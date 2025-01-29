Трансформация мирового порядка: варианты и перспективы, - Владимир Павленко

02:32 30.01.2025 Трансформация мирового порядка: варианты и перспективы

Выступление на секции "Актуальные вопросы национального суверенитета перед лицом современных вызовов" Международных Рождественских чтений 29.01.2025.



Владимир Павленко

29 января 2025



Строго говоря, трансформация мирового порядка наметилась еще в "перестройку", а началась с распадом СССР. Рухнули основы Ялтинской системы, рудиментом которой остается ООН с ее Совбезом и правом вето. Нам сейчас выгодно эту систему сохранять, но надо понимать, что это тактика. После трансформации система все равно поменяется. Стратегически она обречена, но пока у нас просто нет иного варианта. Хотя кое-кто уже прочит на эту роль объединение БРИКС. Возможный вариант, но в будущем, не сейчас, разумеется.



Главное, чего в эйфории от распада СССР не понял ни Запад, ни "новые меньшевики" - либералы гайдаровского пошиба. В 1991 году мир вышел из послевоенной стадии. И вкатился отнюдь не в "цветущий сад", по Жозепу Боррелю, а в "джунгли" предвоенной фазы. Это вечный цикл:



- война есть способ получить лучший мир;

- а мир это способ подготовиться к новой войне.



Выйти из этого лабиринта может только единое, интегрированное человечество. Другого способа не существует. Но беда в том, что современная глобализация себя исчерпала и ведет в "конец истории" Фрэнсиса Фукуямы. Или, если говорить о христианской эсхатологии, в Конец Времен. Поэтому, с одной стороны, объединяться нужно, но не вокруг секулярно-сатанистских идей и ценностей "этого" Запада. С ними потребуется очень жестко размежеваться, что и происходит. С другой стороны, глобализм – это доминирование одной цивилизации-узурпатора, в роли которой выступает Запад, и никто больше этого сделать сегодня не в состоянии.



Могут ли быть альтернативы? Чисто теоретически – да. В начале 1960-х годов Эрнесто Че Гевара, решив возглавить крах колониализма, призвал в алжирской речи к "социалистической глобализации" - по сути, к мировой революции. Ошибся в оценке: больше других выиграли от ликвидации колониальной системы США, а отнюдь не СССР, к сожалению. С десяток стран социалистической ориентации, список которых постоянно сокращался. Но это было в прошлом. И там, в прошлом, и осталось. Никаких иных вариантов глобализма, кроме западного "ультраимпериализма", выражаясь языком известной формулы Карла Каутского, не существует. Поэтому когда в позитивной коннотации произносят слово "глобализация" - ратуют за возврат к западному диктату.



Теперь о структуре глобализации. Она включает два элемента:



- "глокализацию" - эрозию государств и передачу государственных полномочий наверх – в глобальные структуры и вниз – в локальные (ЕС – это полигон глобализации, зачатки существуют везде: пять региональных экономических комиссий входят в структуру Экономического и социального совета ООН – ЭКОСОК – и являются повсеместным прообразом регионализма); Збигнев Бжезинский (в 1995 г.):



Предпосылкой окончательной глобализации является прогрессивная регионализация.



- второй элемент – "фрагмеграция": эрозия цивилизационных и национальных идентичностей путем экономической интеграции (подмена мира идеалов миром интересов).



Так что запомним: глобализация – это корпоративный проект трансформации мирового порядка в интересах узкого слоя элит, контролирующих Запад в затухающей фазе нынешнего глобализма. Уже и конкретика известна, если говорить о бенефициарах: десять - двенадцать компаний по управлению активами во главе с Vanguard и BlackRock.



Почему за глобализацию, по крайней мере экономическую, выступает Китай? Интересный вопрос, но он проще, чем кажется. Никакой конспирологии в духе "Китай в доле" с глобалистами! В Китае у власти укрепились северные элиты, ориентированные на континент. А адепты морской геополитики в лице "комсомольцев", бывших хунвэйбинов, подавлены, разобщены и по отдельности договариваются с властью. Просто Китай рассчитывает перехватить рычаги управления глобальными институтами, опираясь на долю юаня в SDR - "специальных правах заимствования", электронной корзине валют МВФ. На наш взгляд, это нереально: любая система, а глобализм – это система, которая выстраивалась интеллектуально еще с XIX века, практически – со Второй мировой войны, и расцвела после распада СССР, строит институты под себя. На "дядю" они не работают, не приспособлены. Поэтому правильная постановка вопроса: этот миропорядок, как Карфаген, должен быть разрушен, и на его месте создан новый, с новыми институтами. Посмотрите, как Владимир Путин и Си Цзиньпин в Казани на полях саммита БРИКС плотно работали с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Русефф. Вот в эту сторону нужно глядеть, когда мы говорим об институтах.



Что такое Дональд Трамп? Называть его "антиглобалистом" - такая же методологическая ошибка, как и обвинять Китай в мифологическом "сговоре с Западом". Глупость! Трамп – не "анти-", а "альтерглобалист". Альтернативный глобалист. Он не против глобализации, он за другую глобализацию, которая называется MAGA. Трамп против триады "инклюзивности", цифрового концлагеря, "зеленого перехода" и, в конечном счете, "антропологического перехода" - разделения человечества на два биологических подвида – высших и низших. Uber- и untermenschen.



Но Трамп за глобализацию диктатуры искусственного интеллекта (ИИ), той самой "железной пяты", о которой писал еще Джек Лондон. Лозунг MAGA даже стилистически напоминает "Ein Volk, ein Reich, ein Führer", только "фольк" и "фюрер" вынесены в умолчание. Кстати, Трамп одними корнями связан с шотландским "королевским" масонством, а другими – с немецкой диаспорой в США (во главе с Рокфеллерами) и ее оккультными структурами в Йельском университете, которые раскрыл Энтони Саттон. Третья группа корней нового/старого американского лидера, по семейной линии, – иудейское лобби, которое, заметим, как по команде принялось валить Джо Байдена после июльских дебатов, проигранных Трампу. Возглавил тогда эту кампанию рупор демпартии – New-York Times. А четвертая группа корней, не органичная, а уже "приобретенная", ведет нас прямиком в Силиконовую долину, откуда все спонсоры Трампа во главе с Питером Тилем и его соратником Илоном Маском. Уходящий глобализм опасался всевластия ИИ и тормозил его развитие. И он уходит именно потому, что в концептуальных "глубинах" сделали ставку на технотронную, а не антропологическую версию глобализма. Бжезинский: "Между двух веков. Роль Америки в технотронной эре", 1966 год, одно из двух "предисловий" к созданию Римского клуба (другое – книжка Аурелио Печчеи "Перед бездной"). Все новое – хорошо забытое старое.



Силиконовая долина против Голливуда в Калифорнии, сделавшейся эпицентром противостояния двух глобализмов. Эпический пожар в Лос-Анджелесе, уничтоживший политическую карьеру Гэвина Ньюсома, автоматически поднимает шансы преемников Трампа – Джея Ди Вэнса и Маска, они дальше еще между собой схлестнутся, увидим. А пока "традиционные" глобалисты затеяли реванш с выходом Калифорнии из США. Флаг им в зубы, нам этот бардак на руку.



Раскол между Вашингтоном и Лондоном, в котором сгорают британские имперские амбиции, - пролог новой консолидации Запада с единым центром в США. "Пролив Джорджа Вашингтона" вместо Ла-Манша, предложенный Маском – "черная метка" этим амбициям. Но этот раскол всегда был условным, материализацией принципа "двух рук, управляемых одной головой":



- леволиберальный, он же колониальный дискурс – либералы + социалисты (оппортунистического толка), с которыми поэтому и разорвали русские большевики;



- двухпартийные системы с их единым "консенсусом" как воплощение "партнерства в буржуазной конкуренции" (оба "нанайских" интернационала – Либеральный и Социалистический – в Лондоне);



- два бизнес-центра капитализма – Уолл-стрит и Корпорация лондонского Сити;



- система регулярных Великих лож, заточенная под Британию, и американо-французская нерегулярная система Великого Востока, уходящая корнями к иллюминатам и далее к иезуитам в Ватикан – север и юг Европы;



- протестантизм в радикальной форме кальвинизма и его политического выражения – англиканства – и католичество во главе с тем же Ватиканом;



- и – "венец" всей этой интеграции ереси с оккультизмом – экуменический процесс, увенчанный известной Хартией 2001 года, та самая голова, двигающая руками. Подробнее – в пятом докладе Римскому клубу Эрвина Ласло ("Цели для человечества", 1977 г.): синкретическая иерархия мировых религий во главе с иудаизмом.



Вывод №1. Запад сегодня трансформируется в форме перегруппировки, за которой последует перезагрузка. Настоящая, а не та, с которой так поторопился Клаус Шваб. Раскол двух глобализмов предоставляет незападному миру уникальный шанс.



Главная задача Трампа, без выполнения которой у "нового" глобализма нет будущего – ликвидация 36-триллионного долгового навеса. А также обеспечение "силиконовой" преемственности в 2028 году. Основным препятствием является ФРС, где контрольный пакет у Банка Англии. Отсюда – тема Гренландии, Панамы, Канады, а также повышенных импортных тарифов для нее и Мексики. Трамп собирается выбить из-под ФРС почву изменением конфигурации страны с интеграцией валют. Той, что по Техасскому соглашению собирались осуществить еще в 2005 году. Напечатанные тогда "амеро", надо полагать, ждут своего часа.



Что же касается Канады, то ее ликвидация лишает Лондон "запасного аэродрома" для совместного с иудейством имперского проекта Global Britain, который с этого момента списывается в архив.



Вывод №2. Перехватить инициативу, не допустив новой глобализации MAGA, может только евразийский альянс. С российско-китайской "осью". Другие варианты – от лукавого. Нас с Китаем всячески будут разводить, но мы не должны поддаваться. Поэтому на официальном уровне и говорится о "стрессоустойчивости" отношений Москвы и Пекина.



Мир будет спасен в тот момент, когда появится анонс тройственной встречи в верхах – Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Маленькое уточнение. Генри Киссинджер, когда предлагал этот "глобальный треугольник", видел его равнобедренным. Чтобы отношения США с Россией и Китаем были лучше, чем у России и Китая между собой. И чтобы таким способом "управлять нашими противоречиями". Наша задача – сделать треугольник равносторонним. Инструментом евразийского контроля над необратимостью геополитического отступления Запада в ареал его естественного обитания. На "харчи" от собственного труда, а не эксплуатации колониальной ренты. Такова реальная конфигурация мировой многополярности.



Вывод №3. Как сказал на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко, "Как я могу не вести диалог с коммунистами, когда это наша политика – социальной справедливости". Наш президент Путин неоднократно напоминал, что самая эффективная система построена в Китае, где у власти Компартия, подарившая миру исторический опыт вывода из бедности 700 млн человек. Советский опыт, на фундаменте которого развивается Россия, лучше всего олицетворяется предстоящим 80-летием Великой Победы. Говорил и говорю: коммунизм – это светская форма православия. Сплав традиционных ценностей и социальной справедливости, продвигаемый коллективным Востоком, – лучшее лекарство от глобализма, в какие бы одежды он ни рядился. За этой идеологией отнюдь не прошлое. За ней – будущее.



Владимир Павленко Источник - iarex.ru

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