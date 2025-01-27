Почем опиум для народа? Антихристианская миссия Британии, - Валентин Катасонов

21:16 29.01.2025 Антихристианская миссия Британии



Валентин Катасонов

27.01.2025



До римского завоевания Британии она была страной языческой. История христианства в Британии начинается в 3 веке, когда на островах Туманного Альбиона стали появляться торговцы, солдаты и просто иммигранты из Римской империи, а страна стала называться Римской Британией. Во время англосаксонского заселения Британии в 5 и 6 веках были введены англосаксонские формы германского язычества, которые стали доминирующей религией в англосаксонских королевствах. Христианизация Британии затормозилась. Но с конца 6 века, когда Римская церковь стала направлять на острова Туманного Альбиона свои миссии, процесс христианизации ускорился. В течение VII века короли Англии стали обращаться в христианство. Правда, и позднее некоторые короли неожиданно возвращались к язычеству. Но в целом уже христианство стало доминировать, а архиепископы Кентерберийские без каких-либо оговорок подчинялись папе Римскому.



Британия находилась под Римским престолом и считалась без каких-либо оговорок католической до XVI века. Серьезные подвижки произошло во времена правления короля Генриха VIII (1509-1547). Этот монарх запустил на островах Туманного Альбиона процесс Реформации, отрыва от Рима и католической церкви. Этому способствовала венецианская партия при дворе короля (ее тогда олицетворял Оливер Кромвель, который был решительно настроен на разрыв с Римом). Окончательный отрыв в Англии и Уэльсе произошел в 1534 году. Британия, как и ряд стран континентальной Европы, стала превращаться в протестантскую страну (впрочем, в Ирландии сохранялась приверженность католицизму). Но если на континенте преобладали такие формы протестантизма, как лютеранство и кальвинизм, то на островах Туманного Альбиона – англиканство. Кроме того, появились такие разновидности протестантизма, как методисты, пресвитериане, пуритане, баптисты, евангелические протестанты и др.



В некоторых учебниках по истории Великобритании говорится о том, что метаморфозы религиозной жизни на островах Туманного Альбиона в сторону ослабления веры и ослабления норм религиозной жизни – процесс естественный. Мол, люди погружались в материальную жизнь и все меньше нуждались в жизни духовной. Отчасти, конечно, это так. Но только отчасти. Без преувеличения можно сказать, что капитализм, который сегодня доминирует во всем мире, начал свой марш по планете именно с островов Туманного Альбиона. А капитализм – это ведь не только и даже не столько какая-то социально-экономическая модель общества, как это пишут в учебниках. Это, прежде всего, религия. Как говорил Христос, "не можете служить Богу и маммоне" (Матф.6:24). Маммона – древне-сирийское языческое божество, олицетворяющее деньги и богатство. О религиозной природе капитализма я писал в своих работах "Капитализм. История и идеология денежной цивилизации" (2014) и "Религия денег" (2013).



И Британия с начала XVII века занялась, выражаясь религиозным языком, миссионерской работой по всему миру. Насаждая везде капитализм, или религию денег. А для того, чтобы миссионерская работа проходила успешно, надо было зачищать духовное пространство от христианства и других традиционных религий. Но, прежде всего, от христианства. И вот Британия, формально имевшая статус христианской страны, стал проводить работу по разрушению христианства в разных частях мира. А там, где христианства не было, стала проводить работу по его дискредитации. Так, чтобы у местных аборигенов вызвать полное отвращение к этой религии белого человека. Но при этом Британия действовала тонко, подло, лукаво. А именно прикрываясь христианством.



Думаю, что точкой отсчета, началом этой, с позволения сказать, "миссионерской" работы следует считать учреждение в 1600 году королевой Елизаветой Ост-Индской компании (позднее была переименована в Британскую Ост-Индскую компанию – БОИК). Поначалу основным направлением ее деятельности была Индия, а потом эта деятельность стала распространяться на Китай, Новый свет (Северную Америку), Южную Африку и другие страны и территории.



Китай для БОИК был интересен, в первую очередь, как рынок сбыта опиума, который выращивался в Бенгалии и других частях Индии. Но этот рынок надо было сначала создать, приучив китайцев к курению опиума. И на выполнение этой задачи в Китай Ост-Индской компанией была брошена "Китайская внутренняя миссия", которая заявляла, что занимается христианским миссионерством Джон Коулман в своей книге "Комитет Трехсот" пишет, что "опиумная торговля в Китае началась с создания "Китайской внутренней миссии", финансируемой Британской Ост-индской компанией. Миссия эта внешне представляла собой общество христианских миссионеров, но на деле это были "рекламные агенты", занимавшиеся продвижением нового продукта, то есть опиума, на рынке… Вскоре после того, как миссионеры из "Китайской внутренней миссии" начали раздавать пробные пакетики и показывать кули, как надо курить опиум, в Китай стали прибывать огромные партии этого наркотика…"



