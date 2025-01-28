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На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн
14:17 30.01.2025

Группа Veon намерена выручить $32 млн от продажи киргизского сотового оператора Sky Mobile. Покупателем выступает непальская CG Corp Global, но сделка еще не завершена, так как власти Киргизии имеют преимущественное право на выкуп данного актива.

Как Veon уходит из Киргизии

Группа Veon (бывший владелец российского "Вымпелкома", торговая марка "Билайн") раскрыла подробности продаже своей киргизской "дочки" Sky Mobile. Сумма сделки составит $32 млн. Покупателем выступает непальская компания CG Corp Global.

Для завершения сделки необходимо получение одобрение регулятора. Кроме того, у властей Киргизстана есть преимущественное право на выкуп данной. Veon находится в процессе диалога с киргизскими властями по данным вопросам.

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Sky Mobile является лидером сотового рынка Киргизии и обслуживает 7,4 млн абонентов. В 2023 г. выручка компании составила $56 млн, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - $22 млн.

Долгий путь Veon в Киргизии

Sky Mobile имеет долгую корпоративную историю. Изначально компания называлась "Бител" и принадлежала Айдару Акаеву, сыну первого президента Киргизии Аскара Акаева. В 2005 г. во время свержения Акаева-старшего его сын продал "Бител" казахстанской группе "Альянс-Капитал".

Вскоре "Альянс-Капитал" перепродал "Бител" в МТС ("Мобильные телесистемы"). Сделка выглядела следующим образом: МТС за $150 млн приобрела 51% в оффшоре Tarino, который через другие оффшорные компании владел "Бител". Тогда же стороны заключили put-опцион, который позволял структурам "Альянс-Капитал" обязать приобрести оставшиеся 49% акций Tarino за $170 млн.

Но на "Бител" был другой претендент - телекоммуникационный холдинг Altimo (часть "Альфа-групп"), основной акционер "Вымпелкома". В конце 2005 г, сразу после сделки с МТС, неизвестная российская компания "Резервспецмет" захватила офис "Бител" и взяла контроль над компанией.

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В 2006 г. Altimo приобрела нового киргизского сотового оператора - Sky Mobile, владевшего лицензией на услуги сотовой связи. Вскоре после этого активы "Бител" были переведены в Sky Mobile,

В 2008 г. Sky Mobile был продан структурам казахстанского предпринимателя Булата Утемуратова, являющегося партнером "Вымпелком" в казахстанском сотовом операторе "Кар-Тел". Позднее Sky Mobile перешел под бренд Beeline, а в 2011 г. был приобретен "Вымпелкомом". В 2009 г. "Вымпелком" объединился с украинским "Киевстаром" в группу Vimpelcom, которая затем была переименована в Veon.

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Одновременно структуры бывшего совладельца "Альянс-Капитал" Искандера Еримбетова потребовали у МТС выкупить 49% акций Tariono и выиграл соответствующие разбирательства в Лондонском арбитраже.

Со своей стороны, с 2007 г. МТС начала разбирателсьства со структурами Altimo на острове Мэн. В 2013 г. разбирательства закончились мировом соглашением, по которому Altimo выплатила МТС $150 млн и обязалась урегулировать вопрос со структурами Еримбетова.

Распродажа активов Veon

Veon за последние годы значительно сократил портфель своих активов. В частности, был продан основной актив группы - российский "Вымпелком". Сумма сделки составила 130 млрд руб., она была выплачена путем выкупа "Вымпелкомом" евробондов перед держателями из российской финансовой инфраструктуры. Покупателем выступила группа топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с прежним гендиректоров Александром Торбаховым.

Также были проданы сотовые операторы в Алжире, Канаде, Италии, Вьетнам, Лаосе, Камбодже, Бурунди, Зимбабве, Намибии, Центрально-Африканской республике (ЦАР), Грузии, Армении и Таджикистане. У Veon остаются активы в Пакистане, Бангладеше, Узбекистане, Казахстане и на Украине.

Источник - cnews.ru
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