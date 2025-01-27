 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тот самый Олень: Риэлтору Трампу взять на понт юриста Путина не удалось, быстрой сделки не будет...
21:35 29.01.2025

"Оленю" ответили из Кремля - лично ВВ прокомментировал "казус легитимности" киевского режима, и показал, что торопиться с мирным соглашением Москва не будет. Фиксируем: риэлтору Трампу взять на понт юриста Путина не удалось, быстрой сделки не будет, и мяч по-прежнему на "их стороне поля".

Выпускник СПбГУ Путин дал бесплатную консультацию, указав, что сначала необходимо решить юридическую головоломку и привести украинское законодательство в божеский вид, чтобы переговоры могли считаться легитимными. В первую очередь необходимо отменить запрет на ведение переговоров, при этом сделать это должен не просроченный Зеленский, утративший легитимность в качестве президента, а правомочный орган власти, например, Рада. Но самое обидное для Зеленского, что Путин не только отказал тому в легитимности, но и фактически отказался вести переговоры с ним - предложение "выделить людей, если у него есть такое желание", выглядело как откровенная издевка, мол, готов предоставить отдельный стол с детским шампанским, пока взрослые дяди с мандатами за бутылочкой виски будут решать серьезные вопросы. Подписывать документы от Украины может только глава Рады в статусе и.о. президента, и это публичное умножение Зеленского на ноль. Ведь тот уже рисовал в своих мечтах памятник аля "ялтинское трио", который бы запечатлел исторический момент, как он на равных с Трампом и Путиным в красивых креслах решает глобальные вопросы послевоенного мирового обустройства и чертит своей мохнатой рукой границы на мировой карте, а тут такой жесткий облом фантазий.



При этом в команде укрорейха начинают осознавать, что Зеленский уже все. Ему выписали "черную метку", причем как из Белого дома, так и из Кремля; а ставка на ЕС (Британию и Францию) без поддержки Вашингтона не сыграет, яичек у мужчин на самостоятельную игру и введение военного контингента без санкции США там не хватает. Гейм овер, как говорится.

Интервью Путина уже произвело ожидаемый эффект на Украине, и сигнал там услышали – на глазах обостряется внутренняя напряженность. Объявляется новый раунд внутриполитической борьбы и смертельная схватка за право вести переговоры с Россией и США, что не только дает право на выживание (иммунитет от уголовных дел), но и сулит большие политические перспективы в новой иерархии послезеленской Украины.

Интересно наблюдать, как сейчас разгорается борьба за ярлык на киевский престол – претенденты, расталкивая друг друга локтями, поспешили в Орду в Вашингтон и каждый пытается обратить на себя внимание, чтобы понравится хану Трампу. Вчера мы телеграфировали о маневрах мамкиного пирожка Буданова, который взял под козырек план Келлога. Ермак туда же, и уже вовсю открещивается от своих связей с демпартией США, пытаясь красиво лечь под республиканцев.

Но одним из первых до Вашингтона добрался плут Арахамия, который еще и бросил слух, что по спецприглашению побывал на инаугурации Трампа – "коричневый диджей" сейчас пытается продать себя в качестве великого переговорщика с Кремлем, обивает пороги Сената и Конгресса, и пытается добиться встречи с Трампом (что сейчас почти что анбеливебл). Арахамия как глава правящей фракции "Слуга народа" хочет "съесть" нынешнего главу Рады поросенка Стефанчука, и стать тем самым и.о. президента, который и будет подписывать документы с Россией. Запасаемся попкорном - начинается новый сезон увлекательного политического хохло-шоу "Голодные игры".

Источник - Тот самый Олень
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738175700


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