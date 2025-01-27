ВС РФ близки к полной изоляции украинских сил в "Даченском мешке" – итоговая сводка Readovka за 29 января

04:14 30.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 января в разрезе СВО. Русские войска приступили к полномасштабному штурму села Андреевка западнее Курахово. Потеряв населенный пункт в районе "Даченского мешка", ВСУ утратят последний вариант прорыва на запад. В сети появилось видео, снятое украинскими солдатами, на котором продемонстрировано очередное нарушение регламента производства боеприпасов "Укроборонпромом".



Закрыть последнюю тропу



