|Турция, Азербайджан и Узбекистан подтвердили твердую поддержку территориальной целостности друг друга
14:12 30.01.2025
Принята Совместная декларация по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана
29.01.2025
Турция, Азербайджан и Узбекистан подтвердили безоговорочную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ друг друга.
Об этом говорится в Совместной декларации, принятой по итогам прошедшей в Анкаре 2-й трехсторонней встречи министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.
Стороны также подтвердили важность содействия усилиям Азербайджана по реконструкции и восстановлению, включая разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре.