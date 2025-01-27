Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн

02:42 30.01.2025

Пекин, 29 января /Синьхуа/ -- Добыча сырой нефти и природного газа в Китае в 2024 году впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР.



В течение 8 лет подряд прирост ежегодной добычи упомянутых энергоносителей стабильно сохраняется на уровне более 10 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщили в ведомстве.



Объем добычи сырой нефти в 2024 году составил 213 млн тонн, что на 24 млн тонн больше, чем в 2018 году, а объем добычи природного газа достиг 246,4 млрд кубометров, при этом среднегодовой прирост за последние шесть лет превысил 13 млрд кубометров.



Морская нефтегазодобыча, а также газ и нефть, добытые из нетрадиционных источников, стали основными факторами роста добычи. Например, добыча сланцевой нефти в Китае выросла до 6 млн тонн в 2024 году, что ознаменовало рост более чем на 30 проц. в годовом исчислении.



Между тем добыча сланцевого газа в Китае превысила 25 млрд кубометров, показали данные Государственного управления по делам энергетики КНР.