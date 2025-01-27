В Узбекистане объявлен тендер на строительство и обслуживание платной автодороги Ташкент-Андижан

20:44 29.01.2025

Объявлен тендер на строительство платной автомобильной дороги Ташкент-Андижан



Правительство Узбекистана объявило тендер на проектирование, строительство, управление и техническое обслуживание платной автомобильной дороги Ташкент-Андижан на основе ГПЧ. Общая протяжность первого этапа составит 171 километр (от Ташкента до Ангрена и перевала Камчик).



Правительство Узбекистана объявило о начале реализации первого этапа проекта платной автодороги Ташкент-Андижан на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов Узбекистана.



Согласно концепции проекта, утвержденной Кабинетом Министров 21 января 2025 года, на первом этапе трасса протяженностью 171 км пройдет от Ташкента до Ангрена и перевала Камчик.



Частный партнер для проекта будет выбран на конкурсной основе. Тендер пройдет в два этапа: сначала состоится предварительный квалификационный отбор (он продлится до 21 апреля 2025 года, 18:00 по ташкентскому времени), затем - подача технических и финансовых предложений.



Для подготовки тендера привлечен консорциум консультантов при содействии Всемирного банка, в который вошли британские компании Arup and Partner’s, PWC и CMS Cameron.



Напомним, что 10 октября заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев рассказал о ключевых параметрах проекта платной автомобильной дороги Ташкент-Андижан, разработанного совместно с Всемирным банком.



По его данным, срок строительства самой дороги составит 6 лет и 3 месяца. 64% маршрута будет новым, а 36% дороги реконструировано. Длина трассы составит 314 км, она будет отнесена к категории I-a (автомагистраль) и состоять из шести полос.



Ожидалось, что проект будет состоять из трех этапов: на первом этапе построят участок Ташкент-Ангрен протяженностью 78 км, на втором - Ангрен-Пап (93 км), на третьем - Пап-Андижан (143 км). Как следует из сообщения Минэкономфина, первый и второй этап были объединены. Дорога будет с цементобетонным покрытием.



Как ожидается, строительство этой автомагистрали позволит сократить время поездки из Ташкента в Андижан на 2 часа 14 минут по сравнению с текущим маршрутом. Стоимость проекта оценивается 4,28 млрд долларов (в номинальных ценах 2023 года). Соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству дороги будет действовать в течение 49 лет.



Строительство платной автодороги Ташкент-Андижан должно начаться в 2026 году и завершиться к 2032 году.