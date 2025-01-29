Узбекистан. Центр исламской цивилизации – символ национального самосознания, науки, образования и культуры

13:26 30.01.2025

Центр исламской цивилизации – символ национального самосознания, науки, образования и культуры



29.01.2025



Президент Шавкат Мирзиеев 29 января ознакомился с созидательной работой, проводимой в Центре исламской цивилизации в Узбекистане.



Этот уникальный проект не имеет аналогов в истории нашей страны. Сегодня величественное здание уже возведено, и строительство вышло на завершающий этап.



Центр возводится в соответствии с постановлением Президента от 23 июня 2017 года. В день праздника Рамазан хайит 2018 года главой нашего государства был заложен первый камень в его фундамент.



