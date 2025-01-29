В Киргизии приступают к строительству экологически чистого города Кемин-Сити

04:59 30.01.2025

Президент подписал указ о строительстве города Кемин-Сити

29 января 2025



Tazabek - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О реализации проекта по строительству экологически чистого города Кемин-Сити на территории Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики". Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента КР.



В целях привлечения инвестиций, реализации программы жилищного обеспечения граждан КР, президент поручил:



1. Приступить к реализации проекта строительства экологически чистого города Кемин-Сити на территории айылного аймака Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области площадью 353,3 га.



2. Определить государственную администрацию Кеминского района единым заказчиком при реализации строительства города Кемин-Сити.



3. Министерствам и административным ведомствам КР, полномочному представителю президента КР в Чуйской области и органам местного самоуправления Кеминского района:



– предоставлять необходимую информацию в государственную администрацию Кеминского района в рамках законодательства КР;



– оказывать необходимое содействие при реализации строительства города Кемин-Сити.



4. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров КР:



– провести предпроектные работы по выполнению инженерно-геологических, топографических изысканий;



– разработать генеральный план города Кемин-Сити и внести на утверждение Кабинета министров КР;



– совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР обеспечить проведение питьевого водоснабжения и водоотведения на территории проектируемого города Кемин-Сити.



5. Министерству энергетики КР совместно с Министерством финансов КР, ОАО "НЭСК" изыскать средства и обеспечить строительство внешних электрических сетей для энергоснабжения проектируемого города Кемин-Сити.



6. Кабинету министров КР:



– до 1 июня 2025 года разработать и утвердить концепцию строительства экологически чистого города Кемин-Сити;



– провести переговоры с инвесторами и подписать соответствующее инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству экологически чистого города Кемин-Сити;



– разработать и принять необходимые нормативные правовые акты по реализации настоящего указа.



