Украинские СМИ лишились американских грантов и устроили сеанс саморазоблачения

21:00 29.01.2025

Павел Котов

автор издания Украина.ру



Первые последствия решения Дональда Трампа заморозить программы американской гуманитарной помощи другим странам ощутили на Украине. "Грантоедские" и доселе мнящие себя независимыми местные СМИ возопили о помощи: подайте кто чем может



Ключевые гранты



Речь идет о решении президента США поставить на паузу выдачу правительственных грантов и займов. Новая администрация намерена провести аудит и решить, какие выплаты соответствуют интересам Соединенных Штатов, а на чем лучше сэкономить. Соответствующее решение вступило в силу во вторник, 28 января.



Под раздачу в том числе попало Агентство США по международному развитию (USAID), этот правительственный орган осуществляет финансирования ряда проектов по всему миру: в сферах торговли, здравоохранения, гуманитарной помощи, развития демократии и т.д. Его проекты приостановлены на 90 дней.



На Украине первыми на себе почувствовали изменившиеся порядки средства массовой информации.



Как сообщила директор Института массовой информации Оксана Романюк, приблизительно 90% украинских СМИ осуществляли свою деятельность исключительно благодаря западным грантам.



"Американские гранты были ключевые. [...] Европейские институты остаются. Я надеюсь, что они еще проявят свою роль и выйдут с предложениями для украинских медиа, чтобы нас поддержать и защитить", - заявила она в комментарии Hromadske.



Иными словами, 9 из 10 украинских СМИ существовали на иностранные деньги.



"Перевожу на нормальный язык: 90% украинских медиа контролировались Западом посредством грантов. Независимость средств массовой информации и свобода слова, говорите?" - прокомментировал у себя в телеграм-канале украинский политолог Кость Бондаренко.



В поисках новых спонсоров



Ряд украинских СМИ уже опубликовал призывы к своим читателям, зрителям и слушателям помочь им финансово.



"Часть проектов, которые мы реализуем благодаря грантам, временно останавливаются. Именно поэтому нам особенно нужна поддержка каждого и каждой из вас", - говорится в обращении Hromadske (одноименные радиостанция и информационный сайт).



Проект Bihus info, который известен на Украине своими разоблачительными материалами в отношении коррупционеров, объявил, что нынешний тяжелый момент станет хорошим тестом для гражданского сознания украинцев.



"Агентство *(USAID) покрывало значительную часть и нашей деятельности. Поэтому сейчас роль донатов от зрителей меняется – с альтернативного источника на один из ключевых. Что будет через 90 дней нам неизвестно, однако знаем одно – сейчас самое время выяснить, действительно ли наша работа нужна украинскому обществу", - сказано в обращении.



В электронном издании "Украинская правда" (УП) отметили, что подумывают над тем, чтобы сделать платным доступ к своим статьям. При этом там не стали уточнять причину сложившейся ситуации.



"В скором времени доступ к материалам на "Украинской правде" может стать платным. Но мы считаем, что качественный контент должен быть доступен для всех, так что до последнего не будем вводить ограничения. Поддержите нас, чтобы и мы без ограничений могли продолжать работу", - сообщили журналисты УП.



Некоторые СМИ решили пригрозить тем, что если они остановят свою работу, то украинцы больше никогда не узнают "правду".



"Качественная журналистика - это наш голос в мире. Если мы его потеряем, потеряем и правду. Поддержите тех, кто работает для вас, здесь и сейчас", - говорится в заявлении проекта "Детектор медиа", который также находится на содержании у USAID.



От государства до олигархов



Независимость СМИ – вещь идеалистическая. Любая газета, сайт, телеканал или радиостанция требуют финансирования, а журналистский коллектив – зарплаты, а кто в конечном итоге платит, тот и заказывает музыку.



С бюджетными СМИ все понятно, им могут позволить работать без самоокупаемости для осуществления государственных задач по информированию населения и донесения позиции государства.



С частными СМИ дело обстоит сложнее. Самый простой вариант – сесть на шею тому или иному бизнесу или олигарху. Популярный в 1990-е в России способ, на Украине он был актуален вплоть до недавнего момента, пока Владимир Зеленский не решил показательно прижать некоторых олигархов.



Так, холдинг Рината Ахметова СКМ самоустранился от своей медиагруппы "Украина" и закрыл ее. Кто-то, как Петр Порошенко, перерегистрировал свои телеканалы ("Пятый" и "Прямой") на других лиц. А у кого-то (как у Виктора Медведчука и связанных с ним людей) их каналы власть отобрала через санкции.



Те же, кто не хочет связываться с государством или бизнесом, вынуждены существовать за счет рекламы. Справедливости ради, именно бедственным положением с рекламодателями с 2022 года объясняют украинские СМИ свою любовь к американским грантам.



Хуже всего пришлось небольшим региональным изданиям и каналам, доходы от рекламы у некоторых из которых упали до 3% из-за обвала рекламного рынка.



Тратят миллиарды, но не просто так



Список проектов, которые американские налогоплательщики оплачивали на Украине через USAID на первый взгляд может вызвать саркастическую усмешку. Вот перечень, который опубликовал депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий:



- поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни "Разом" и проведении концертов;

- проведение организацией "Изменения" (Don't Take Fake, DTF) резиденции электронной музыки;

- поддержка в создании на YouTube ток-шоу под названием "Эбаут";

- создание мурала и серии культурных событий организацией CUKR;

- выпуск первой серии проекта "КолледжCheck";

- создание продюсером Татьяной Поставной и певцом Владимиром Дантесом реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах;

- выпуск второго сезона проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".



На эти проекты, утверждает Заблоцкий, USAID отстегнуло за три года 287 млн долларов. Всего, по его словам, на Украине действуют 112 проектов этой организации на общую сумму 7 млрд долларов.



"Почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому бездарны и бессмысленны", - заявил украинский парламентарий, добавив, что большая часть выделенных денег остается в США у частных компаний, которые нанимаются исполнителями этих грантов.



С одной стороны, Заблоцкий верно подметил суть этой грантовой политики США – круговорот денег, которые все равно возвращаются в Соединенные Штаты.



С другой, гуманитарная деятельность вашингтонских грантоедов дала свои плоды на Украине десять лет назад, все эти некоммерческие организации – обязательная атподготовка перед очередной бархатной революцией, одну из вариаций которой можно было наблюдать тогда на Майдане.



Этот грантовый спрут постепенно опутывает собою все сферы жизни государства-жертвы (образование, культуру, СМИ, популярные интернет-платформы, политику и прочее), подталкивая общество на нужные Западу рельсы. Особое внимание традиционно уделяется молодежи, поэтому поддержка USAID украинской поп-группы – это тоже своего рода американские инвестиции в будущее.



Недооценка этого фактора уже не раз приводила правительства многих стран к тому, что в какой-то момент они вдруг остаются один на один с угрозой очередного проамериканского переворота, ментальную подготовку к которому многие годы осуществляли западные некоммерческие организации.



О том, что произошло с журналистикой на Украине - в материале издания Украина.ру Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики.



* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