Жан-Пьер Нафани ушли! В Белом доме пресс-секретарь - женщина

05:19 30.01.2025

"За один день Кэролайн Левитт выдала больше ясности и честности, чем Карин Жан-Пьер за два года".



В сети сравнивают нового пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с ее предшественницей.



Карин Жан-Пьер, напомним, была первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТ (запрещено в РФ) на этом посту. Левитт замужем, у нее есть сын.



