа, который видит главным противником Америки Китай.







Но в ситуации с коронавирусом SARS-CoV2, получившим название COVID-19, он совершенно не разбирается, чего не скажешь об аналитиках ЦРУ, которые до самого последнего времени наводили тень на плетень относительно происхождения коронавируса по одной простой причине – уж они-то знали, что сей зловещий микроб был создан, как мы писали, на территории США в военной лаборатории Галвестон.



Этот факт установлен окончательно и бесповоротно публикацией от 9 ноября 2015 года в самом авторитетном в мире медицинском журнале Nature Medicine задолго до пресловутой "пандемии".



Сомнительная честь этого, с позволения сказать, научного достижения принадлежит международной группе ученых, которую возглавлял Vineet D. Menachery, доцент (assistant professor) ряда университетов США, основное место работы которого Национальная лаборатория Галвестона (Galveston National Laboratory, GNL) в Техасском университете.



"Используя систему обратной генетики SARS-CoV2, мы создали и исследовали вирус-химеру, вызывающий всплеск коронавируса летучей мыши SHC014 в адаптированном для мыши остове SARS-CoV", – пишут авторы статьи.



Далее в исследовании группы Vineet D. Menachery говорится:



"Результаты показывают, что вирусы группы 2b… могут эффективно реплицироваться в первичных клетках дыхательных путей человека и достигать титров in vitro (в пробирке. – Ред.), эквивалентных эпидемическим штаммам SARS-CoV. Кроме того, эксперименты in vivo (внутри живого организма. – Ред.) демонстрируют репликацию вируса-химеры в легких мыши с заметным патогенезом. Оценка доступных иммунотерапевтических и профилактических методов на основе атипичной пневмонии показала низкую эффективность; подходы как к моноклональным антителам, так и к вакцинам не смогли нейтрализовать и защитить от инфицирования CoV с использованием нового белка с шипами".



На основании этих результатов был создан "инфекционный полноразмерный рекомбинантный вирус SHC014" с "надежной репликацией вируса как in vitro, так и in vivo".



Авторы объяснили, что ими создан крайне опасный вирус и объявили, что "появление SARS-CoV ознаменовало новую эру в межвидовой передаче тяжелых респираторных заболеваний с глобализацией, ведущей к быстрому распространению по всему миру и огромным экономическим последствиям" [выделено нами. – В.П.].



Данная публикация – убедительное доказательство того, что химерный коронавирус SARS-CoV был искусственно создан на территории США под руководством известного американского вирусолога из лаборатории Галвестона.



Исследования этой лаборатории финансируются, как пишет итальянский эксперт Беатриса Кавалли, "Пентагоном, центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), федеральными агентствами и, само собой разумеется, биофармацевтической промышленностью".



Профессор Фрэнсис Бойл из Иллинойского университета в Шампейне (США) в октябре 2015 года в интервью новозеландскому новостному порталу Scoop Nedia рассказал, что "Национальная лаборатория Галвестон в Техасе – это исследовательская лаборатория с высоким уровнем защиты, которая занимается поиском потенциальных агентов биологической войны в дикой природе в других частях мира, чтобы превратить их в биологическое оружие".



История с COVID-19 – часть глобалистской кампании, главным дирижером которой выступал Билл Гейтс. Трудно отрицать и причастность к этому Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которой поступает в основном от Гейтса.



Бывший советник Трампа Роджер Стоун, отбывающий 40 месяцев лишения свободы за лжесвидетельство о своем участии в недоказанном сговоре предвыборного штаба Трампа с Кремлем, из-за тюремной решетки дал радиоинтервью The Joe Piscopo Show, в котором заявил, что Билл Гейтс, возможно, создал коронавирус, чтобы микрочипировать людей.



Возможно, Джону Рэтлиффу было бы полезно ознакомиться с цитированной выше статьей в Nature Medecine, особенно с тем ее местом, где говорится, что "появление SARS-CoV ознаменовало новую эру в межвидовой передаче тяжелых респираторных заболеваний с глобализацией, ведущей к быстрому распространению по всему миру и огромным экономическим последствиям".



Помимо прочего, коронавирус являлся еще и расовым оружием.



"Коронавирус убивает темнокожих американцев с пугающей частотой", – писала газета The Washington Post. По сведениям издания, в США коронавирус инфицирует и убивает чернокожих в непропорционально больших долях к остальному населению.



"В "черных" графствах, – отмечает WP, – доля зараженных в три раза больше, а доля умерших в шесть раз больше, чем в графствах, где в большинстве белые. В графстве Милуоки, на территории которого находится крупнейший город штата Висконсин, афроамериканцы составляют 70% погибших от новой болезни, являясь при этом всего 26% от всего населения. Подобный же дисбаланс наблюдается в штате Луизиана, где тоже 70% погибших – черные, хотя афроамериканская часть населения этого штата всего 32%. В Мичигане, который из-за 845 смертей получил третье место, уступая в печальной гонке лишь штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси, чернокожие составляют 33% зараженных и 40% смертей, притом что черных всего 14% населения".



Выступая в октябре 2017 года на заседании Совета по правам человека, Владимир Путин отметил, что по России проводится целенаправленный сбор биоматериала россиян. "Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально".



В октябре 2018 года Президент РФ, выступая перед участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай", снова высказался на ту же тему и уже более конкретно. "Эти разработки очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики… Выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью этнический группе. Во втором и третьем поколении наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют облик человека".



В научных работах последних лет показано, что создание этнического и расового оружия теоретически стало возможным с открытием механизма так называемой РНК-интерференции. Эта технология была открыта в 1998 году американскими учеными Эндрю Файером и Крейгом Мелло, которые в 2006 году получили за нее Нобелевскую премию. Теоретическая возможность использования РНК-интерференции для создания биооружия упоминалась, как мы писали, в частности, в докладе подчиненного Пентагону Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) в 2010 году.



При помощи РНК-интерференции можно влиять на определенные этнические группы таким образом, что у людей из этой этнической группы проходят тяжелые болезни, например артрит. Или, напротив, перестает вырабатываться иммунитет против того или иного заболевания.



Это и есть генетическое оружие. В докладе DTRA об этом сказано открытым текстом: "Существует возможность использования РНК-интерференции для создания биологического оружия".



Вывод: ЦРУ врало до Трампа. ЦРУ будет врать и при Трампе. Такая уж у них работа.



При этом создают смертельные вирусы и обвиняют в этом кого угодно, только не себя. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738147920





