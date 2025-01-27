|Жан-Пьер Нафани ушли! В Белом доме пресс-секретарь - женщина
05:19 30.01.2025
"За один день Кэролайн Левитт выдала больше ясности и честности, чем Карин Жан-Пьер за два года".
В сети сравнивают нового пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с ее предшественницей.
Карин Жан-Пьер, напомним, была первой темнокожей женщиной и представительницей ЛГБТ (запрещено в РФ) на этом посту. Левитт замужем, у нее есть сын.
Вчера она провела первый брифинг. Вот что пишут в соцсетях:
"Кажется, будто Америка четыре года находилась в тайм-ауте. Компетентность, прозрачность, здравомыслие и логика вернулись";
"Какой разительный контраст между Кэролайн Левитт, которую Трамп выбрал за профессиональные качества, и Карин Жан-Пьер, которую Байден выбрал ради многообразия, равенства и инклюзивности!".