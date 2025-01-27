|ВС РФ близки к полной изоляции украинских сил в "Даченском мешке" – итоговая сводка Readovka за 29 января
04:14 30.01.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 29 января в разрезе СВО. Русские войска приступили к полномасштабному штурму села Андреевка западнее Курахово. Потеряв населенный пункт в районе "Даченского мешка", ВСУ утратят последний вариант прорыва на запад. В сети появилось видео, снятое украинскими солдатами, на котором продемонстрировано очередное нарушение регламента производства боеприпасов "Укроборонпромом".
Закрыть последнюю тропу
После потери Курахово украинские войска продолжают оставаться на позициях западнее и юго-западнее города. Несмотря на высокий риск, подвоз снабжения в полукотел украинскими подразделениями МТО продолжается. Это поддерживает части ВСУ в боеспособном состоянии. Главной проблемой противника остается отсутствие полноценного пополнения сил, понесших серьезные потери. В частности, подразделений 79-й ОДШБр, которые обороняют южный сектор "Даченского мешка" – они сильно истощены. Так что пополнение боеприпасов лишь условно обеспечивает устойчивость положения для оппонента.
ВС РФ закрепились на восточных окраинах села Андреевка, в то же время наши штурмовые подразделения атаковали населенный пункт с севера и бои приближаются к его центру. Стоит сосредоточиться на том, кто противостоит российской армии в Андреевке и какие украинские силы рискуют потерять последнюю тропу на запад, если утратят населенный пункт. В самом селе обороняются подразделения 35-й ОБрМП ВСУ. Внутри полукотла, помимо остатков 79-й ОДШБр, присутствуют отдельные подразделения из 33-й ОМБр, 46-й аэромобильной бригады и 214-го ОШБат. Учитывая, что номинально в котле находится весьма серьезная группировка ВСУ, де-факто силы противника весьма скромны. Численность их подразделений в наилучшем случае составляет 50% от штатного состава.
С утратой Андреевки котел захлопнется. Если раньше ВСУ могли пользоваться складками местности в долине реки Волчьей, то без Андреевки эта лазейка станет тиром.
Легендарный "Укроборонпром" снова отличился
Редакция Readovka уже рассматривала проблемы ВСУ в виде срыва оборонного заказа на поставку минометных боеприпасов. Мины, конечно, отправили, но их качество было из рук вон плохое. Если минометному расчету ВСУ везло произвести выстрел, то процент вероятности штатного подрыва мины при контакте с поверхностью составлял 10%.
"Чудеса" от главного производителя боеприпасов на Украине на этом не закончились. В сети появилось видео с ВСУшниками, сидящими в укрытии в одном из населенных пунктов в Курской области. Солдат противника достает из транспортного ящика гранату Ф-1. При выкручивании предохраняющего канала запала крышки взрывчатое вещество высыпается, как песок. Это говорит о том, что "Укроборонпром" нарушил регламент производства гранат и вместо литого тротила использовал нечто другое. Судя по цвету и агрегатному состоянию взрывчатого вещества, это может быть как аммонал, так и пикриновая кислота.
Регламент и стандарт снаряжения боеприпасов взрывчатыми веществами создан не случайно. Это гарантирует безопасность оператора при транспортировке, ношении и правильном применении боеприпаса. Но если регламент нарушен и применялось нештатное ВВ, то случается всякое. Аммонал, например, при увлажнении теряет свои свойства, и взрыва может не произойти в принципе. В свою очередь, пикриновая кислота при контакте с окисью железа, в простонародье ржавчиной, выделяет побочный продукт, который крайне нестабилен и может сдетонировать даже от толчка. То есть украинские солдаты получили "кота в мешке", чьи свойства придется установить на практике, и в обоих случаях это явно не то, чего ждут от гранат их операторы.
Но на этом беды от "Укроборонпрома" не закончились. Некачественная резьба канала запала не допускает нормального вкручивания УЗРГМ (запала), что в купе с вариантами использованной нештатной начинки делает гранату либо бесполезной, либо опасной для обладателя.
А кто это сделал? Фон дер Ляйен расписалась в последствиях либеральной политики
Евросоюз больше 20 лет отстает от других крупных экономик из-за постоянного разрыва в росте производительности, сообщает Урсула фон дер Ляйен. Европа отстает в области энергетики, обороны, инноваций и технологий.
И здесь встает вопрос: кто же виноват в этой печальной ситуации? Кто виноват в том, что Европа пребывает в таком плачевном положении? Какие решения к этому привели?
В расследовании главное не выйти на самих себя. Именно евробюрократия, к которой г-жа фон дер Ляйен имеет непосредственное отношение, превратила Европу в зарегулированного неповоротливого монстра. Причем не последнюю роль сыграли принятое как догма желание "сдерживать" Россию ценой ущерба для собственного хозяйства, отказ от прагматики в пользу идеологии и уход к миражам инклюзивности и зеленой утопии вместо взгляда в лицо реальности. Все это было бы безразлично нам, но здоровая консервативная Европа, способная к адекватному диалогу и сотрудничеству, полезна не только себе, но и нам. У Европы есть шанс отвернуться от той пропасти, куда она тащит сама себя. Но для этого ей придется пересмотреть многие собственные догматы.
И, возможно, сменить обанкротившуюся элиту.
Вчера, 28 января, главным событием дня стало укрепление позиций ВС РФ на западном берегу Оскола, севернее Купянска.