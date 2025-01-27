ТАС: Байден должен объяснить, зачем он заставил Украину воевать с Россией

05:49 30.01.2025

The American Conservative

США



Байден должен объяснить, ради чего идут военные действия на Украине



Соединенные Штаты с самого начала делали все, чтобы побудить Киев отказаться от переговоров с Москвой и воевать, пишет The American Conservative. И сейчас, когда Украина терпит поражение, Байден и Зеленский должны объяснить, зачем все это было нужно.



Тед Снайдер



Теперь уже непросто ответить на вопрос о том, ради чего идут военные действия на Украине. В самом начале конфликта американские цели вплелись в украинские, и расплести эту гибридную косу стало очень трудно. "Эта война во многом … больше, чем сама Украина", - объявил госдепартамент в первые недели конфликта. Но каковы бы ни были цели тогда, сейчас от них мало что осталось. Членство в НАТО Украина не получит, всю свою территорию не вернет и Россию не ослабит.



Бывший президент Джо Байден должен многое объяснить, равно как и украинский президент Владимир Зеленский.



Зеленскому придется объяснять своему измученному народу, почему после стамбульских переговоров в марте и апреле 2022 года был сделан выбор в пользу военных действий вместо дипломатии, и оправдывает ли такой выбор цену, которая была за него заплачена. В то время еще было возможно добиться того, что воспринималось как цели Украины: сохранить суверенитет и отвести российские войска к границам, существовавшим до начала конфликта. Зеленский должен объяснить, почему он поддался давлению Запада и решил преследовать более масштабные цели.



Ему придется объяснять, почему ради достижения этих целей стоило потерять так много людей и территорий. И если он выживет как политик (и даже физически), ему придется искать виноватых.



Он уже отправил в отставку Валерия Залужного, который до прошлого года был главнокомандующим. Сейчас украинская служба безопасности арестовала двоих генералов и одного полковника, обвинив их в том, что они не сумели защитить украинскую территорию от наступления русских.



Но обвинений в адрес генералов будет недостаточно, чтобы оправдать Зеленского. Военные действия велись и после отставки Залужного, а обстановка на фронте продолжала ухудшаться. Никто не купится на обвинения в адрес войсковых командиров. "Мы обороняли огромный участок границы, мы сражались не на жизнь, а на смерть в первые часы российского наступления, - заявили солдаты одной из бригад, когда арестовали их бывшего командира. - Нам не хватало людей, боеприпасов, поддержки, но мы продолжали сражаться под руководством нашего командира!"



Украина уже не может отправлять больше людей и оружия на фронт, чтобы сдерживать российское наступление. Чем дольше идут боевые действия, тем больше земель она будет терять. А пополнения личным составом и оружием не предвидится. "Проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, - сказал Марко Рубио на слушаниях при утверждении в должности госсекретаря. - Проблема в том, что у нее заканчиваются украинцы".



Зеленскому придется обвинить кого-то поважнее фронтовых командиров. В последние недели он возложил часть вины на Байдена, жалуясь на нехватку помощи. "При всем уважении к Соединенным Штатам и к их администрации, - заявил Зеленский в одном из интервью, - я не хочу такой же ситуации, какая у нас была с Байденом".



Когда-нибудь Зеленскому придется объяснять украинцам свою роль в этой трагедии. Ему придется отстаивать свое решение уступить давлению Запада и ничего с Россией не подписывать, а "просто сражаться", как неоднократно выражался бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Американский президент Дональд Трамп в своем первом интервью в Овальном кабинете сказал: "Зеленский … не должен был этого допустить. Он не ангел. Зеленский решил, что хочет воевать".



Но это не оправдывает США и не означает, что Зеленский неправ, обвиняя Байдена. Байдену когда-нибудь тоже придется объяснять, за что воевала Украина после провала многообещающих переговоров в Стамбуле.



Его администрация постоянно обещала Украине все необходимое и столько, сколько потребуется. Однако это обещание постепенно превратилось в то, на что мы согласны и в столько, сколько нам удобно. А на совершенно понятный вопрос "все необходимое, чтобы сделать что?" ответа так и не последовало.



По словам Эрика Грина из байденовского Совета национальной безопасности, американская помощь Украине не предназначалась для возврата утраченных земель и для восстановления территориальной целостности страны.



"Мы специально не говорили о территориальных параметрах, - сказал Грин в интервью Time. - Более важная цель состояла в том, чтобы Украина выжила как суверенная, демократическая страна, которая сможет свободно интегрироваться с Западом".



Но когда Запад заставил украинцев воевать вместо того, чтобы оставить надежду на вступление в НАТО, попытка возвращения утраченных земель стало единственным, что еще они могли сделать. По словам одного украинского депутата, участвовавшего в мирных переговорах с Россией, для российской стороны ключевым моментом был нейтралитет Киева. Если бы об этом удалось договориться, по-прежнему суверенная Украина могла бы и дальше осуществлять экономическую и культурную (но не военную) интеграцию с Западом.



Заявление Грина, прежде всего, кажется неправдоподобным. США подталкивали Украину к проведению контрнаступления в Донбассе и одобрили нанесение ударов по военным объектам в Крыму.



Но это делалось на потребу публике. Втайне американцы прекрасно понимали, что украинское контрнаступление вряд ли увенчается успехом, что Киеву не хватит ни уровня подготовки, ни вооружений, чтобы вытеснить российские войска из Донбасса. А согласно подготовленному в начале 2023 года докладу, они знали, что "неразумно" пытаться вернуть Крым, и не подталкивали активно Украину к такому шагу.



А если Байден не был готов дать Украине все необходимое для возвращения территорий, и если он не намеревался предлагать ей членство в НАТО, то для чего была нужна вся эта американская поддержка и помощь? Просто чтобы ослабить Россию, утвердить неоспоримое право НАТО расширять свои границы сколько угодно, вплоть до российских границ? Если так, то Америка просто жестоко использовала украинский народ.



В первые недели конфликта существовала реальная надежда на то, что Украина сможет вернуть бóльшую часть своей территории, избежав при этом катастрофического кровопролития и массовой гибели людей. Вашингтон избрал иной путь, и Байден обязан объяснить, почему он так поступил.