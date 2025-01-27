Тот самый Олень: Риэлтору Трампу взять на понт юриста Путина не удалось, быстрой сделки не будет...

21:35 29.01.2025

"Оленю" ответили из Кремля - лично ВВ прокомментировал "казус легитимности" киевского режима, и показал, что торопиться с мирным соглашением Москва не будет. Фиксируем: риэлтору Трампу взять на понт юриста Путина не удалось, быстрой сделки не будет, и мяч по-прежнему на "их стороне поля".



Выпускник СПбГУ Путин дал бесплатную консультацию, указав, что сначала необходимо решить юридическую головоломку и привести украинское законодательство в божеский вид, чтобы переговоры могли считаться легитимными. В первую очередь необходимо отменить запрет на ведение переговоров, при этом сделать это должен не просроченный Зеленский, утративший легитимность в качестве президента, а правомочный орган власти, например, Рада. Но самое обидное для Зеленского, что Путин не только отказал тому в легитимности, но и фактически отказался вести переговоры с ним - предложение "выделить людей, если у него есть такое желание", выглядело как откровенная издевка, мол, готов предоставить отдельный стол с детским шампанским, пока взрослые дяди с мандатами за бутылочкой виски будут решать серьезные вопросы. Подписывать документы от Украины может только глава Рады в статусе и.о. президента, и это публичное умножение Зеленского на ноль. Ведь тот уже рисовал в своих мечтах памятник аля "ялтинское трио", который бы запечатлел исторический момент, как он на равных с Трампом и Путиным в красивых креслах решает глобальные вопросы послевоенного мирового обустройства и чертит своей мохнатой рукой границы на мировой карте, а тут такой жесткий облом фантазий.



