|Дезинформация и фальсификация истории в резолюции Европарламента для оправдания дикой русофобии
01:58 30.01.2025
Европейская ложь - на конвейере псевдоисторических фальсификаций
Очередные абсурдные обвинения в адрес России оформлены в виде резолюции Европарламента
29.01.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ
По сети уже несколько дней гуляет сатирическое фото, на котором Дональд Трамп водружает в Берлине американский флаг над Рейхстагом в Берлине. Так ее автор переформатировал знаменитую фотографию мая 1945 года, на котором советские солдаты поднимают красный флаг Победы над взятой штурмом столицей гитлеровской Германии. Это было сделано в ответ на заявление президента США, будто это его страна победила во Второй мировой войне, а СССР якобы им лишь "помогал", хотя, как известно, все произошло ровным счетом наоборот.
Но в деле буйных фантазий об итогах этой войны всех переплюнул Европарламент. На днях он принял резолюцию под названиям "Дезинформация и фальсификация истории Россией для оправдания ее агрессивной войны против Украины". Но если Трамп брякнул глупость насчет "победы США", которым наша страна всего лишь "помогала", в привычной для него запальчивости американского превосходства, то депутаты Европарламента оформили ложь в виде специального документа с подписями и печатями под видом "исторического анализа" и с целью еще раз обвинить Россию в нынешних драматических событиях на Украине. Ставят все с ног на голову, а историю войны безбожно перевирают, фактически отрицая сам факт победы в ней Советского Союза, который отражал агрессию гитлеровской Германии и освободил Европу от нацизма.
В резолюции, в частности, утверждается, будто это "нынешний российский режим использует историю в своих целях и создал культ "победы" вокруг Второй мировой войны, чтобы идеологически мобилизовать граждан и манипулировать ими". Показательно при этом, что само слово "победа" авторы резолюции Европарламента поставили в кавычки, тем самым намекая, будто никакой нашей победы вообще не было, а якобы произошла "оккупация Европы", в ходе которой имели место "многочисленные зверства и массовые преступления, совершенные на территориях, оккупированных Советским Союзом".
В резолюции нет ни слова о том, что это нацистская Германия напала на СССР, а, наоборот, говорится о "непростительной роли Советского Союза на начальных этапах Второй мировой войны, например, в контексте Договора о ненападении 1939 года между нацистской Германией и Союзом Советских Социалистических Республик (СССР) и его секретных протоколов, широко известных как пакт Молотова-Риббентропа 1939 года, в рамках которого оба тоталитарных режима сговорились о разделе Европы на исключительные сферы влияния".
Провозгласив такое, Европарламент фактически возлагает и на нашу страну, ставшей жертвой гитлеровской агрессии, вину за начало Второй мировой войны. Но основной пафос документа направлен в адрес якобы "агрессии России" против Украины. ЕП, вопреки широко известным фактам, утверждает, будто это Россия "неспровоцированно напала на Украину", и ни словом не упоминает о том, что Крым вернулся в состав России мирно, благодаря народному референдуму, а военные действия начались еще в 2014 году, после того как киевская хунта, незаконно захватившая власть в стране в результате государственного переворота, начала бомбить и обстреливать Донбасс, убивать женщин, стариков и детей. В итоге Европарламент, основываясь на своих лживых тезисах, снова призвал ЕС "расширить санкции против российских СМИ, проводящих кампании дезинформации и информационной манипуляции, поддерживающих и оправдывающих агрессию против Украины".
Обстрелы боевиками ВСУ унесли множество жизней
Реакция со стороны России на очередную попытку Запада переписать историю последовала незамедлительно. В постпредстве России при ЕС дали такую оценку резолюции ЕП в ответ на вопрос РИА "Новости": "Это еще один показательный пример всепронизывающего языка ненависти в отношении нашей страны, который на протяжении многих лет практикуется данным евроинститутом, в том числе с подачи группы евродепутатов, испытывающих собственные исторические комплексы и обиды.
Приходится констатировать, что последний опус Европарламента четко укладывается в проводимую в настоящее время Евросоюзом пропагандистскую кампанию по очернению России и ее руководства, а также искажению исторической правды о нашей стране, включая демонстративное замалчивание ее решающего вклада в разгром нацистской Германии и освобождение Европы от "коричневой чумы".
