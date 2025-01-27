Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в судах и администрациях Душанбе, Хатлона и ГБАО

20:42 29.01.2025

Кандидатуры судей направлены на утверждение в Маджлиси Милли.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил судей Верховного и Высшего экономического судов, а также произвел перестановки в руководстве органов власти в городе Душанбе, Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и Хатлонской области.



Согласно решениям президента, Абдукаххор Тагозода освобожден от должности судьи Верховного суда. Его кандидатура предложена на должность зампредседателя Верховного суда.



Сулаймон Косимзода освобожден от должности судьи Высшего экономического суда. Его кандидатура предложена на должность зампредседателя ВЭС.



На должности судей Верховного суда предложены:

- Марзия Файзали Саидзода;

- Асомуддин Бобохонзода;

- Назрулло Тагойбобо Шукурзода;

- Намози Шариф Амонзода;

- Джурабек Сангинмурод Шерзода;

- Сафарли Алихон Курбониен;

- Даврон Кувват Назарзода;

- Исмоил Рахим Давлатзода.



Судями Высшего экономического суда предложено назначить:

- Зумрад Махрамиен Баротзода;

- Зулфия Саид Саидзода.



Предложения президента направлены на рассмотрение в Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.



Указом президента Бахтиер Шарифи освобожден от должности председателя Яванского района Хатлонской области и назначен первым заместителем мэра города Душанбе. Умед Гуреззода назначен председателем района Сино, Дилшод Гани Сафарзода – председателем района Фирдавси города Душанбе.



Икромиддин Вализода, ранее занимавший пост председателя Кушониенского района, назначен председателем Яванского района, Махмадшариф Холзода – председателем Кушониенского района, Махмуд Амирзода – председателем района Абдурахмони Джами Хатлонской области.



По согласованию с президентом РР Муслима Афзалшо назначена заместителем председателя ГБАО.



Постановлением правительства Исфандиер Шукурзода назначен первым зампредседателя Комитета по охране окружающей среды РТ.



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