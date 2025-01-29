|Узбекистан. Центр исламской цивилизации – символ национального самосознания, науки, образования и культуры
13:26 30.01.2025
Центр исламской цивилизации – символ национального самосознания, науки, образования и культуры
29.01.2025
Президент Шавкат Мирзиеев 29 января ознакомился с созидательной работой, проводимой в Центре исламской цивилизации в Узбекистане.
Этот уникальный проект не имеет аналогов в истории нашей страны. Сегодня величественное здание уже возведено, и строительство вышло на завершающий этап.
Центр возводится в соответствии с постановлением Президента от 23 июня 2017 года. В день праздника Рамазан хайит 2018 года главой нашего государства был заложен первый камень в его фундамент.
Величественное здание центра состоит из трех этажей и выполнено в стиле древних архитектурных памятников. Традиционный купол и фасад, уникальное сочетание национальных орнаментов придают ему особую красоту и величие. По четырем сторонам комплекса возведены порталы высотой 34 метра, а в центре расположен купол высотой 65 метров.
Сердцем центра станет зал Корана. Здесь будет размещена бесценная реликвия исламского мира – древнейший Мусхаф Усмана. Здесь также будут представлены копии священной книги, созданные в эпохи Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Узбекхана, Темуридов и других исторических династий, их переводы на староузбекский язык, а также редчайшие рукописные экземпляры Корана со всего мира.
– Многие книги, древние рукописи, уникальные сведения и произведения искусства, относящиеся к нашему богатому и самобытному наследию, были рассеяны по разным странам и долгое время оставались нам неизвестны. Благодаря этому центру мы сделали огромные шаги в изучении истории, обнаружили новые источники. Но теперь важно не просто хранить их как памятники прошлого, а ввести в активный научный оборот, донести до наших граждан, особенно молодежи, в доступной форме и широко представить мировой общественности. Этот центр должен стать не только хранителем истории, но и интеллектуальным пространством, соединяющим прошлое, настоящее и будущее, определяющим ключевые направления нашего развития, – подчеркнул Шавкат Мирзиеев.
В комплексе будут организованы разделы "Доисламские цивилизации", "Эпоха Первого Ренессанса", "Эпоха Второго Ренессанса", "Узбекистан в XX веке" и "Новый Узбекистан – новый Ренессанс". Президент уделил особое внимание их научной концепции и созданным условиям.
История этих периодов представлена через различные артефакты, рукописные источники, фотографии и мультимедийные технологии. Особый акцент сделан на многогранной деятельности ученых и мыслителей Аль-Хорезми, Аль-Фергани, Аль-Фараби, Аль-Беруни, Ибн Сине, Махмуде Замахшари, Мирзо Улугбеке, Алишере Навои, Али Кушчи и других. Подробно освещен вклад выдающихся мыслителей, таких как Имам Бухари, Имам Термези, Хаким Термези, Абу Мансур Мотуриди, Абу Муин Насафи, Каффол Шаши, Абдулхалик Гиждувани, Нажмиддин Кубро, Бурханиддин Маргинони, Бахауддин Накшбанд, Ходжа Ахрор Вали, в развитие исламского просвещения.
Вместе с тем создан отдельный раздел, посвященный выдающимся женщинам прошлого – Бибиханум, Хонзодабегим, Гавхаршодбегим, Гульбадан, Нодирабегим, Увайси, Анбар Атын, покровтительствовавшим наукам и искусству. Эта экспозиция будет служить вдохновляющим примером для современных девушек.
Глава государства отметил значение и задачи центра.
– В основе исламской цивилизации, исламского учения всегда лежали наука, культура, образование и воспитание. Именно эти ценности заложены в фундамент создаваемого нами центра. Его главная цель – объединить в одном месте тысячелетнее наследие исламской культуры, связанное с нашей страной. Каждый, кто посетит этот центр, сможет воочию увидеть величие этой истории, осознать, что ислам – это прежде всего религия мира, прогресса и толерантности, а также глубже понять выдающийся вклад узбекского народа в мировую цивилизацию, – отметил Президент.
В связи с этим было подчеркнуто, что необходимо глубоко изучать наследие великих предков и превращать его в живую силу, способную ответить на вызовы современности. Важно научно-методически координировать деятельность Международной исламской академии Узбекистана, исследовательских центров, носящих имена Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и других научно-просветительских учреждений. Совместными усилиями необходимо вырабатывать научные ответы на актуальные вызовы, а также противостоять невежеству через просвещение.
– В будущем этот центр станет символом нашей архитектурной школы, научного и духовного потенциала Нового Узбекистана. Каждый его раздел должен нести глубокий смысл и отражать эту миссию. Уже налажено сотрудничество с ведущими зарубежными музеями, библиотеками и авторитетными специалистами, издаются научные труды и книги. Однако важно, чтобы эта работа была системной и научно обоснованной. Наша главная цель – осознание и популяризация нашей национальной идентичности, – подчеркнул глава государства.
Центр активно сотрудничает с ведущими международными научными организациями, включая ЮНЕСКО и ICESCO. В августе 2024 года в Ташкенте и Самарканде состоялся VIII Международный конгресс на тему "Наследие великих предков – основа Третьего Ренессанса", который собрал около 200 ученых из 35 стран. В ходе мероприятия были выдвинуты ценные предложения по дальнейшему развитию центра.
Ознакомившись с ходом строительства и концепцией будущей экспозиции, Президент дал конкретные поручения по организации работы центра, его содержательному наполнению и дальнейшему совершенствованию.
Глава государства также ознакомился с презентацией, посвященной развитию туристического потенциала столицы.
В настоящее время в различных районах Ташкента реализуется множество масштабных туристических проектов. В Бектемирском, Мирзо-Улугбекском, Мирабадском, Юнусабадском, Яккасарайском и Янгихаетском районах создаются десятки туристических объектов, работающих в режиме 24/7.
Старый город Ташкента обладает особой исторической ценностью и привлекает иностранных туристов круглый год. В связи с этим он активно развивается как специализированный туристический кластер. В частности, в прошлом году в махалле Гулбозор, расположенной рядом с рынком Чорсу, была создана тематическая туристическая улица. Ведутся масштабные работы по благоустройству парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри.
В скором времени в Алмазарском районе планируется создание гастрономических и туристических улиц. В рамках проекта отобраны 17 улиц и 32 переулка, где при сохранении уникального архитектурного облика Старого города будут созданы дополнительные объекты туристической инфраструктуры.
Ожидается, что эти преобразования приведут к увеличению числа предпринимателей в районе на 250, созданию 1,5 тысячи новых рабочих мест. Самое важное – предполагается рост ежедневного туристического потока с 4 тысяч до 11 тысяч человек.
Президент поручил ответственным лицам принять дополнительные меры для расширения возможностей предпринимателей и ремесленников, а также организовать туристические маршруты, которые сделают путешествия по столице еще более насыщенными и увлекательными.