Хотели бы настойчиво порекомендовать членам Европарламента еще раз внимательно изучить решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, в которых даны ответы на все вопросы об истоках, ходе и победителях Второй мировой войны", – отметили в представительстве России при ЕС.
"От начала и до конца вся эта информация свидетельствует только о том, что неблаговидным делом искажения информации, дезинформацией, пропагандой занимаются именно западные СМИ, западные агентства. И при этом они всячески препятствуют проникновению в западную информационную среду всего того, что разъясняется нашими журналистами, нашими политиками. Это несправедливо, чрезвычайно опасно и контрпродуктивно", – прокомментировал резолюцию ЕП председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Он добавил, что обвинения со стороны западных политиков и чиновников в отношении РФ – абсолютная чушь, поскольку на данный момент Россия находится в информационной блокаде. Собеседник издания поделился, что некоторые представили европейских стран в ходе встреч с российскими политиками и чиновниками изумляются, когда слышат их доводы, и задаются вопросом о том, почему они не говорят их на Западе.
И все же даже на охваченном дикой русофобией Западе все-таки есть те, кто отвергает эти попытки переписать историю. Так, возмутившись тем, что заявляют сейчас роли СССР во Второй мировой войне в США и в Европе, итальянский политолог Фабрицио Поджи на информационном портале Antidiplomatico решительно опровергает ложь Запада. Он напомнил, ссылаясь на данные Международной комиссии по репарациям из Германии, в которую также входили представители США и Великобритании, что "количество "солдато-дней", потраченных Германией на советском фронте, превышало, по крайней мере, в 10 раз то же число, что и на всех остальных союзных фронтах, вместе взятых. На советском фронте было задействовано 4/5 немецких танков и около 2/3 самолетов. В целом почти 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции легло на плечи СССР. За время войны Красная армия ликвидировала 626 дивизий Германии и ее союзников, из них 508 немецких, тогда как США и Англия ликвидировали на своих фронтах 176 дивизий.
Советско-германский фронт, продолжает Поджи, разворачивался на огромных пространствах территории: по длине (около 4000 км в 1941 г. и более 6000 км в 1942 г.) он в 4 раза превышал общую протяженность Североафриканского, Итальянского и Западного фронтов, вместе взятых. Из 1418 дней существования Советско-Германского фронта реальные военные действия велись там 1320 дней, при этом на Итальянском фронте они составляли 492 дня из 663, на Западном фронте 293 дня из 338, на Северном фронте – 492 дня из 663 дней. Африканский фронт 309 из 973 дней.
28 апреля 1942 года президент США Франклин Рузвельт, пишет Поджи, в своем обращении к американскому народу заявил: "Российские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше людей, самолетов, танков и орудий нашего общего врага, чем все остальные 25 стран всей антигитлеровской коалиции". А премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в послании Сталину 27 сентября 1944 года писал, что "именно русская армия распотрошила немецкую военную машину..." "Это, а не другие, исторические факты, намеренно замалчиваемые или искаженные сегодняшними вонючими последователями Пилсудских, латвийскими легионерами, эстонскими гренадерами дивизии СС, украинскими головорезами дивизии "Галичина", поклоняющимися нацистам Бандере и фашистскому маршалу Грациани, последователям плана Черчилля "Немыслимое" и американского плана нападения на СССР после войны "Тоталити", – эмоционально восклицает итальянский политолог, имея в виду западные планы ядерного удара по нашей стране.
"Мы никогда не устанем повторять это: грязные воинственные изверги, наследники Квислингов, Бандеры, Гиммлера и Петэна, которые вместо того, чтобы лежать в заслуженной гнили, проповедуют сегодня нечестивую ложь с евроатлантических кафедр", – сделал справедливый вывод итальянский политолог.
К этому остается только добавить, что в свое время даже такой отпетый враг нашей страны, как Збигнев Бжезинский, советник по национальной безопасности президента США признавал: "Парадоксально, что разгром нацистской Германии повысил международный статус Америки, хотя она и не сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом. Заслуга в достижении этой победы должна быть признана за сталинским Советским Союзом".