"Задачу распространения опиума среди китайцев облегчила "Китайская внутренняя миссия", которая должна была научить курению наркотика, для восстановления сил, китайских "кули". Точно в стиле Адама Смита – сначала создав экономический спрос, а затем удовлетворяя его, "Ост-Индская компания" создала и удовлетворила широкий спрос на опиум, который принес ее акционерам баснословную прибыль. Кстати, Адам Смит был тем самым экономистом, который работал в "Ост-Индской компании". Он был сыном английского сельского священника, и его экономическая теория "свободной торговли" нашла одобрение в официальной политике Великобритании". Те две опиумные войны, которые были проведены Англией против Китая в XIX веке, были конечно, инициированы БОИК, эту компанию справедливо называют виновником указанных войн. Но первый шаг к этим войнам сделали именно так называемые "христианские миссионеры": "Именно "Китайская внутренняя миссия" развязала войну в Китае своим назойливым вмешательством в политические вопросы, прикрытые именем христианства".



Привычку продвигать свои интересы под флагом христианства и христианского миссионерства переняли и другие капиталисты англосаксонского мира, которые имели те или иные связи с БОИК. "Члены Ост-Индской и Британской Ост-Индской компаний имели обыкновение оказывать материальную поддержку христианам-евангелистам. Рокфеллер и его соратники последовали этому примеру, способствуя распространению евангелического христианства с целью сокрытия своих истинных намерений, которые заключались в достижении политического господства сначала в Соединенных Штатах, а затем и во всем мире, что должен был продемонстрировать старина Джон Д. [Дарби] Христианская фундаменталистская секта, основанная в Соединенных Штатах членом "Британской Ост-Индской компании" Джоном Нельсоном Дарби, называлась "Распределение" ("Dispensation"). Именно "Китайская внутренняя миссия" развязала войну в Китае своим назойливым вмешательством в политические вопросы, прикрытым именем христианства, а в Южной Африке, до начала англо-бурской войны, это сделало "Лондонское миссионерское общество".



Все эти христианские организации, судя по всему, хорошо финансируются. В ходе Войны за независимость квакеры создали общины, подобные коммунистическим, и пользовались серьезной финансовой помощью со стороны Уильяма Олдрича (одного из предков Нельсона Олдрича Рокфеллера) и Стивена Хопкинса. В сороковые и пятидесятые годы двадцатого века определяющую роль в формировании внутренней и внешней политики США играла часть представителей пресвитерианской церкви, таких как Джон Фостер и Аллен Даллес. На Юге пресвитерианская церковь была главным спонсором двух университетов для чернокожих.



Главной установкой первой "Ост-Индской компании" и "Лондонской компании", ранее выдвинутой обществом "Лондон Степлерс" и приводимой в их документах, была та мысль, что отдельный человек мало что значит вне их концепции и их представления о Новом мировом порядке. "Ост-Индская компания", "Британская Ост-Индская компания" и их правопреемник – Комитет 300 – действовали, исходя из того, что они – олимпийцы, предназначение которых состоит в установлении контроля над человеком и всей планетой, уже в семнадцатом веке проявлявшей признаки дезинтеграции, во многом вследствие перенаселения, каковое необходимо устранить.



Члены "Ост-Индской компании" не считали, что человек сотворен Богом для социального взаимодействия и взаимной защиты. Их мудрецы немедленно отменили само это понятие. Их точка зрения состояла в том, что человеком надо управлять. Поэтому они взяли на себя заботу о его благоденствии, и последствия такой заботы оказались весьма плачевными. Иначе говоря, человечество попало в руки группы злодеев, взявших общество под свой контроль, злобных угнетателей, политику которых проводили правительства, служившие им "ширмой" и состоявшие из должностных лиц, которых люди считали своими избранниками.



Их союзники в Соединенных Штатах были не только многочисленны, но и хорошо образованы. К 1905 году их потомки создали в США сеть социалистов, учрежденную Клэренс Дэрроу, Элтоном Синклером и Моррисом Хиллквитом, имена которых стали вскоре известны каждой американской семье. Всех их (кроме Клэренс Дарроу) напрямую контролировал Комитет 300.



…



Каковы же цели этой тайной элитной группы, наследников "Покоряющего ветра Мориа", культа Диониса, культа Изиды, катаров, богомилов, иллюминатов и коммунистов?



