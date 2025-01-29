Дезинформация и фальсификация истории в резолюции Европарламента для оправдания дикой русофобии

01:58 30.01.2025

Европейская ложь - на конвейере псевдоисторических фальсификаций

Очередные абсурдные обвинения в адрес России оформлены в виде резолюции Европарламента



29.01.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



По сети уже несколько дней гуляет сатирическое фото, на котором Дональд Трамп водружает в Берлине американский флаг над Рейхстагом в Берлине. Так ее автор переформатировал знаменитую фотографию мая 1945 года, на котором советские солдаты поднимают красный флаг Победы над взятой штурмом столицей гитлеровской Германии. Это было сделано в ответ на заявление президента США, будто это его страна победила во Второй мировой войне, а СССР якобы им лишь "помогал", хотя, как известно, все произошло ровным счетом наоборот.



Но в деле буйных фантазий об итогах этой войны всех переплюнул Европарламент. На днях он принял резолюцию под названиям "Дезинформация и фальсификация истории Россией для оправдания ее агрессивной войны против Украины". Но если Трамп брякнул глупость насчет "победы США", которым наша страна всего лишь "помогала", в привычной для него запальчивости американского превосходства, то депутаты Европарламента оформили ложь в виде специального документа с подписями и печатями под видом "исторического анализа" и с целью еще раз обвинить Россию в нынешних драматических событиях на Украине. Ставят все с ног на голову, а историю войны безбожно перевирают, фактически отрицая сам факт победы в ней Советского Союза, который отражал агрессию гитлеровской Германии и освободил Европу от нацизма.



