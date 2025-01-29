Турция, Азербайджан и Узбекистан подтвердили твердую поддержку территориальной целостности друг друга

14:12 30.01.2025

Принята Совместная декларация по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана



29.01.2025



Турция, Азербайджан и Узбекистан подтвердили безоговорочную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ друг друга.



Об этом говорится в Совместной декларации, принятой по итогам прошедшей в Анкаре 2-й трехсторонней встречи министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.



Стороны также подтвердили важность содействия усилиям Азербайджана по реконструкции и восстановлению, включая разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре.