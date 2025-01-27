 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.01.2025
21:48  Названы причины, почему СССР проиграл гонку потребления, - Игорь Шумейко
21:35  Тот самый Олень: Риэлтору Трампу взять на понт юриста Путина не удалось, быстрой сделки не будет...
21:29  Кыргызстан. Профессор Сулайманов о плюсах и минусах обучения детей с шести лет
21:25  Ташкент мог бы стать столицей кинофестиваля Глобального Юга
21:22  Китай добивает западную ИИ-индустрию: появилась нейросеть "мощнее DeepSeek"
21:16  Почем опиум для народа? Антихристианская миссия Британии, - Валентин Катасонов
21:00  Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения

20:44  В Узбекистане объявлен тендер на строительство и обслуживание платной автодороги Ташкент-Андижан
20:42  Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в судах и администрациях Душанбе, Хатлона и ГБАО
17:11  Министр энергетики Саткалиев: Казахстану необходимо строительство трех АЭС
13:52  ЦРУ врет о происхождении коронавируса..., - Владимир Прохватилов
06:11  Джеффри Сакс: Трамп ошибается, думая, что может угрожать другим странам
02:12  ВС РФ заняли поселок Двуречная на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 28 января
02:03  TRT: Согласится ли Иран с турецким влиянием в Зангезурском коридоре на Кавказе?
Вторник, 28.01.2025
22:19  Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина...
19:30  USAID - источник процветания иноагентов в Центразии отправлен в отпуск на 90 дней
19:10  Что такое микрокредит и как он работает
16:25  Исполнилось 4 года, как Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана (фото)
15:57  Аналитики гадают по спутниковым снимкам: зачем Китай строит огромный центр по термоядерному синтезу в Мяньяне
15:20  "Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами". Талибы запретили афганцам ехать на учебу в Россию
14:47  Британские ученые: "Орешник" долетит из Белоруссии до Лондона за девять минут
14:28  Международный день памяти жертв Холокоста: по пути забвения исторической правды, - Дмитрий Седов
14:24  Шпионаж как мягкая сила: о работе американской "Организации молодых президентов" в России
14:16  Пограничная торговля и рост товарооборота: Ташкент и Ашхабад делают ставку на совместные проекты
14:02  Покажи мне свою тюбетейку, и я скажу, кто ты. Чем Таджикистан удивит ЮНЕСКО?
13:40  Президент Кыргызстана о согласовании кыргызско-таджикской границы и домах, расположенных в шахматном порядке
13:31  Президент Узбекистана: "настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики"
13:28  Президент Казахстана посоветовал затянуть пояса и жить по средствам
13:10  Признать Россию победителем - больно. Запад боится вспоминать, что Европу освободила от нацизма Красная армия
12:49  Do Rzeczy: Трамп готов колонизировать Европу и уничтожить элиту ЕС
00:04  ВС РФ готовятся атаковать южные районы Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 27 января
Понедельник, 27.01.2025
23:01  Asia Times: переговоры еще не начались, а доверие к Трампу в Москве уже подорвано
21:29  Почему китайский стартап искусственного интеллекта DeepSeek потряс рынки
17:39  Тот самый Олень: Доклад ЦРУ о лабораторном происхождении COVID-19 мощно "завирусился" во всем мире...
14:48  Кто будет строить АЭС в Казахстане
14:28  Аббас Аракчи (МИД Ирана): Мы в Кабуле, чтобы начать новую эру отношений между Ираном и Афганистаном
14:09  В Кыргызстане запретили использовать 118 религиозных терминов в названиях компаний
14:07  Гадалка-рецидивист. В Хатлоне возбуждено дело за повторное занятие колдовством
13:58  Истории от CNN в комиксах: Все ученые Центразии названы Узбеками; Колумб не понял астрономии Аль-Фергани, поэтому открыл Америку
13:06  МВД Казахстана: За вымогательство задержаны "блогеры"
12:59  Темпы роста ВВП на Кавказе и в Центральной Азии снизятся, - прогноз Всемирного банка
12:55  Победа Лукашенко на выборах более чем убедительна. Поздравления от президентов
12:42  Данияр Ашимбаев: Давосский форум представил некий доклад о рисках для разных стран на 2025-й год. Риски для Казахстана
12:39  Узбекистан и Афганистан продлили договор по эксплуатации ж/д линии "Хайратон - Мазари-Шариф"
12:36  ГКНБ задержал экс-главу "Кыргызиндустрии" Жарасула Абдураимова по обвинению в коррупции
12:13  Президент Садыр Жапаров объявил выговор Послу Кыргызстана в Китае Актилек Мусаевой
12:09  Кадровые назначения в Таджикистане
01:10  Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, по данным экзит-поллов почти 88%
01:06  "Разрыв с Россией - могила для армянской экономики": под Пашиняном трещат стулья
01:01  Впервые в истории! Попытка майдана в стране ЕС и НАТО
00:53  В Ашхабаде и Самарканде пройдут саммиты "Центральная Азия – Евросоюз"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в судах и администрациях Душанбе, Хатлона и ГБАО
20:42 29.01.2025

Кандидатуры судей направлены на утверждение в Маджлиси Милли.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил судей Верховного и Высшего экономического судов, а также произвел перестановки в руководстве органов власти в городе Душанбе, Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и Хатлонской области.

Согласно решениям президента, Абдукаххор Тагозода освобожден от должности судьи Верховного суда. Его кандидатура предложена на должность зампредседателя Верховного суда.

Сулаймон Косимзода освобожден от должности судьи Высшего экономического суда. Его кандидатура предложена на должность зампредседателя ВЭС.

На должности судей Верховного суда предложены:
- Марзия Файзали Саидзода;
- Асомуддин Бобохонзода;
- Назрулло Тагойбобо Шукурзода;
- Намози Шариф Амонзода;
- Джурабек Сангинмурод Шерзода;
- Сафарли Алихон Курбониен;
- Даврон Кувват Назарзода;
- Исмоил Рахим Давлатзода.

Судями Высшего экономического суда предложено назначить:
- Зумрад Махрамиен Баротзода;
- Зулфия Саид Саидзода.

Предложения президента направлены на рассмотрение в Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.

Указом президента Бахтиер Шарифи освобожден от должности председателя Яванского района Хатлонской области и назначен первым заместителем мэра города Душанбе. Умед Гуреззода назначен председателем района Сино, Дилшод Гани Сафарзода – председателем района Фирдавси города Душанбе.

Икромиддин Вализода, ранее занимавший пост председателя Кушониенского района, назначен председателем Яванского района, Махмадшариф Холзода – председателем Кушониенского района, Махмуд Амирзода – председателем района Абдурахмони Джами Хатлонской области.

По согласованию с президентом РР Муслима Афзалшо назначена заместителем председателя ГБАО.

Постановлением правительства Исфандиер Шукурзода назначен первым зампредседателя Комитета по охране окружающей среды РТ.

https://asiaplustj.info/

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738172520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: Приоритеты Правительства – обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан
- Доклад Председателя НБРК Т. Сулейменова на расширенное заседание Правительства РК с участием Главы государства
- Комментарий А.Перуашева по выступлению К.Токаева
- Кадровые перестановки
- Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион погиб в ДТП
- Вынесен приговор по фактам создания, руководства и участия в организованной группе и совершения ряда тяжких и особо тяжкого преступления преступной группой на территории РК
- Рабочий график главы государства
- В Сенате пройдет правчас по вопросам подготовки к паводкам
- Олжас Бектенов обсудил с Послом КНР в РК Хань Чуньлинем вопросы торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  