[всего 23 цели]



Члены этой группы также называют себя "олимпийцами", поскольку они воистину верят, что по своему положению и мощи они равны легендарным богам Олимпа. Как их бог Люцифер, они поставили себя выше нашего истинного Бога, твердо веря в то, что они по божественному праву призваны осуществить следующее:



(1) Привести к власти Единое мировое правительство и установить Новый мировой порядок с объединенной церковью и денежной системой под их управлением. Немногие знают, что Единое мировое правительство начало создавать свою "церковь" в двадцатых-тридцатых годах двадцатого века, ибо оно осознает необходимость дать отдушину для естественной потребности человечества в религии, и поэтому учредило "церковную" организацию, чтобы направить эту веру в желательное для себя русло.

…



(3) Спланировать и осуществить разрушение религий, и в особенности Христианства, за единственным исключением - созданной ими религии.

…



(13) Создавать новые культы и продолжать оказывать поддержку уже действующим, которые включают в себя таких гангстеров от рок-музыки, как группа Мика Джаггера "Роллинг Стоунз" (пользующаяся особым покровительством европейской черной аристократии), а также все рок-группы, созданные Тавистоком, начиная с "Битлз". Поощрять интерес к языческим ритуалам и религиозным культам, таким как культ каббалы; пример этого интереса должны подавать "звезды".



К началу 2005 года каббалистические культы получили в Соединенных Штатах широкое распространение. В ответвления этой чужеземной квази-религиозной практики были посвящены Ширли Маклэйн, Мадонна и Деми Мур. Каббалистические группы быстро разрослись по всей территории Америки, как грибы, но нигде они не представлены в таком изобилии, как в Голливуде.



(14) Продолжать распространение культа христианского фундаментализма, основанного прислужником "Британской Ост-Индской компании" Джоном Нельсоном Дарби. Каким образом Дарби, приехавший в США под видом бедного проповедника, смог объехать всю страну, осталось тайной покрытой мраком. Также необъяснимы его "европейские связи". Среди этих его "знакомых" были Джон Генри (John Henry) и Фрэнсис Ньюман (Francis Newman), братья Фрер (Frere), Джозеф Вольфф (Joseph Wolff), леди Пауэркурт (Lady Powercourt), Карлайл (Carlyle) и очень богатый банкир Генри Драммонд (Henry Drummond). Эти люди, несомненно, принадлежали к богатому, привилегированному английскому сословию, состоявшему в тесной дружбе с состоятельными европейцами, которые, как говорят, основали "Братскую церковь" (Brethren Church).



Согласно исследованию Отто Дж. Скотта (Otto J. Scott) ("Тайные шестеро"), "вполне законное желание покончить с рабством было направлено шестью состоятельными людьми, отступившими от Христа, в неверное русло - кровавый конфликт (Гражданскую войну), разделивший народ и разладивший отношения между расами". Известно, что один из этих "Тайных шестерых" был тесно связан с Комитетом 300. Что же касается этой шестерки, то она преспокойно пребывала в Бостоне, избрав в пятидесятых годах девятнадцатого века в качестве полигона для проверки своих идей и "достижения своих целей" Канзас.



Движение христианских фундаменталистов должно было стать средством укрепления государства Израиль, идентифицируя его с библейским Израилем и с помощью учения о "богоизбранном народе", а также путем значительных денежных пожертвований Израилю на то, что приверженцы культа ошибочно считали благим религиозным делом, направленным на усиление христианства. Эта позиция не учитывает тот факт, что современный Израиль был создан как сионистское политическое (а не религиозное) государство. (Источник: "История сионизма". Уолтер Лякер (A History of Zionism. Walter Laqueur)).



(15) Содействовать распространению таких религиозных культов, как мусульманское братство, мусульманский фундаментализм, сикхи, а также проводить эксперименты по управлению человеческим разумом по образцу Джима Джонса (Jim Jones) и "Сына Сэма" (Son of Sam). Следует отметить, что покойный аятолла Хомейни был креатурой Шестого отделения военной разведки Британской разведслужбы, известного под названием "МИ-6", о чем я писал в 1985 году в работе "Что на самом деле произошло в Иране". В этом детальном исследовании обстоятельно объясняется поэтапный процесс приведения Хомейни к власти американским правительством.



(16) Содействовать распространению по всему миру идей "религиозного освобождения" с целью подрыва существующих религий и, в особенности, Христианства. Это началось с "иезуитской теологии освобождения", которая привела к падению режима Сомосы в Никарагуа и посредством двадцатипятилетней "гражданской войны" разрушила Сальвадор. С подачи иезуитов в революционную деятельность были также втянуты Коста-Рика и Гондурас. В 1991 году Никарагуа была разорена, Перу - охвачено партизанской войной, был ниспровергнут стабильный режим в Чили, экономики Венесуэлы и Аргентины - повержены на колени революцией и войной, а Сербия и Ирак - разрушены до основания. Источник - katehon.com

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