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Нацбанк Кыргызстана сообщает о беспрецедентном росте международных резервов
02:46 30.01.2025

Объем валовых международных резервов Кыргызской Республики по итогам 2024 года продемонстрировал впечатляющий рост, увеличившись на 57,2 процента и достигнув отметки в 5 миллиардов 88 миллионов долларов США. Об этом сообщил председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев, подчеркнув, что еще год назад показатель составлял 3 миллиарда 236,5 миллиона, а абсолютный прирост за 2024 год достиг 1 миллиарда 851,6 миллиона долларов.

Одним из основных факторов такого внушительного увеличения стало подорожание золота: учитывая значительную долю драгоценного металла в структуре резервов, любое колебание его цены сразу отражается на итоговой сумме. Национальный банк активно скупал золото у местных производителей, что не только повысило общий объем резервов, но и поддержало внутренний рынок драгоценных металлов.

При этом грамотная инвестиционная стратегия и продуманный подход к минимизации рисков также сыграли ключевую роль в росте резервов. Эти меры помогли не только сохранить высокую доходность активов, но и повысить эффективность их использования. По словам главы Нацбанка, подобный результат крайне важен для поддержания стабильности всей экономической системы страны: увеличенные резервы укрепляют национальную валюту, позволяют эффективно проводить валютную политику и выполнять внешние финансовые обязательства.

Руководство Нацбанка подчеркивает, что значительный прирост золотовалютных резервов в 2024 году свидетельствует о целенаправленной работе по управлению активами и поддержке внутренних рынков.

Источник - asia-today.news
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