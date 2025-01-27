Ташкент мог бы стать столицей кинофестиваля Глобального Юга

21:25 29.01.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Кино и геополитика – многие подумают, какая здесь связь? На самом деле она очень прямая и довольно значимая, уверен директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев. В материале для Podrobno.uz он рассказал, как могла бы развиваться отечественная киноиндустрия в новых условиях формирующегося многополярного мира, если бы не определенные обстоятельства.



Он начал с того, что в последние годы в лексиконе представителей экспертных кругов появилось устойчивое выражение – "Глобальный Юг". Это понятие включает в себя три региона – Азию, Африку и Латинскую Америку.



"Раньше, по Валлерстайну, оно ассоциировалось с понятием "периферия". Однако последние несколько лет показывают, что в рамках глобальной геополитической трансформации центр экономической активности и роста смещается. Если раньше он находился в странах коллективного Запада, Южной Корее и Японии, то сейчас он уходит в Азию", – отметил Эргашев.



Справка. Американский социолог и политолог Иммануил Валлерстайн утверждал, что есть центр, отсталая периферия, а между ними – полупериферия.



По словам эксперта, есть целый ряд серьезных исследований, которые говорят о том, что 21 век станет "веком Африки".



"Она находится на этапе слома неоколониальной системы, которая сформировалась и опутала страны региона в 70-80-е годы. И сейчас идет новый этап пробуждения и развития Африки. Очень серьезные и интересные процессы происходят в Южной Америке, там можно выделить такого геополитического гиганта, как Бразилия. Страна – активный член глобального сообщества, который имеет все шансы в случае расширения стать новым постоянным членом Совета Безопасности ООН", – рассказал эксперт.



Таким образом, роль и значение Глобального Юга в условиях формирования многополярного мира растет. И этот рост продолжится, утверждает Эргашев.



"Формирующиеся глобальные центры силы будут заинтересованы в более активном сотрудничестве со странами Глобального Юга – будущими точками глобального экономического роста, за внимание которых будут бороться и другие. Это объективный процесс", – подчеркнул он.



И сейчас, по его словам, очень важно предпринимать шаги, которые позволят еще больше повысить роль Глобального Юга в процессах мировой трансформации. Одним из значимых событий в этом направлении могло бы стать и возрождение Ташкентского международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки.



"Это даст Узбекистану киноплощадку для демонстрации друг другу своих произведений, а также дискуссий о дальнейшем развитии индустрии. Посмотрите, как развивается китайское кино, иранское, кино стран Центральной Азии – Глобальному Югу есть, что представить", – сказал собеседник.



Эргашев уверен, что будущее мирового кино не на Западе и не в рамках голливудских стандартов. Его новые формы и подходы – в Азии, Африке и Латинской Америке. И Ташкент может стать столицей индустрии незападного кино, раз в два года принимая такой форум.



Однако загвоздка, по его мнению, заключается в том, что упомянутый фестиваль в свое время был великим брендом Советского Союза. А в Узбекистане существуют политические организации, СМИ и полчища блогеров, которые заняты одним – борьбой с советским прошлым.



"Конечно, это был очень сложный период. Были определенные перегибы и недостатки. Но, на мой взгляд, это также был период величайшего возрождения и модернизации Узбекистана во всех сферах – политической, экономической, социальной и духовной. Одним из основных направлений в рамках культурно-идеологической трансформации узбекского общества в то время было национальное кино. Оно появилось и расцвело именно при Союзе. Это безусловный факт, который даже самые упертые последователи антисоветизма вынуждены признавать", – отметил Эргашев.



По его мнению, возрождение фестиваля стало бы также одним из направлений повышения позитивного имиджа Узбекистана на мировой арене. Однако отсутствие стратегического видения и мелкий провинциализм у тех, кто принимает решения в сфере, мешают этому.



Лет 15 назад в Узбекистане проводили международный кинофестиваль "Золотой гепард", который потом исчез в силу определенных причин. Сейчас говорят о Ташкентском международном кинофестивале "Шелковый путь", отметил эксперт.



"Какая скудость мышления и полное отсутствие фантазии. Сколько можно называть кинофестивали именами зверушек? Зачем в очередной раз давать чему-то имя Шелкового пути? Оно и так уже везде – в названиях отелей, ресторанов, транспортных компаний, махаллей. Зачем изощряться и заниматься мелкопровинциальным кичем, если можно просто отбросить свои антисоветские стереотипы и восстановить старый добрый кинофестиваль, который стал великим брендом, – Ташкентский международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки? Не надо ничего придумывать, уже все придумано", – заключил собеседник.