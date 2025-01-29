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Кыргызстан. Профессор Сулайманов о плюсах и минусах обучения детей с шести лет
21:29 29.01.2025

Профессор Сулайманов о плюсах и минусах обучения с шести лет

Нина Ничипорова
29 января 2025

О плюсах и минусах идеи обучения с шести лет рассказал vb.kg директор Национального центра охраны материнства и детства, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Кыргызстана, профессор Шайирбек Сулайманов.

- Опыт раннего детства оказывает глубокое влияние на развитие мозга, на обучение, здоровье, поведение ребенка. Однако сегодня во всем мире миллионы маленьких детей не раскрывают весь свой потенциал из-за недостаточного питания, отсутствия ранней стимуляции, обучения и заботы, а также воздействия стресса, отрицательно влияющего на их развитие.

Согласно Конституции Кыргызстана, все дети независимо от пола, этнического происхождения, религии, социально-экономических и культурных различий, здоровья (и дети с особыми потребностями) должны иметь возможность своевременного гармоничного развития. Все дети способны развиваться.

По данным Минобразования, Кыргызстан начал поэтапный переход на 12-летнюю модель образования. Отмечу, что возраст начала обязательного обучения в школе сильно различается по всему миру - от 3 лет (Венгрия), 5 лет (Нидерланды, Австралия), 6 лет (большинство стран мира) и до 7 лет. С учетом социальной, психологической и физиологической готовности кыргызских детей в первый класс их могут принимать с 6 лет.

Необходимо понимать, что первые пять лет жизни ребенка - это период больших возможностей и риска. Когнитивные и социально-эмоциональные навыки, которые дети развивают в эти ранние годы, оказывают долгосрочное влияние на их дальнейшие результаты в течение обучения и взрослой жизни. При этом важным подготовительным этапом к поступлению в школу для детей является период раннего детства. Период раннего детства (1-3 года) и дошкольного периода (3-5 лет) специалисты называют "окном возможностей" благодаря поразительным изменениям во всех аспектах развития, происходящих в это время. Но без дополнительных инвестиций в ранние годы жизни детей, 5-летние, особенно уязвимые дети, начнут свою жизнь (школу) в невыгодном положении.

Все эти вопросы хорошо изучены ведущими учеными-педиатрами, психологами, нейропсихологами, физиологами, педагогами по развитию ребенка. В 2016 году межведомственная рабочая группа опубликовала труд, что отражено в руководстве по раннему развитию детей от рождения до 3 лет (МЗ и МОН КР, ЮНИСЕФ). Как отмечают специалисты, именно в возрасте от рождения до 3 лет происходят наиболее интенсивное физическое, когнитивное (умственное), эмоциональное и социальное развитие детей, что также подчеркивает важность раннего начала школьного образования.

В то же время нужно помнить, что каждый ребенок индивидуален. Как и в других странах есть проблемы с задержкой роста (или низкого роста для своего возраста), доступности к дошкольному образованию, миграции и другие.

В Индии 70% учителей заявили, что дети более готовы к началу обучения сейчас, чем несколько лет тому назад. Но учителя в других странах думают иначе. В США 78% заявили, что дети именно сейчас менее готовы к нему, в Бразилии этот показатель составил 64%, в Великобритании - 60%, в Нидерландах - 55% и в Южной Африке - 34%.

Учителей также спросили, является ли недостаточное посещение дошкольного учреждения перед началом начальной школы фактором, влияющим на их трудности в развитии. В Южной Африке 53% ответили утвердительно, в Бразилии - 52%, в Нидерландах - 39%, в Индии и США - 38%, а в Великобритании - 37%.

90% мозга ребенка формируется к пяти годам, поэтому годы от рождения до школы являются самым важным периодом в его жизни. Мы должны осознать неоспоримые доказательства того, что инвестирование в ранние годы является одним из наиболее экономически эффективных способов создания здоровых, богатых и экологичных обществ.

В то же время первые пять лет жизни ребенка могут быть периодом больших возможностей и большой уязвимости. Дети учатся быстрее, чем в любой другой период своей жизни, создавая основу для развития своих будущих когнитивных и социально-эмоциональных навыков. Развитие продвинутых когнитивных и социально-эмоциональных навыков гораздо сложнее и менее эффективно в более позднем возрасте без прочной ранней основы. Следовательно, разумные инвестиции в физическое, когнитивное, языковое и социально-эмоциональное развитие маленьких детей - с момента их рождения и до поступления в начальную школу - имеют решающее значение.

Теперь немного об отрицательных моментах школы, влияющих на здоровье детей. Это - высокая учебная нагрузка и низкая двигательная активность. Большинство детей в школу поступают относительно здоровыми. Ухудшение состояния здоровья детей в процессе обучения особенно характерно для учащихся школ с повышенной учебной нагрузкой (гимназии, лицеи и тому подобные).

Дети, испытывающие значительную интеллектуальную и эмоциональную нагрузку, предпочитающие не обедать в школе или перекусывающие нездоровой едой, могут приобрести самые разнообразные заболевания, в том числе заболевания ЖКТ. У ребенка, страдающего болезнями кишечника или желудка, перерыв между приемами пищи не должен превышать 4 часов. Особенно этого правила должны придерживаться дети младшего школьного возраста, которые к тому же должны исключить из своего ежедневного рациона бутерброды, чипсы, гамбургеры и питаться преимущественно горячей и жидкой едой.

Начиная с 7-8 лет, у детей начинают увеличиваться случаи кариеса постоянных зубов. К окончанию школы возрастает заболеваемость глаз, нервно-психические расстройства. Школьники часто страдают сколиозами, лордозами, кифозами и другими нарушениями осанки.

При этом эксперты утверждают, что общий уровень заболеваемости школьников легко снизить. Для этого необходимо увеличить двигательную активность детей, проработать вопросы, связанные с организацией учебного места школьника, удобной одеждой, а также обеспечить школьника правильным сбалансированным питанием.

Источник - Вечерний Бишкек
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